Отказ от лактозы: зачем люди пьют чай и кофе на растительном молоке?

Сегодня едва ли не в каждой кофейне при заказе напитка у вас уточнят, на каком молоке вам его сделать: на обычном или альтернативном. Причём вариантов второго может быть несколько: кокосовое, миндальное, овсяное – на любой вкус. В чём же причина такой популярности и почему многие отказываются от обычного молока в пользу растительного?

Здоровее будем: чем опасно молоко и стоит ли исключать его из своего рациона? Диетолог разрушает мифы о молоке и непереносимости лактозы.

Каким бывает растительное молоко?

Ключевое отличие растительного напитка от обычного заключается именно в составе. Привычное большинству молоко, которое есть на полке в любом магазине, имеет животное происхождение. Получают его, как правило, от коров. Хотя можно найти и козье, и даже верблюжье.

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В то время как альтернативное молоко, как следует из названия, изготавливают исключительно из растительных ингредиентов. В зависимости от того, какой компонент взят за основу, можно получить разные виды напитка. Вот примерная калорийность некоторых из них в расчёте на 100 мл:

миндальное – 17 ккал;

овсяное – 30 ккал;

соевое – 54 ккал;

банановое – 42 ккал;

кокосовое – 230 ккал;

рисовое – 47 ккал;

гречневое – 42 ккал.

Для сравнения: энергетическая ценность 100 мл цельного молока ненамного больше – порядка 42 ккал. Некоторые растительные альтернативы по энергетической ценности даже превосходят обычное молоко. Но дело не только в этом.

Как обычное молоко влияет на кожу и чем от него отличается растительное?

Врач-дерматовенеролог Мария Васильева объяснила, как употребление животного молока сказывается на состоянии кожи. Хотя в настоящий момент роль молочной продукции в развитии акне до конца не изучена, доказано, что она ухудшает течение болезни.

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Дело в том, что в молоке содержится сывороточный и казеиновый белки. Они увеличивают выработку инсулиноподобного фактора роста, что провоцирует синтез стероидных гормонов: кортизола, так называемого гормона стресса, а также андрогенов и эстрогенов — мужских и женских половых гормонов. Ещё обычная молочка повышает чувствительность андрогенных рецепторов в коже и секрецию сальных желез. Именно эти аспекты негативно влияют на состояние кожи, усугубляя акне.

Не поможет и выбор безлактозного напитка. Такое молоко хотя и лишено «сахара» (собственно, лактозы), всё же содержит и сывороточный белок, и казеин. А вот с кисломолочными продуктами дела обстоят иначе: из-за ферментации они частично лишены инсулиноподобного фактора роста, поэтому влияние на кожу незначительно.

Что касается растительного молока, оно представляет собой вытяжку из семян, орехов, злаков или проростков, поэтому ничего общего с животным у него нет.

На альтернативе: чем отличается кофе на растительном молоке? Говорят, что на альтернативном молоке можно похудеть.

Тем не менее отказ от молока не гарантирует решения всех дерматологических проблем, предупреждает врач. Каждый случай индивидуален, и причины заболевания могут быть разными.

А если не акне: почему ещё многие переходят на растительное молоко?

Потенциальные проблемы с кожей не единственная причина, по которой многие предпочитают растительное молоко животному. Так, употребление обычной молочки увеличивает многие риски для здоровья, говорится на сайте Комитета врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine).

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По данным организации, молоко и молочные продукты – основные источники насыщенных жиров, засоряющих артерии. Более того, последние содержат ещё и холестерин. А рацион, включающий продукты с высоким содержанием этих веществ, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, сегодня многие страдают от непереносимости лактозы. В детстве организм вырабатывает особые ферменты, чтобы расщеплять содержащийся в молоке сахар, но с возрастом некоторые утрачивают эту способность. В результате употребление молочных продуктов может вызывать расстройство желудка, газы и диарею.

Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день? Хотя у молока много полезных свойств, злоупотреблять им не стоит.

Также на сайте организации отмечается, что многие научные исследования подтверждают связь между развитием рака груди и высоким содержанием жиров и гормонов в молоке и молочной продукции. Например, сотрудники Чжэцзянского университета в Китае выяснили, что из 10 тыс. участниц эксперимента риск рецидива ниже у тех, кто придерживается диеты с небольшим количеством жиров.