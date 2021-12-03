Глазированные сырки опасны не только для фигуры. Как они могут испортить здоровье?

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Творожный сырок — любимое многими лакомство прямиком из детства. Представленный на витринах выбор настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе что-нибудь по вкусу. Но как же быть тем, кто старается следить за фигурой? Можно ли назвать сырок полезным перекусом?
Чем сырки отличаются от обычного творога?
Мы ценим творог в рационе за кальций, который есть в его составе. Но наличие большого количества сахара в творожных сырках уничтожает эту пользу, при всасывании в кишечнике кальций проигрывает углеводам.
Часто производители кладут в сырки жиры растительного происхождения, о качестве которых мы ничего не знаем. Но чаще это рафинированные дезодорированные растительные масла, которые не нужны организму.
Кроме того, для увеличения срока годности производители добавляют в сырки консерванты, чего не скажешь о натуральном твороге.
Фото: unsplash.com/@lenakuld
Есть вопросы и к шоколадной глазури. Лишь несколько производителей используют для покрытия настоящий шоколад, чаще же это глазурь довольно низкого качества. Но даже при использовании шоколада отдают предпочтение молочному, где много сахара и мало полезного какао-масла.
Можно ли считать сырок полезным перекусом?
Лидия: В качестве перекуса я бы не рекомендовала использовать творожный сырок даже хорошего качества с небольшим сроком хранения. Потому что он всё равно содержит сахар, и, съев его на голодный желудок, вы получите выброс инсулина в кровь. Если часто злоупотреблять такими сладостями, можно заработать сахарный диабет II типа.
Даже варианты с низким содержанием жиров едва ли можно назвать полезными.
Лидия: Не стоит обращать внимание на молочные продукты с низким содержанием жира по нескольким причинам. Во-первых, для усвоения кальция нужны жиры. Во-вторых, они — основа для построения гормонов и мембран клеток. В-третьих, производители зачастую компенсируют отсутствие жира ещё большим количеством сахара, чтобы «добить» калорийность продукта.
Кстати, в среднем, в сырке около 150 ккал, что не очень много для десерта, если ограничиться одним. Однако полезнее для фигуры от этого он не становится.
Фото: istockphoto.com
«Безвредными» сырки могут быть, только если вы приготовите их сами. Например, в творог можно добавить орехи, ягоды и горький шоколад.
Чем могут быть опасны творожные сырки?
Помимо всего вышеперечисленного, творожный сырок может таить в себе опасность ещё и как продукт низкого качества. В десертах можно найти множество вредных для организма компонентов. Исследование на эту тему проводили эксперты телеканала «Россия-1» врач Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург.
В своём исследовании ведущие отмечают, что при выборе сырка на прилавках, легко столкнуться с некачественным продуктом. В составе может быть чрезмерное количество пальмового масла — причём как в творожной массе, так и в шоколадном покрытии. А это значит, что сырок не принесёт никакой пользы, а лишь нанесёт удар по здоровью и фигуре.