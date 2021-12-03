Даже с обезжиренными вариантами нужно быть осторожными.

Глазированные сырки опасны не только для фигуры. Как они могут испортить здоровье?

Полезны ли творожные сырки? Можно ли есть их на диете?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Творожный сырок — любимое многими лакомство прямиком из детства. Представленный на витринах выбор настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе что-нибудь по вкусу. Но как же быть тем, кто старается следить за фигурой? Можно ли назвать сырок полезным перекусом?

Чем сырки отличаются от обычного творога?

Лидия Квашнина нутрициолог Мы ценим творог в рационе за кальций, который есть в его составе. Но наличие большого количества сахара в творожных сырках уничтожает эту пользу, при всасывании в кишечнике кальций проигрывает углеводам.

Часто производители кладут в сырки жиры растительного происхождения, о качестве которых мы ничего не знаем. Но чаще это рафинированные дезодорированные растительные масла, которые не нужны организму.

Кроме того, для увеличения срока годности производители добавляют в сырки консерванты, чего не скажешь о натуральном твороге.

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Есть вопросы и к шоколадной глазури. Лишь несколько производителей используют для покрытия настоящий шоколад, чаще же это глазурь довольно низкого качества. Но даже при использовании шоколада отдают предпочтение молочному, где много сахара и мало полезного какао-масла.

Можно ли считать сырок полезным перекусом?

Лидия: В качестве перекуса я бы не рекомендовала использовать творожный сырок даже хорошего качества с небольшим сроком хранения. Потому что он всё равно содержит сахар, и, съев его на голодный желудок, вы получите выброс инсулина в кровь. Если часто злоупотреблять такими сладостями, можно заработать сахарный диабет II типа.

Даже варианты с низким содержанием жиров едва ли можно назвать полезными.

Лидия: Не стоит обращать внимание на молочные продукты с низким содержанием жира по нескольким причинам. Во-первых, для усвоения кальция нужны жиры. Во-вторых, они — основа для построения гормонов и мембран клеток. В-третьих, производители зачастую компенсируют отсутствие жира ещё большим количеством сахара, чтобы «добить» калорийность продукта.

Кстати, в среднем, в сырке около 150 ккал, что не очень много для десерта, если ограничиться одним. Однако полезнее для фигуры от этого он не становится.

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«Безвредными» сырки могут быть, только если вы приготовите их сами. Например, в творог можно добавить орехи, ягоды и горький шоколад.

Чем могут быть опасны творожные сырки?

Помимо всего вышеперечисленного, творожный сырок может таить в себе опасность ещё и как продукт низкого качества. В десертах можно найти множество вредных для организма компонентов. Исследование на эту тему проводили эксперты телеканала «Россия-1» врач Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург.

В своём исследовании ведущие отмечают, что при выборе сырка на прилавках, легко столкнуться с некачественным продуктом. В составе может быть чрезмерное количество пальмового масла — причём как в творожной массе, так и в шоколадном покрытии. А это значит, что сырок не принесёт никакой пользы, а лишь нанесёт удар по здоровью и фигуре.