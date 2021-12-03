Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

ПП-сырки, польза и вред творожных глазированных сырков, могут ли они быть полезными для здоровья

Глазированные сырки опасны не только для фигуры. Как они могут испортить здоровье?
Маргарита Зуева Лидия Квашнина
,
Как глазированные сырки могут испортить здоровье?
Комментарии
Даже с обезжиренными вариантами нужно быть осторожными.
Полезны ли творожные сырки? Можно ли есть их на диете?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Творожный сырок — любимое многими лакомство прямиком из детства. Представленный на витринах выбор настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе что-нибудь по вкусу. Но как же быть тем, кто старается следить за фигурой? Можно ли назвать сырок полезным перекусом?

Чем сырки отличаются от обычного творога?

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Мы ценим творог в рационе за кальций, который есть в его составе. Но наличие большого количества сахара в творожных сырках уничтожает эту пользу, при всасывании в кишечнике кальций проигрывает углеводам.

Часто производители кладут в сырки жиры растительного происхождения, о качестве которых мы ничего не знаем. Но чаще это рафинированные дезодорированные растительные масла, которые не нужны организму.

Кроме того, для увеличения срока годности производители добавляют в сырки консерванты, чего не скажешь о натуральном твороге.

Фото: unsplash.com/@lenakuld

Есть вопросы и к шоколадной глазури. Лишь несколько производителей используют для покрытия настоящий шоколад, чаще же это глазурь довольно низкого качества. Но даже при использовании шоколада отдают предпочтение молочному, где много сахара и мало полезного какао-масла.

Можно ли считать сырок полезным перекусом?

Лидия: В качестве перекуса я бы не рекомендовала использовать творожный сырок даже хорошего качества с небольшим сроком хранения. Потому что он всё равно содержит сахар, и, съев его на голодный желудок, вы получите выброс инсулина в кровь. Если часто злоупотреблять такими сладостями, можно заработать сахарный диабет II типа.

Что произойдёт с организмом, если есть творог на ночь? Что произойдёт с организмом, если есть творог на ночь?
Какой творог лучше всего подходит спортсменам и чем он полезен? Какой творог лучше всего подходит спортсменам и чем он полезен?

Даже варианты с низким содержанием жиров едва ли можно назвать полезными.

Лидия: Не стоит обращать внимание на молочные продукты с низким содержанием жира по нескольким причинам. Во-первых, для усвоения кальция нужны жиры. Во-вторых, они — основа для построения гормонов и мембран клеток. В-третьих, производители зачастую компенсируют отсутствие жира ещё большим количеством сахара, чтобы «добить» калорийность продукта.

Кстати, в среднем, в сырке около 150 ккал, что не очень много для десерта, если ограничиться одним. Однако полезнее для фигуры от этого он не становится.

Фото: istockphoto.com

«Безвредными» сырки могут быть, только если вы приготовите их сами. Например, в творог можно добавить орехи, ягоды и горький шоколад.

Чем могут быть опасны творожные сырки?

Помимо всего вышеперечисленного, творожный сырок может таить в себе опасность ещё и как продукт низкого качества. В десертах можно найти множество вредных для организма компонентов. Исследование на эту тему проводили эксперты телеканала «Россия-1» врач Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург.

Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день? Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день?
Сырная тарелка: как англичанину удаётся есть сыр каждый день и не толстеть? Сырная тарелка: как англичанину удаётся есть сыр каждый день и не толстеть?

В своём исследовании ведущие отмечают, что при выборе сырка на прилавках, легко столкнуться с некачественным продуктом. В составе может быть чрезмерное количество пальмового масла — причём как в творожной массе, так и в шоколадном покрытии. А это значит, что сырок не принесёт никакой пользы, а лишь нанесёт удар по здоровью и фигуре.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2021