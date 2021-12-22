Прогулки с собакой помогают похудеть и улучшить здоровье. Но гулять важно правильно

Собачники меня поймут: выходить на длительную прогулку хочется далеко не всегда, а иногда и вовсе выбираться из дома нет желания. Дождь/снег/слякоть/штормовое предупреждение/извержение вулкана – выйти хотя бы на несколько минут всё равно нужно. Приходится идти на маленькие подвиги ради своего хвостатого (или бесхвостого). Однако в рамках специального проекта «Перепись хвостиков» вместе с экспертами мы доказываем, что регулярные прогулки – не только жертвы, но и огромная польза для самочувствия обоих участников. Особенно если подобрать классный маршрут.

Как правильно гулять с собакой?

Во-первых, для того чтобы прогулки приносили удовольствие, важно понимать их цель. А она не только в том, чтобы собака сходила в туалет и размяла ноги (хотя в плохую погоду она заключается именно в этом). В первую очередь это про возможность научиться правильно взаимодействовать с питомцем, понимать друг друга. Бóльшую часть времени дома собака находится в пассивном состоянии – так правильные отношения не построить. Это значит, что максимально контактировать со зверем нужно на прогулке, в игре.

Фото: unsplash.com/@paulinel

Норма прогулок у каждого животного своя. Например, выгул крупных и активных собак (хаски, самоедская лайка, лабрадор, аусси, бордер-колли) должен длиться не менее двух часов. Собакам мелких и декоративных пород (шпиц, болонка, йорк, карликовая такса) хватит и часа. Щенки могут гулять по 15 минут, но выгуливать их нужно чаще – 3-4 раза в день. Со взрослым псом достаточно выходить на улицу дважды.

В чём польза прогулки для собаки?

Дарья Алешина кинолог 1. Прогулки предупреждают развитие гиподинамии, обеспечивают собаку необходимой физической нагрузкой.

2. Обеспечивают коммуникацию с другими собаками, и таким образом выполняют свободу видотипичного поведения, и учат правильно пользоваться сигналами тела.

3. Нагружают ментально, дают много информации, это препятствует проблемам с психологическим здоровьем, а также предупреждает скуку и деструктивное поведение дома.

4. Дают возможность естественно справлять нужду и оставлять метки для коммуникации с другими собаками.

Фото: unsplash.com/@tadekl

В чём польза прогулки для хозяина?

Георгий Зильберман врач общей практики Думаю, очевидно, что сам факт пребывания собаки в доме уже ассоциирован с пользой для здоровья её хозяина. И это подтверждается исследованиями, которые показывают, что владельцы домашних животных совершают на 15% меньше ежегодных визитов к врачу. Другое исследование, проведённое в Балтиморе и Сиэтле доказало, что взрослые, регулярно выгуливающие собак, реже страдают ожирением, чем их соседи, которые собак не имеют.

Георгий: К тому же Американская ассоциация сердца сделала вывод, что присутствие в доме домашних животных, особенно собак, ведёт к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь за счёт выгула. Ходьба позволяет тратить лишние калории, снижать жировую массу тела, накапливать мышечную, укреплять суставы, снижает риск развития многих болезней. Необходимость выгула собаки формирует у её владельца здоровую привычку ежедневно ходить. Соответственно, такую физическую нагрузку легче соблюдать и она всегда поддерживается на достаточном уровне.

Ежедневная активность позволяет взглянуть на собак под другим углом, как на легкодоступный тренажёр. Но это ещё не всё, ведь прогулки с собаками выходят далеко за рамки физических упражнений.



Ежедневные прогулки с собакой нормализуют биоритм за счёт формирования привычек и физических нагрузок, что улучшает качество сна. Здоровый циркадный ритм позволяет высыпаться, снимать накопленные стресс и усталость. Качественный сон обязательно благоприятно скажется на нервной и сердечно-сосудистой системах вашего организма.

Фото: unsplash.com/@andriklangfield

Прогулки с собакой повышают не только физическое, но и психическое, эмоциональное, а также социальное здоровье, хотя об этом задумываются немногие. Они снижают уровень общего стресса, симптоматику депрессий, тревожности. Как раз в борьбе с депрессией прогулки могут быть особенно эффективны и полностью изменить течение болезни, потому как побуждают выходить не только из закрытого пространства, но и из своего состояния. Нужно ли говорить, что вы гарантированно ощутите прилив счастья, если будет счастлива ваша собака? И даже это подтверждено в исследованиях: респонденты сообщают о таких положительных эффектах.

Кроме того, прогулки с собакой неизбежно приведут вас к разговором с другими людьми, способствуя новым социальным контактам.

Кстати, теперь можно найти одну волну не только вместе с питомцем, но и с другими владельцами домашних животных по всей России.

Медиахолдинг Rambler&Co в сотрудничестве с производителем здорового питания для кошек и собак Royal Canin решил провести перепись «хвостиков» и узнать, с какими питомцами делят свои дома россияне. Бренды посчитают всех домашних собак и кошек страны. Вы сможете найти себе единомышленников, а своим питомцам – друзей. Масштабная перепись проходит онлайн по ссылке. Все, кто зарегистрируется на платформе, получат специальные привилегии и бонусы от Royal Canin на покупку еды и лакомств для любимцев.

Фото: unsplash.com/@chewy

Самые интересные маршруты для прогулок

Все маршруты очерчены примерно, вы можете их изменить на свой вкус.

Где? Москва

Маршрут 1: от Никитского переулка (можно прогуляться по скверу Строителей) проходим до ИТАР-ТАССа. Дальше вверх по Малой Бронной до Патриарших прудов (в парке вокруг самих прудов, к сожалению, гулять с собаками нельзя, но рядом есть несколько приятных скверов и собачья площадка). Дальше – обратно и вниз по Никитскому бульвару. Посередине его есть аллея. А если замёрзнете – согреться можно в дог-френдли-ресторане «Джон Донн».

Протяжённость маршрута – 3 км.

Маршрут 2: начинаем прогулку от Ростовской набережной – тут великолепные виды на Москву-реку и Сити, дальше проходим чуть выше до сквера Девичьего поля – это небольшой и очень красивый парк, где есть две собачьи площадки, дальше – к Новодевичьему монастырю. Прогулка вокруг пруда по мостикам точно будет приятной. Ну а если захотите передохнуть – рядом есть кофейня FLIP, там с радостью примут вашего питомца.

Протяжённость маршрута – 3 км и около 2 км можно нагулять по паркам.

Маршрут 3: Измайловский парк

Здесь можно просто пройти весь парк вдоль и поперёк. Есть озеро, красивый лес и, что особенно приятно, мало людей. Единственное требование – появление с собакой возможно только на поводке.

Протяжённость маршрута – 7 км, если пройти весь парк вдоль.

Где? Санкт-Петербург

Ещё в 2014 году правительство города утвердило постановление – выгул собак на территориях зелёных насаждений запрещён. Но закон даёт две трактовки прогулок с животными: выгул — справление естественных потребностей собаки, прогулка не ограничена во времени, а значит, не попадает под регламент. Тем не менее рисковать и идти с питомцем туда, откуда вас могут выгнать, или выбрать другие локации – решать вам.

А мы по отзывам собачников собрали самые красивые места для прогулок с четвероногим.

1. Рыбацкое

В этом живописном месте есть лужайка с редкими деревьями – парком она не считается. Сама территория огорожена от дороги, людей немного. Зато виды вас ожидают красивые – по реке ходят корабли, рядом – маленькие деревушки и светящийся по вечерам мост.

2. Сосновка

Это, кажется, один из самых любимых парков собачников, которые живут на севере Санкт-Петербурга. Главное его преимущество – расположение рядом с жилыми домами. Рекомендуем надевать собаке намордник. Во-первых, здесь гуляют с детьми, и пёс может ненароком кого-то напугать. А во-вторых, говорят, в этом районе бывали случаи отравления собак.

3. Васильевский остров

Здесь есть сразу несколько обустроенных площадок для питомцев. Вот три адреса:

ул. Мичманская, д. 4;

наб. Морская, д. 17;

наб. Морская, д. 39.

Кроме того, на Васильевском острове благоустроили Новосмоленскую набережную. Лужайки там ограждены от дороги, на них достаточно места. А ещё с набережной открывается отличный вид.

Делитесь своими любимыми маршрутами и локациями для прогулок с питомцами в комментариях, будем открывать новые для себя места!