Топ-5 простых и эффективных упражнений для ягодиц от Кати Усмановой

Тренировка чемпионки России по фитнес-бикини поможет уменьшить объёмы и сделать фигуру рельефнее.
Красивые, стройные и рельефные ноги смотрятся эстетично в любом наряде. Но чтобы добиться такого результата, нужно постараться. Помимо контроля за рационом, важно регулярно тренироваться. Секрет идеально красивых ног и ягодиц знает Катя Усманова — чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик». Если вы мечтаете выглядеть сексуально в любой одежде и при любых обстоятельствах, эта тренировка для вас.
Это будет круговая и интенсивная тренировка. Мы проработаем самые проблемные женские зоны: верх ягодиц, зону «галифе» и внутреннюю часть бёдер. Нам потребуются только коврик и бодрое рабочее настроение.