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Топ-5 самых эффективных упражнений для бёдер и ягодиц от Кати Усмановой

Топ-5 простых и эффективных упражнений для ягодиц от Кати Усмановой
Маргарита Зуева Екатерина Усманова
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Катя Усманова
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Тренировка чемпионки России по фитнес-бикини поможет уменьшить объёмы и сделать фигуру рельефнее.

Красивые, стройные и рельефные ноги смотрятся эстетично в любом наряде. Но чтобы добиться такого результата, нужно постараться. Помимо контроля за рационом, важно регулярно тренироваться. Секрет идеально красивых ног и ягодиц знает Катя Усманова — чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик». Если вы мечтаете выглядеть сексуально в любой одежде и при любых обстоятельствах, эта тренировка для вас.

<a href="https://www.championat.com/authors/4891/1.html">Екатерина Усманова</a>
Екатерина Усманова
чемпионка России по фитнес-бикини

Это будет круговая и интенсивная тренировка. Мы проработаем самые проблемные женские зоны: верх ягодиц, зону «галифе» и внутреннюю часть бёдер. Нам потребуются только коврик и бодрое рабочее настроение.

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Приседания с шагом в сторону

Техника выполнения

  • Исходное положение — стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища.
  • Делаем шаг в сторону, чуть шире плеч.
  • Приседаем до параллели с полом. При этом руки выносим перед собой.
  • Поднимаемся и возвращаемся в исходное положение.
  • Затем повторяем шаг с приседом в другую сторону.

Делаем по 20 раз на каждую сторону.

Выпады «реверанс» в статике

Техника выполнения

  • Отставляем левую ногу назад и в сторону, за правую ногу.
  • Ловим равновесие на скрещенных таким образом ногах. Руки держим у подбородка.
  • Из этого положения опускаемся вниз до касания пола коленом левой ноги.
  • Затем возвращаемся в исходное положение.
  • В следующем подходе меняем ноги местами.

Делаем по 20 на каждую ногу.

Фото: instagram.com/usmanovakate

Наклоны «Гуд морнинг»

Техника выполнения

  • Ставим ноги вместе и слегка сгибаем их в коленях.
  • Руки держим у подбородка.
  • Наклоняем туловище вперёд до параллели с полом. Спину держим ровно, поясницу и ноги фиксируем. Центр тяжести переносим на пятки.
  • Выпрямляем туловище обратно в исходное положение. Поднимаемся за счёт ягодиц.

Делаем по 20-50 раз.

Махи ногами в стороны на коврике

Техника выполнения

  • Ложимся на гимнастический коврик. Руки держим за головой.
  • Ноги поднимаем вертикально. Они остаются согнуты в коленях.
  • Из этого положения сперва выпрямляем ноги полностью. Затем разводим их в стороны. Ноги должны быть максимально напряжены.
  • После сводим их вместе. И вновь сгибаем колени.

Делаем 20-30 раз.

Фото: instagram.com/usmanovakate

Подъёмы бёдер вверх лёжа

Техника выполнения

  • Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях, пятки вместе, носки врозь.
  • Руки складываем перед собой, упираемся в них лбом.
  • Прижимаем всё туловище к полу.
  • Поднимаем ноги вверх. В верхней точке задерживаем ноги на несколько секунд.
  • Опускаем ноги, стараясь не касаться коленями пола.

Делаем 20-30 раз.

Тренировка окончена.

Для лучшего эффекта повторяем круг из пяти упражнений три раза. Не забывайте слушать своё тело. Если вам очень тяжело, сделайте меньше, но качественнее.

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