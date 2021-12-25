Как добиться идеального пресса и тонкой талии? 13 упражнений для фигуры мечты

Маша Лёгенькая фитнес-тренер Показывает тренировку для рельефного пресса и тонкой талии.

Какая девушка не хочет осиную талию и рельефный пресс? Такие параметры выглядят эстетично и всегда привлекают внимание мужчин. Конечно, тонкая талия – это, скорее, генетика, чем спортивное достижение. Но природной красоте всегда можно помочь тренировками. Ведь предела совершенству нет. А потому предлагаем начать свой путь к фигуре мечты прямо сейчас с нашей тренировки. За месяц занятий вы сможете увидеть первые результаты.

Перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку. Мы будем делать четыре круга из 13 упражнений, отдых между кругами – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Одновременный подъём рук и ног в статике

Техника выполнения:

ложимся на спину на коврик;

одновременно поднимаем прямые ноги и руки вверх, держим их под углом примерно 60 градусов. Если тяжело держать руки в таком положении, можно опустить их параллельно полу;

живот подтянут;

задерживаемся в этой позиции.

Делаем в течение 60 секунд.

Подъём ноги лёжа на спине в статике

Техника выполнения:

ложимся на коврик;

лопатки оторваны от пола, прямые руки держим параллельно полу;

поднимаем прямую левую ногу вверх, правая нога в горизонтальном положении находится внизу, но не касается пола;

задерживаемся в этом положении;

затем меняем ноги местами и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд на каждую ногу.

Скручивания

Техника выполнения:

ложимся на коврик. Ноги согнуты в коленях. Прямые руки поднимаем вверх;

отрываем лопатки от пола, руками тянемся вверх;

поясницу от пола не отрываем.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Если вы дошли до этой части тренировки, пришло время перерыва. Время отдыха – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скручивания к прямым ногам

Техника выполнения:

ложимся на коврик;

ноги выпрямляем и поднимаем вверх до угла примерно 60 градусов. Прямые руки держим параллельно полу;

делаем скручивания к ногам, отрывая лопатки от пола;

поясница прижата к полу.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания «Локоть — колено»

Техника выполнения:

ложимся на коврик. Руки сцеплены в замок за головой. Ноги согнуты в коленях;

поочерёдно тянем колено к противоположному локтю: левое к правому, правое к левому;

поясницу от пола не отрываем. Ноги на пол не опускаем.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания к прямой ноге

Техника выполнения:

ложимся на коврик. Выпрямленную левую ногу поднимаем вверх. Правая лежит параллельно полу, но не касается его;

тянемся прямыми руками к левой ноге;

поясница прижата к полу, во время выполнения упражнения отрываем от пола только лопатки;

меняем стороны и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд на каждую ногу.

Отдыхаем в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Лодочка в статике без поднятия ног

Техника выполнения:

ложимся на живот на коврик. Ноги лежат на полу, во время упражнения ими не работаем;

руки отводим назад. Прогибаемся в пояснице;

задерживаемся в этом положении.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Лодочка

Техника выполнения:

ложимся на живот. Прямые руки держим перед собой;

одновременно отрываем руки и ноги от пола, задерживаемся в верхней точке на пару секунд;

возвращаемся в исходное положение и повторяем всё заново.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

«Плавание» на полу

Техника выполнения:

ложимся на живот. Ноги выпрямлены и лежат на коврике, ими не работаем. Прямые руки держим перед собой;

разводим руками в стороны, имитируя плавание, в конечной точке поднимаем корпус вверх;

повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Отдых 30 секунд.

Боковая планка с поворотом корпуса

Техника выполнения:

встаём в боковую планку на локте;

свободную руку выпрямляем вверх;

затем сгибаем её и заводим между корпусом и полом;

возвращаемся в исходное положение;

меняем стороны и повторяем всё сначала.

Делаем по 30 секунд на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с фитболом

Техника выполнения:

ложимся на спину. Прямые ноги поднимаем вверх, мяч зажат между ними;

поднимаем корпус к ногам, забирая из них фитбол. Теперь мяч держим в руках;

скручиваемся, перемещая мяч снова в ноги.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания с грузом

Техника выполнения:

ложимся на спину, ноги согнуты в коленях;

берём в руки дополнительное отягощение — можно взять блин для штанги или бутылку с водой;

поднимаем корпус к коленям, в конечной точке тянемся руками с грузом вверх;

возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

«Ножницы»

Техника выполнения:

садимся на коврик. Прямые руки держим перед собой. Ноги подняты под углом 45 градусов;

делаем перекрёстные движения ногами: сначала левая нога над правой, затем – правая над левой.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Часть активной тренировки окончена, теперь нужно сделать заминку и растянуть мышцы. Здесь можете включить свою фантазию и вспомнить всё, что вы умеете.

Тренировку можно выполнять как дома, так и в зале. Делайте её по 10 минут в день, дополняя свой тренировочный план. Тогда путь к фигуре мечты будет быстрее и интереснее.