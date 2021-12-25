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Идеальный пресс и тонкая талия за 30 дней — комплекс упражнений для женщин

Как добиться идеального пресса и тонкой талии? 13 упражнений для фигуры мечты
Камила Абдурахманова Мария Лёгенькая
,
Красивый пресс и тонкая талия
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За месяц 10-минутных тренировок можно заметно улучшить свои параметры.
<a href="https://www.instagram.com/masha_light_ifbb/?hl=ru">Маша Лёгенькая</a>
Маша Лёгенькая
фитнес-тренер

Показывает тренировку для рельефного пресса и тонкой талии.

Какая девушка не хочет осиную талию и рельефный пресс? Такие параметры выглядят эстетично и всегда привлекают внимание мужчин. Конечно, тонкая талия – это, скорее, генетика, чем спортивное достижение. Но природной красоте всегда можно помочь тренировками. Ведь предела совершенству нет. А потому предлагаем начать свой путь к фигуре мечты прямо сейчас с нашей тренировки. За месяц занятий вы сможете увидеть первые результаты.

Перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку. Мы будем делать четыре круга из 13 упражнений, отдых между кругами – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Одновременный подъём рук и ног в статике

Техника выполнения:

  • ложимся на спину на коврик;
  • одновременно поднимаем прямые ноги и руки вверх, держим их под углом примерно 60 градусов. Если тяжело держать руки в таком положении, можно опустить их параллельно полу;
  • живот подтянут;
  • задерживаемся в этой позиции.

Делаем в течение 60 секунд.

Подъём ноги лёжа на спине в статике

Техника выполнения:

  • ложимся на коврик;
  • лопатки оторваны от пола, прямые руки держим параллельно полу;
  • поднимаем прямую левую ногу вверх, правая нога в горизонтальном положении находится внизу, но не касается пола;
  • задерживаемся в этом положении;
  • затем меняем ноги местами и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд на каждую ногу.

Скручивания

Техника выполнения:

  • ложимся на коврик. Ноги согнуты в коленях. Прямые руки поднимаем вверх;
  • отрываем лопатки от пола, руками тянемся вверх;
  • поясницу от пола не отрываем.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Если вы дошли до этой части тренировки, пришло время перерыва. Время отдыха – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скручивания к прямым ногам

Техника выполнения:

  • ложимся на коврик;
  • ноги выпрямляем и поднимаем вверх до угла примерно 60 градусов. Прямые руки держим параллельно полу;
  • делаем скручивания к ногам, отрывая лопатки от пола;
  • поясница прижата к полу.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания «Локоть — колено»

Техника выполнения:

  • ложимся на коврик. Руки сцеплены в замок за головой. Ноги согнуты в коленях;
  • поочерёдно тянем колено к противоположному локтю: левое к правому, правое к левому;
  • поясницу от пола не отрываем. Ноги на пол не опускаем.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания к прямой ноге

Техника выполнения:

  • ложимся на коврик. Выпрямленную левую ногу поднимаем вверх. Правая лежит параллельно полу, но не касается его;
  • тянемся прямыми руками к левой ноге;
  • поясница прижата к полу, во время выполнения упражнения отрываем от пола только лопатки;
  • меняем стороны и повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд на каждую ногу.

Отдыхаем в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Лодочка в статике без поднятия ног

Техника выполнения:

  • ложимся на живот на коврик. Ноги лежат на полу, во время упражнения ими не работаем;
  • руки отводим назад. Прогибаемся в пояснице;
  • задерживаемся в этом положении.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Лодочка

Техника выполнения:

  • ложимся на живот. Прямые руки держим перед собой;
  • одновременно отрываем руки и ноги от пола, задерживаемся в верхней точке на пару секунд;
  • возвращаемся в исходное положение и повторяем всё заново.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

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«Плавание» на полу

Техника выполнения:

  • ложимся на живот. Ноги выпрямлены и лежат на коврике, ими не работаем. Прямые руки держим перед собой;
  • разводим руками в стороны, имитируя плавание, в конечной точке поднимаем корпус вверх;
  • повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Отдых 30 секунд.

Боковая планка с поворотом корпуса

Техника выполнения:

  • встаём в боковую планку на локте;
  • свободную руку выпрямляем вверх;
  • затем сгибаем её и заводим между корпусом и полом;
  • возвращаемся в исходное положение;
  • меняем стороны и повторяем всё сначала.

Делаем по 30 секунд на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с фитболом

Техника выполнения:

  • ложимся на спину. Прямые ноги поднимаем вверх, мяч зажат между ними;
  • поднимаем корпус к ногам, забирая из них фитбол. Теперь мяч держим в руках;
  • скручиваемся, перемещая мяч снова в ноги.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания с грузом

Техника выполнения:

  • ложимся на спину, ноги согнуты в коленях;
  • берём в руки дополнительное отягощение — можно взять блин для штанги или бутылку с водой;
  • поднимаем корпус к коленям, в конечной точке тянемся руками с грузом вверх;
  • возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

«Ножницы»

Техника выполнения:

  • садимся на коврик. Прямые руки держим перед собой. Ноги подняты под углом 45 градусов;
  • делаем перекрёстные движения ногами: сначала левая нога над правой, затем – правая над левой.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Часть активной тренировки окончена, теперь нужно сделать заминку и растянуть мышцы. Здесь можете включить свою фантазию и вспомнить всё, что вы умеете.

Тренировку можно выполнять как дома, так и в зале. Делайте её по 10 минут в день, дополняя свой тренировочный план. Тогда путь к фигуре мечты будет быстрее и интереснее.

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