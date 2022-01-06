Сложно представить праздничный ужин без утки и имбирных пряников, но и их можно сделать более полезными.

Что приготовить на Рождество? 5 ПП-блюд для праздничного стола

Рождество — прекрасный повод собраться в кругу друзей и родных за праздничным столом. Какими блюдами и закусками удивить гостей, чтобы было и вкусно, и полезно?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Лидия Квашнина нутрициолог Пусть этот праздничный стол будет не только волшебным и вкусным, но и полезным. И сделает встречу с родными и близкими незабываемой исключительно благодаря дружескому общению и непередаваемой игре вкусов.

Рулетики с красной рыбой

Вам понадобятся:

малосольная красная рыба — 150 г;

творожный сыр — 120 г;

пучок зелени;

огурец (длинный) — 1 шт.

Нарезаем красную рыбу маленькими кубиками. Зелень измельчаем. Смешиваем рыбу, зелень и творожный сыр в отдельной ёмкости. Нарезаем огурец на длинные, тонкие полоски при помощи овощечистки. Выкладываем огурец на доску, на край выкладываем полученную начинку. Заворачиваем в рулет. Сверху можно украсить рулетики зеленью.

Лидия: Отличный вариант закуски, в котором много белка, полезных жиров и клетчатки. Она даст чувство насыщения, вместе с тем избавит от тяжести и других последствий переедания.

Имбирные ПП-печенья

Вам понадобятся:

кокосовое масло — 100 г;

яйцо — 1шт.;

пшеничная мука — 50 г;

нутовая мука — 200 г;

имбирь молотый — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

эритрит (или другая альтернатива сахару) — 3 ст. л.;

какао-порошок — 1 ч. л.

В отдельной ёмкости смешиваем кокосовое масло, эритрит, какао, имбирь и корицу. Добавляем яйцо, тщательно перемешиваем.

В другой ёмкости смешиваем муку и разрыхлитель теста. Просеиваем полученную смесь в первую ёмкость, замешиваем тесто, отправляем его «отдохнуть» на час в холодильник.

Достаём тесто, раскатываем его скалкой и вырезаем при помощи формочек печенья. В разогретую духовку до 180 градусов ставим печенья на 10 минут. После приготовления можно украсить их по вкусу.

Лидия: Прекрасная интерпретация традиционных имбирных пряников на современный лад. Печенье низкокалорийное за счёт выбора нутовой муки, источника белка. Я бы заменила пшеничную муку на цельнозерновую пшеничную или муку из зелёной гречки, а эритрит — на кокосовый сахар. Эритрит — безопасный сахарозаменитель, но может вызвать индивидуальные реакции: диарею и метеоризм.

Нежный салат с сёмгой

Вам понадобятся:

отварной картофель — 2 шт.;

сёмга — 300 г;

авокадо — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

листья салата — 2-3 шт.;

сыр пармезан — 80 г;

сметана для смазывания слоёв;

творожный сыр — 2 ст. л.;

укроп — 3-4 веточки;

соль и перец по вкусу.

Готовим круглую форму. На дно выкладываем отварной картофель, добавляем специи по вкусу, распределяем и утрамбовываем. Смазываем поверхность сметаной. Выкладываем кубики сёмги, а следующим слоем — авокадо, так же распределяем его по форме. Смешиваем творожный сыр с укропом и выкладываем следующим слоем. Далее добавляем снова картофель, специи. Следующим слоем — огурцы, затем смазываем сметаной. Последним слоем выложим сёмгу, а сверху — нарезанные листья салата. Украсить можно сыром или икрой.

Лидия: Салат сытный, с большим количеством белка и жиров, животных и растительных, резистентного крахмала. Это неплохая альтернатива традиционным салатам. Думаю, заправку можно сделать из домашнего майонеза или на основе авокадо.

ПП-жюльен

Вам понадобятся:

куриная грудка — 400 г;

шампиньоны — 300 г;

сливки или молоко — 150 мл;

сыр — 100 г.

Обжариваем шампиньоны на среднем огне, добавляем мелко нарезанную грудку. И жарим ещё пять минут. Вливаем сливки или молоко, добавляем половину тёртого сыра. Тушим 10 минут. Выкладываем жюльен по формам, посыпаем оставшимся сыром. Отправляем блюдо в микроволновку на три минуты.

Лидия: На мой взгляд, это достаточно тяжёлое для переваривания блюдо: одновременно и птица, и грибы, и молочные продукты. Плюс такое сочетание бесполезно для организма: кальций из молочных продуктов не позволит усвоиться железу.

Рождественская утка

Утка для многих – неотъемлемая часть рождественского стола. Блюдо может быть недиетическое, но если вы придерживаетесь правильного питания, то на праздник можно себе позволить насладиться чем-нибудь «запретным».

Вам понадобятся:

яблоки — 2 шт.;

утка — 700-800 г;

квашеная или свежая капуста — 300 г;

соль и перец по вкусу.

Берём ёмкость для запекания. На дно выкладываем капусту. Утку моем, смазываем специями по вкусу. Яблоки нарезаем маленькими кубиками и выкладываем вокруг птицы и на неё. Ставим в разогретую до 170 градусов духовку. Каждые 20 минут поливаем утку соком, который выделили яблоки, капуста и курица.

Готовим примерно 40-50 минут. Проверить готовность можно, делая небольшие надрезы.

Лидия: Моё любимейшее сочетание — утка с квашеной капустой. Животные жиры необходимы организму, а в сочетании с кислотой, которая присутствует в яблоках и квашеной капусте, белок хорошо усваивается. Пробиотики и пребиотики квашеной капусты станут отличной пищей для кишечника.