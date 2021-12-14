Сыр вызывает кошмары? Некоторые в своих тревожных снах обвиняют именно его

Правда ли сыр вызывает кошмары? Можно ли есть сыр перед сном?



Разбираемся вместе с кандидатом психологических наук.

Говорят, что любители сыра видят странные сны: одни возвращаются в своё прошлое, другие встречают знаменитостей, третьи общаются с животными. Как это связано с употреблением молочного продукта?

Александр Белобородов кандидат психологических наук В сыре содержится много тирамина — довольно опасного вещества, которое оказывает очень сильное возбуждающее воздействие на нервную систему.

Что говорят учёные?

Откуда пошла легенда о взаимосвязи сыра и ночных кошмаров, неизвестно. Но на эту тему есть немало историй.

Например, персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» обвинял в своих ночных кошмарах сыр. В 1990-х автор комикса «Мечта редкостного демона» Уинзор Маккей обрисовал сырное блюдо под названием «валлийский раритет». После его употребления главного героя преследовали фобии и мрачные фантазии. В 2005-м британские специалисты провели опрос на эту тему, но результаты оказались неоднозначными. В ходе эксперимента участникам были предложены разные виды сыров.

Фото: istockphoto.com

Так, 85% респондентов отметили, что видели странные и яркие сны после употребления сыра Стилтон. Кому-то, например, приснился крокодил-вегетарианец и лифт, который ехал боком (15 лет назад это было за гранью фантазии). Тем, кто перед сном съел сыр Красный Лестер, приснилось их прошлое. Другой сорт, Бри, воплотил фантазии испытуемых: одной из участниц приснился популярный шеф-повар Джеймс Оливер за романтическим ужином. В 2018 году Burger King подогрел слухи о том, что сыр виноват в плохих снах. Производители выпустили на Хэллоуин чизбургер под названием «Король кошмаров», который якобы увеличивает шансы увидеть во сне что-то странное в 3,5 раза. Они объяснили это тем, что сочетание белка и сыра прерывает фазу быстрого сна.

Может ли сыр вызвать кошмары?

В сыре содержится триптофан — аминокислота, которая в вечернее время преобразуется в гормон мелатонин. Иногда этот процесс вызывает яркие сновидения, говорят учёные, но дело в другом. В организме из триптофана синтезируется лишь небольшое количество мелатонина, и его недостаточно, чтобы значимо влиять на сновидения и кошмары. Поэтому 100-200 г сыра, съеденные в течение дня, не играют значительной роли. Так в чём же дело?

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Александр: Дело в том, что в сыре содержится много тирамина — довольно опасного вещества. И чем выдержаннее сыр, тем больше в нём тирамина. Он оказывает сильное возбуждающее действие на нервную систему и в больших количествах может вызвать ночные кошмары, поверхностный, прерывистый сон. В организме тирамин расщепляется особым ферментом, но у многих активность этого фермента не настолько высока, чтобы разрушить весь полученный из сыра тирамин. Именно поэтому один человек может съесть и 300 г сыра и ничего после этого не почувствовать. А другому может быть нехорошо и от 50 г продукта. Среди симптомов: головная боль, учащённое сердцебиение, трудность в засыпании, ночные кошмары. Всё это называется «сырным синдромом».

Какие ещё привычки, кроме поедания сыра на ночь, могут плохо повлиять на сон, смотрите в видео «Чемпионата».

Сам по себе сыр не вызывает проблем со сном. Если же после употребления продукта человек плохо спит и видит кошмары, это связано с его индивидуальными особенностями. Например, с непереносимостью лактозы — она содержится в сырах, сделанных из сыворотки. В таком случае стоит выбирать твёрдые сорта: чеддер, гауда, пармезан.

А вот в случае «сырного синдрома» стоит снизить порцию сыра, не есть твёрдые, выдержанные сорта и с плесенью — в них тирамина очень много. Запивать продукт красным вином тоже нежелательно, поскольку в напитке также содержится это вещество. Сочетать выдержанный сыр с антидепрессантами тоже опасно — это может привести к инфаркту или инсульту, предупреждает эксперт.