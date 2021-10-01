Чем опасны лесные грибы? ПП-суп из них может принести больше вреда, чем пользы

Почему лесные грибы могут быть опасны?
«Поехали за грибами!», «А ты за грибами ходишь?» — такие предложения и вопросы часто можно услышать в разгар грибного сезона от друзей и близких. Кто-то идёт на «грибную охоту» на даче, кто-то специально ездит в лес, на озеро или выбирает уже знакомые грибные места. Но всегда ли мы задумываемся о том, насколько безопасным может быть такое увлечение? Недавно потрясший всех случай с арбузным отравлением в Москве лишний раз напоминает — будьте осторожны при выборе продуктов и всегда помните о своём здоровье. Удовольствие от сбора грибного или любого другого урожая не должно обернуться печальными последствиями.
Какие грибы могут быть опасными?
В целом грибы делятся на три категории:
- полностью съедобные;
- условно съедобные;
- опасные (ядовитые).
Самый опасный гриб — бледная поганка. Даже если вы употребите её совсем немного, последствия могут быть фатальными. А вот легче всего перепутать обычный белый гриб с ложным: у последнего внизу под шляпкой присутствует розовый цвет. Им также можно отравиться.
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Лесные грибы собственного сбора могут негативно сказаться на организме, даже если они не ядовитые. Так как грибы всасывают в себя различные вещества: они накапливают соли тяжёлых металлов, попадающих, например, из дождя или пыли. В том числе может быть опасен сбор грибов около полей, поскольку в сельском хозяйстве широко используются пестициды. При попадании небольшого количества вредных веществ в организм вы можете почувствовать слабость, недомогание, головокружение, тошноту. Скорее всего, такие симптомы продержатся около суток.
Опасность представляют и старые грибы, так как в них накопились не только полезные, но и вредные вещества. Если вы нашли старый гриб, срезать его не нужно, оставьте на месте. Не поможет ни жарка, ни варка, ни засолка.
Одни из самых опасных лесных грибов — собранные вдоль автомобильных дорог. Вроде кажется: лес, природа, чистота. Но, конечно же, гриб вдоль дорог впитает в себя и выхлопные газы, и все вредные вещества от проезжающих машин. Чем оживлённее трасса — тем больше химии впитал в себя гриб и тем большее негативное воздействие он окажет на организм. В разгар сезона в новостях мы можем увидеть репортажи, как часто привозят людей с подобными отравлениями.
Если вы готовы рисковать и покупаете грибы с рук, также советую помнить о своей безопасности. Вы не знаете кто, как и где собирал эти грибы, как их хранили и закручивали в банки. При малейшем попадании бактерий можно получить сильнейшее отравление токсинами.
Кому в целом не стоит есть грибы?
Помимо риска отравления, нужно помнить и об общих противопоказаниях при употреблении грибов. К ним относятся гастриты, язвы, болезни желудочно-кишечного тракта, а также проблемы с почками и печенью. Грибы содержат в себе вещество хитин, который трудно усваивается организмом. Поэтому злоупотреблять ими не стоит, как и с любыми продуктами, следует знать меру.
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Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется есть грибы, так как в случае чего яд может проникнуть и в плод.
Как правильно готовить грибы?
Если гриб в лесу кажется вам красивым и съедобным, совсем не означает, что это именно так. Неправильное хранение или приготовление может стать причиной пищевого расстройства или отравления.
Всё-таки если вы уверены в качестве собранных лесных грибов и собираетесь их готовить, помните, что сначала их нужно отварить не менее 15 минут. А жарить или запекать можно только после. Чем качественнее пройдёт отваривание грибов — тем ниже риск получить интоксикацию организма.
Хранить грибы в любом виде можно не более семи месяцев. Поэтому при заготовке не забудьте наклеить этикетку с датой упаковки.
О чём нужно помнить, отправляясь за грибами?
Если вы только планируете отправиться на «грибную охоту», помните о нескольких важных правилах, которые необходимо соблюдать.
- Перед походом подробно изучите, какие грибы съедобные, а какие ядовитые.
- Собирайте только те грибы, которые вы знаете. Если не уверены, что этот гриб можно есть, — не берите.
- Возьмите с собой опытного человека.
- Собирайте грибы не в пакеты, а в экопакеты или в корзины, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть.
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- Всегда срезайте гриб с целой ножкой.
- Отберите и отварите грибы в тот же день, когда их собрали. Не забудьте пересмотреть их тщательно ещё раз.
- Если уже дома какие-то грибы вызывают подозрения — например, своей дряблостью, отсутствием ножек, следами от червей или перезрелостью — не бойтесь их выбрасывать.
А вы часто сами собираете грибы? Или предпочитаете покупать готовую консервацию в проверенных магазинах?