Разнообразие рациона сезонными продуктами — это хорошо. Но всегда нужно помнить об осторожности.

Чем опасны лесные грибы? ПП-суп из них может принести больше вреда, чем пользы

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Почему лесные грибы могут быть опасны?

«Поехали за грибами!», «А ты за грибами ходишь?» — такие предложения и вопросы часто можно услышать в разгар грибного сезона от друзей и близких. Кто-то идёт на «грибную охоту» на даче, кто-то специально ездит в лес, на озеро или выбирает уже знакомые грибные места. Но всегда ли мы задумываемся о том, насколько безопасным может быть такое увлечение? Недавно потрясший всех случай с арбузным отравлением в Москве лишний раз напоминает — будьте осторожны при выборе продуктов и всегда помните о своём здоровье. Удовольствие от сбора грибного или любого другого урожая не должно обернуться печальными последствиями.

Какие грибы могут быть опасными?

В целом грибы делятся на три категории:

полностью съедобные;

условно съедобные;

опасные (ядовитые).

Самый опасный гриб — бледная поганка. Даже если вы употребите её совсем немного, последствия могут быть фатальными. А вот легче всего перепутать обычный белый гриб с ложным: у последнего внизу под шляпкой присутствует розовый цвет. Им также можно отравиться.

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Лесные грибы собственного сбора могут негативно сказаться на организме, даже если они не ядовитые. Так как грибы всасывают в себя различные вещества: они накапливают соли тяжёлых металлов, попадающих, например, из дождя или пыли. В том числе может быть опасен сбор грибов около полей, поскольку в сельском хозяйстве широко используются пестициды. При попадании небольшого количества вредных веществ в организм вы можете почувствовать слабость, недомогание, головокружение, тошноту. Скорее всего, такие симптомы продержатся около суток.

Опасность представляют и старые грибы, так как в них накопились не только полезные, но и вредные вещества. Если вы нашли старый гриб, срезать его не нужно, оставьте на месте. Не поможет ни жарка, ни варка, ни засолка.

Одни из самых опасных лесных грибов — собранные вдоль автомобильных дорог. Вроде кажется: лес, природа, чистота. Но, конечно же, гриб вдоль дорог впитает в себя и выхлопные газы, и все вредные вещества от проезжающих машин. Чем оживлённее трасса — тем больше химии впитал в себя гриб и тем большее негативное воздействие он окажет на организм. В разгар сезона в новостях мы можем увидеть репортажи, как часто привозят людей с подобными отравлениями.

Если вы готовы рисковать и покупаете грибы с рук, также советую помнить о своей безопасности. Вы не знаете кто, как и где собирал эти грибы, как их хранили и закручивали в банки. При малейшем попадании бактерий можно получить сильнейшее отравление токсинами.

Кому в целом не стоит есть грибы?

Помимо риска отравления, нужно помнить и об общих противопоказаниях при употреблении грибов. К ним относятся гастриты, язвы, болезни желудочно-кишечного тракта, а также проблемы с почками и печенью. Грибы содержат в себе вещество хитин, который трудно усваивается организмом. Поэтому злоупотреблять ими не стоит, как и с любыми продуктами, следует знать меру.

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Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется есть грибы, так как в случае чего яд может проникнуть и в плод.

Как правильно готовить грибы?

Если гриб в лесу кажется вам красивым и съедобным, совсем не означает, что это именно так. Неправильное хранение или приготовление может стать причиной пищевого расстройства или отравления.

Всё-таки если вы уверены в качестве собранных лесных грибов и собираетесь их готовить, помните, что сначала их нужно отварить не менее 15 минут. А жарить или запекать можно только после. Чем качественнее пройдёт отваривание грибов — тем ниже риск получить интоксикацию организма.

Хранить грибы в любом виде можно не более семи месяцев. Поэтому при заготовке не забудьте наклеить этикетку с датой упаковки.

О чём нужно помнить, отправляясь за грибами?

Если вы только планируете отправиться на «грибную охоту», помните о нескольких важных правилах, которые необходимо соблюдать.

Перед походом подробно изучите, какие грибы съедобные, а какие ядовитые.

Собирайте только те грибы, которые вы знаете. Если не уверены, что этот гриб можно есть, — не берите.

Возьмите с собой опытного человека.

Собирайте грибы не в пакеты, а в экопакеты или в корзины, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть.

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Всегда срезайте гриб с целой ножкой.

Отберите и отварите грибы в тот же день, когда их собрали. Не забудьте пересмотреть их тщательно ещё раз.

Если уже дома какие-то грибы вызывают подозрения — например, своей дряблостью, отсутствием ножек, следами от червей или перезрелостью — не бойтесь их выбрасывать.

А вы часто сами собираете грибы? Или предпочитаете покупать готовую консервацию в проверенных магазинах?