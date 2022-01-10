5 вариантов ПП-обеда, который можно взять с собой

Рассказываем вместе с нутрициологом.
Новогодние праздники подошли к концу, начинаются рабочие будни, и многие сталкиваются с проблемой, которую на первый взгляд решить практически невозможно. Вроде и хочется питаться правильно даже на работе, но времени на это совсем не хватает: обеденный перерыв короткий, а рядом только фастфуд.
Для тех, кто следит за весом и ведёт здоровый образ жизни, не секрет, что один из основных приёмов пищи — обед. Подготовили пять идей полезных обедов, которые будет несложно приготовить и всегда можно взять с собой.
Яйца-скрэмбл со свежим салатом
Вам понадобятся:
- яйца – 2 шт.;
- свежие овощи и зелень — 150 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
На сковороду к оливковому маслу добавить яйца, предварительно взбив их до состояния однородности. Сразу после начать перемешивать их лопаткой. Когда яйца-скрэмбл будут готовы, посолить и поперчить блюдо. Подавать обед нужно на тарелке вместе со свежими овощами и зеленью.
Нежные яйца-скрэмбл станут прекрасной альтернативой обычному омлету для всех любителей правильного питания. Такой вариант ПП-рецепта содержит минимальное количество калорий, при этом насыщает организм ценным белком и витаминами.
Лидия: В сочетании с яйцами-скрэмбл ваш обед будет насыщен микроэлементами, протеином и витаминами. Он снизит артериальное давление, укрепит сосуды и замедлит старение организма.
Филе трески в кляре
Вам понадобятся:
- филе трески — 500. г;
- яйца — 3 шт.;
- отруби — 3 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
Филе рыбы разделить на три части. Яйцо взбить, чтобы белок и желток смешались. Рыбу посолить, поперчить и обмакнуть в яйцо с обеих сторон. Затем треску необходимо обвалять в отрубях и выложить на предварительно застеленный фольгой противень. Выпекать до готовности примерно 20-25 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
Треску в кляре можно приготовить без добавления растительного масла, что поможет снизить общую калорийность обеда. Это блюдо содержит всего 119 ккал на 100 г, поэтому станет идеальным вариантом ПП-обеда для худеющих.
Лидия: Треска содержит калий, кальций, магний, фосфор, а также другие полезные вещества и микроэлементы. Они улучшают работу мозга и сердца и укрепляют кости.
Стейк из тунца с салатом из свежих овощей
Вам понадобятся:
- стейк тунца — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- тимьян — 1 веточка;
- зубчик чеснока — 2 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- помидоры черри — 4 шт.;
- авокадо по вкусу.
На разогретую сковороду необходимо налить масла, выложить мелко нарубленный чеснок и веточку тимьяна. К ним добавить предварительно подсоленный и перчёный стейк тунца. Рыбу следует обжарить с обеих сторон до готовности и выложить на тарелку. Пока готовится тунец, нужно измельчить овощи, добавить к ним оливковое масло и специи. Стейк подавать вместе с салатом, можно сделать соус из мякоти авокадо.
Такой ПП-обед станет любимым блюдом для многих ценителей правильного питания, которые предпочитают не только полезную, но и вкусную еду. Стейк тунца поможет разнообразить рацион людей на диете, избавит от чувства голода и насытит организм ценными витаминами с микроэлементами.
Лидия: Считается, что тунец положительно влияет на нервную систему человека, оказывает антиоксидантное воздействие на организм, повышает иммунитет и способствует укреплению костей. Полезные кислоты Омега-3 и Омега-6 снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Паста с лососем и шпинатом
Вам понадобятся:
- макароны — 125 г;
- лосось — 150 г;
- шпинат — 50 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- помидоры — 3 шт.;
- соль, перец по вкусу.
В сотейнике нужно отварить макароны. Лосось необходимо порезать на крупные кубики и обжарить с оливковым маслом на сковороде. Помидоры и шпинат промыть, после чего нарезать дольками. К практически готовой рыбе на сковороду добавить помидоры, а затем пасту со шпинатом. Всё это перемешать и обжаривать вместе не более трёх минут.
Такой обед — источник полезных витаминов и биологически-активных веществ. Многие считают, что на диете нельзя употреблять пасту ни в каком виде. Но это заблуждение. Макароны из твёрдых сортов пшеницы содержат медленные углеводы, которые активно насыщают организм энергией и не вредят фигуре.
Лидия: Польза лосося — в большом количестве жирных кислот и витаминов, в том числе кислот Омега-3, замедляющих процессы старения. В сочетании со шпинатом обед будет вдвойне полезен, вы получите набор витаминов, а также цинк, калий, железо, кальций, магний и другие полезные макроэлементы.
Фаршированный перец с курицей и овощами
Вам понадобятся:
- сладкий перец — 1 шт.;
- куриное филе — 150 г;
- помидоры — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зубчик чеснока — 1 шт.;
- соль, перец по вкусу.
С куриного филе необходимо снять всё лишнее и нарезать его на небольшие кубики. Овощи нужно очистить, а затем мелко нарезать. Перец разрезать на две половинки и вычистить сердцевину. В очищенные половинки выложить начинку из курицы и овощей, посолить и поперчить. Блюдо следует выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут. Содержит такой обед всего 54 ккал на 100 г.
Лидия: В филе курицы содержится белок, необходимый организму для строительства клеток. Также он полезен для поддержания гемоглобина в крови, снижения вредного холестерина и повышения железа. В 100 г куриного филе содержится около 120% суточной нормы фосфора. В сочетании с перцем и овощами вы получите обед, наполненный витаминами и макроэлементами.