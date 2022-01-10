5 вариантов ПП-обеда, который можно взять с собой

Что можно приготовить и взять с собой на работу?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Новогодние праздники подошли к концу, начинаются рабочие будни, и многие сталкиваются с проблемой, которую на первый взгляд решить практически невозможно. Вроде и хочется питаться правильно даже на работе, но времени на это совсем не хватает: обеденный перерыв короткий, а рядом только фастфуд.

Лидия Квашнина нутрициолог Для тех, кто следит за весом и ведёт здоровый образ жизни, не секрет, что один из основных приёмов пищи — обед. Подготовили пять идей полезных обедов, которые будет несложно приготовить и всегда можно взять с собой.

Яйца-скрэмбл со свежим салатом

Вам понадобятся:

яйца – 2 шт.;

свежие овощи и зелень — 150 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

На сковороду к оливковому маслу добавить яйца, предварительно взбив их до состояния однородности. Сразу после начать перемешивать их лопаткой. Когда яйца-скрэмбл будут готовы, посолить и поперчить блюдо. Подавать обед нужно на тарелке вместе со свежими овощами и зеленью.

Нежные яйца-скрэмбл станут прекрасной альтернативой обычному омлету для всех любителей правильного питания. Такой вариант ПП-рецепта содержит минимальное количество калорий, при этом насыщает организм ценным белком и витаминами.

Лидия: В сочетании с яйцами-скрэмбл ваш обед будет насыщен микроэлементами, протеином и витаминами. Он снизит артериальное давление, укрепит сосуды и замедлит старение организма.

Филе трески в кляре

Вам понадобятся:

филе трески — 500. г;

яйца — 3 шт.;

отруби — 3 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Филе рыбы разделить на три части. Яйцо взбить, чтобы белок и желток смешались. Рыбу посолить, поперчить и обмакнуть в яйцо с обеих сторон. Затем треску необходимо обвалять в отрубях и выложить на предварительно застеленный фольгой противень. Выпекать до готовности примерно 20-25 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Треску в кляре можно приготовить без добавления растительного масла, что поможет снизить общую калорийность обеда. Это блюдо содержит всего 119 ккал на 100 г, поэтому станет идеальным вариантом ПП-обеда для худеющих.

Лидия: Треска содержит калий, кальций, магний, фосфор, а также другие полезные вещества и микроэлементы. Они улучшают работу мозга и сердца и укрепляют кости.

Стейк из тунца с салатом из свежих овощей

Вам понадобятся:

стейк тунца — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

тимьян — 1 веточка;

зубчик чеснока — 2 шт.;

соль, перец по вкусу;

помидоры черри — 4 шт.;

авокадо по вкусу.

На разогретую сковороду необходимо налить масла, выложить мелко нарубленный чеснок и веточку тимьяна. К ним добавить предварительно подсоленный и перчёный стейк тунца. Рыбу следует обжарить с обеих сторон до готовности и выложить на тарелку. Пока готовится тунец, нужно измельчить овощи, добавить к ним оливковое масло и специи. Стейк подавать вместе с салатом, можно сделать соус из мякоти авокадо.

Такой ПП-обед станет любимым блюдом для многих ценителей правильного питания, которые предпочитают не только полезную, но и вкусную еду. Стейк тунца поможет разнообразить рацион людей на диете, избавит от чувства голода и насытит организм ценными витаминами с микроэлементами.

Лидия: Считается, что тунец положительно влияет на нервную систему человека, оказывает антиоксидантное воздействие на организм, повышает иммунитет и способствует укреплению костей. Полезные кислоты Омега-3 и Омега-6 снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Паста с лососем и шпинатом

Вам понадобятся:

макароны — 125 г;

лосось — 150 г;

шпинат — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

помидоры — 3 шт.;

соль, перец по вкусу.

В сотейнике нужно отварить макароны. Лосось необходимо порезать на крупные кубики и обжарить с оливковым маслом на сковороде. Помидоры и шпинат промыть, после чего нарезать дольками. К практически готовой рыбе на сковороду добавить помидоры, а затем пасту со шпинатом. Всё это перемешать и обжаривать вместе не более трёх минут.

Такой обед — источник полезных витаминов и биологически-активных веществ. Многие считают, что на диете нельзя употреблять пасту ни в каком виде. Но это заблуждение. Макароны из твёрдых сортов пшеницы содержат медленные углеводы, которые активно насыщают организм энергией и не вредят фигуре.

Лидия: Польза лосося — в большом количестве жирных кислот и витаминов, в том числе кислот Омега-3, замедляющих процессы старения. В сочетании со шпинатом обед будет вдвойне полезен, вы получите набор витаминов, а также цинк, калий, железо, кальций, магний и другие полезные макроэлементы.

Фаршированный перец с курицей и овощами

Вам понадобятся:

сладкий перец — 1 шт.;

куриное филе — 150 г;

помидоры — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

зубчик чеснока — 1 шт.;

соль, перец по вкусу.

С куриного филе необходимо снять всё лишнее и нарезать его на небольшие кубики. Овощи нужно очистить, а затем мелко нарезать. Перец разрезать на две половинки и вычистить сердцевину. В очищенные половинки выложить начинку из курицы и овощей, посолить и поперчить. Блюдо следует выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут. Содержит такой обед всего 54 ккал на 100 г.

Лидия: В филе курицы содержится белок, необходимый организму для строительства клеток. Также он полезен для поддержания гемоглобина в крови, снижения вредного холестерина и повышения железа. В 100 г куриного филе содержится около 120% суточной нормы фосфора. В сочетании с перцем и овощами вы получите обед, наполненный витаминами и макроэлементами.