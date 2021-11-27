Как приготовить ПП-запеканку? Пошаговый рецепт

Блюдо подойдёт на завтрак, полдник и даже на ужин.

Готовим всеми любимую запеканку, но из альтернативных ингредиентов. Такое блюдо можно есть даже тем, кто придерживается правильного питания и следит за фигурой.

Вам понадобятся:

творог 5% — 600 г;

яйца — 3 шт.;

альтернативное молоко — 200 мл;

кокосовый сахар или любой другой подсластитель — 100 г;

манка — 4-5 ст. л.;

для малинового соуса:

замороженная малина — 100 г;

сахарозаменитель — 1 ч. л.

Заливаем манку холодным молоком (например, кокосовым) и оставляем на 10-15 минут набухать. К творогу добавляем яйца, кокосовый сахар и перемешиваем до однородности. Вливаем молоко с манкой, снова перемешиваем. Форму смазываем небольшим количеством масла гхи и посыпаем манкой. Перекладываем туда творожную массу и отправляем в духовку на 1,5 часа при 160 градусах.

В это время готовим малиновый соус. Малину с сахаром перемешиваем и варим до растворения, затем остужаем.

Готовую запеканку достаём из формы, даём немного остыть и подаём с малиновым соусом.

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.