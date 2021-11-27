Как приготовить ПП-запеканку? Пошаговый рецепт

творог 5% — 600 г; яйца — 3 шт.; альтернативное молоко — 200 мл; кокосовый сахар или любой другой подсластитель — 100 г; манка — 4-5 ст. л.;
для малинового соуса:
замороженная малина — 100 г; сахарозаменитель — 1 ч. л.
Заливаем манку холодным молоком (например, кокосовым) и оставляем на 10-15 минут набухать. К творогу добавляем яйца, кокосовый сахар и перемешиваем до однородности. Вливаем молоко с манкой, снова перемешиваем. Форму смазываем небольшим количеством масла гхи и посыпаем манкой. Перекладываем туда творожную массу и отправляем в духовку на 1,5 часа при 160 градусах.
В это время готовим малиновый соус. Малину с сахаром перемешиваем и варим до растворения, затем остужаем.
Готовую запеканку достаём из формы, даём немного остыть и подаём с малиновым соусом.
Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.