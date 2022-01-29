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Почему стоит класть нарезанный лимон рядом с кроватью: полезные свойства лимона и его запаха

Что будет с организмом, если положить лимон возле кровати?
Алия Нургалеева Вероника Тюрина
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Что будет, если положить лимон возле кровати?
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Считается, что его запах обладает множеством полезных свойств.
Зачем некоторые кладут лимон возле кровати? Чем это может быть полезно?

Разбираемся вместе с психологом и врачом.

Вот уж у кого хватает почитателей, так это у лимона. В каких только целях не используют ароматный цитрус: пьют с водой натощак, добавляют в чай, блюда и целебные «эликсиры». Но этим его возможности не ограничиваются — запах фрукта, приятный и свежий, обладает множеством полезных свойств для организма. Вот почему некоторые кладут кусочек лимона рядом со своей кроватью. Но полезно ли это на самом деле?

<a href="https://www.championat.com/authors/5311/1.html">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог-консультант

Аромат цитруса способствует мягкому естественному успокоению нервной системы, переключая сумбурный ход мыслей на спокойный и ровный.

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Зачем класть лимон возле кровати?

Лимон содержит много биологически активных компонентов: лимонную и аскорбиновую кислоты, полифенолы, витамины, а также биофлавоноиды, которые собирательно называют витамином P. Люди используют цитрус при лихорадке, высоком кровяном давлении, ожирении, утренней тошноте и многих других заболеваниях. Особо находчивые кладут лимон на прикроватную тумбочку, чтобы лучше спать и легче просыпаться. Вот какие ещё эффекты они наблюдают.

Фото: istockphoto.com

Помогает заснуть

Запах лимона освежает, а также обладает антибактериальными свойствами. Если вы страдаете от заложенности носа, аромат цитруса может легко усыпить вас. Во многом это связано с тем, что фрукт снижает кровяное давление, а это немаловажно для людей с гипертонией.

Улучшает концентрацию внимания

Запах лимона помогает фокусироваться на деле, не распыляясь и не отвлекаясь, при этом не взбудораживая нервную систему. Японские учёные говорят, что благодаря аромату цитруса умственная деятельность улучшается вдвое. В их эксперименте участники допускали на 54% меньше ошибок, чем обычно. Поэтому если ночью вас одолевают ненужные мысли, это поможет вам сосредоточиться на положительных вещах.

Снимает напряжение

Вероника: Фоновое угнетённое состояние человека может говорить о надвигающемся нервном расстройстве. Помочь себе можно с помощью ежедневного использования лимона для ароматерапии. Такой нехитрый трюк помогает расслабиться и снимает напряжение.

Фото: unsplash.com/@sciencekitten

Поднимает настроение

Если верить учёным из университета Огайо, эфирное масло лимона настраивает на позитивный лад и улучшает настроение. Эффект даже лучше, чем от других эфирных масел — лаванды и розы. «Лимонная» ароматерапия также облегчает некоторые симптомы тревоги и депрессии, в том числе тошноту.

Что говорят врачи?

<a href="https://www.championat.com/authors/5265/1.html">Георгий Зильберман</a>
Георгий Зильберман
врач общей практики

Я не сторонник альтернативной медицины и привык доверять достоверным фактам. В начале эпидемии, например, все говорили о пользе лимона и имбиря, сочетание которых якобы лечит от всего и сразу. Об эффекте этих продуктов было очень убедительно написано. Но ни исследования, ни практика, ни здравый смысл этого не подтверждают.

Что на самом деле важно, так это разнообразно питаться (и в меру), организовывать для себя разнообразные активности и больше бывать на свежем воздухе. И самое главное — меньше надеяться на один какой-то продукт, чтобы лишний раз не разочаровываться. Тогда будет и меньше стресса, и лучше давление, и жизнь сама будет здоровой, интересной и яркой.

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Вывод? Достоверных доказательств о пользе лайфхака с лимоном не так уж и много. Но его вполне можно использовать, особенно если вам это нравится.

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