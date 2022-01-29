Что будет с организмом, если положить лимон возле кровати?

Разбираемся вместе с психологом и врачом.
Вот уж у кого хватает почитателей, так это у лимона. В каких только целях не используют ароматный цитрус: пьют с водой натощак, добавляют в чай, блюда и целебные «эликсиры». Но этим его возможности не ограничиваются — запах фрукта, приятный и свежий, обладает множеством полезных свойств для организма. Вот почему некоторые кладут кусочек лимона рядом со своей кроватью. Но полезно ли это на самом деле?
Аромат цитруса способствует мягкому естественному успокоению нервной системы, переключая сумбурный ход мыслей на спокойный и ровный.
Зачем класть лимон возле кровати?
Лимон содержит много биологически активных компонентов: лимонную и аскорбиновую кислоты, полифенолы, витамины, а также биофлавоноиды, которые собирательно называют витамином P. Люди используют цитрус при лихорадке, высоком кровяном давлении, ожирении, утренней тошноте и многих других заболеваниях. Особо находчивые кладут лимон на прикроватную тумбочку, чтобы лучше спать и легче просыпаться. Вот какие ещё эффекты они наблюдают.
Фото: istockphoto.com
Помогает заснуть
Запах лимона освежает, а также обладает антибактериальными свойствами. Если вы страдаете от заложенности носа, аромат цитруса может легко усыпить вас. Во многом это связано с тем, что фрукт снижает кровяное давление, а это немаловажно для людей с гипертонией.
Улучшает концентрацию внимания
Запах лимона помогает фокусироваться на деле, не распыляясь и не отвлекаясь, при этом не взбудораживая нервную систему. Японские учёные говорят, что благодаря аромату цитруса умственная деятельность улучшается вдвое. В их эксперименте участники допускали на 54% меньше ошибок, чем обычно. Поэтому если ночью вас одолевают ненужные мысли, это поможет вам сосредоточиться на положительных вещах.
Снимает напряжение
Вероника: Фоновое угнетённое состояние человека может говорить о надвигающемся нервном расстройстве. Помочь себе можно с помощью ежедневного использования лимона для ароматерапии. Такой нехитрый трюк помогает расслабиться и снимает напряжение.
Фото: unsplash.com/@sciencekitten
Поднимает настроение
Если верить учёным из университета Огайо, эфирное масло лимона настраивает на позитивный лад и улучшает настроение. Эффект даже лучше, чем от других эфирных масел — лаванды и розы. «Лимонная» ароматерапия также облегчает некоторые симптомы тревоги и депрессии, в том числе тошноту.
Что говорят врачи?
Я не сторонник альтернативной медицины и привык доверять достоверным фактам. В начале эпидемии, например, все говорили о пользе лимона и имбиря, сочетание которых якобы лечит от всего и сразу. Об эффекте этих продуктов было очень убедительно написано. Но ни исследования, ни практика, ни здравый смысл этого не подтверждают.
Что на самом деле важно, так это разнообразно питаться (и в меру), организовывать для себя разнообразные активности и больше бывать на свежем воздухе. И самое главное — меньше надеяться на один какой-то продукт, чтобы лишний раз не разочаровываться. Тогда будет и меньше стресса, и лучше давление, и жизнь сама будет здоровой, интересной и яркой.
Вывод? Достоверных доказательств о пользе лайфхака с лимоном не так уж и много. Но его вполне можно использовать, особенно если вам это нравится.