Кофе с лимоном для разгона метаболизма. Когда и как пить, чтобы похудеть?

Традиционный кофе был завезён в нашу страну ещё в середине 17 века: правивший тогда царь Алексей Михайлович простудился и придворный доктор прописал тому «лекарство против надмений, насморков и главоболений». Тогда это был исключительно натуральный «отвар из зёрен», который служил лекарством от любой «хвори».

В наши дни существует множество вариаций колумбийского напитка – классический эспрессо, бодрящий по утрам усердно трудящихся офисных клерков, моккачино, американо, фраппе, айс-кофе и ещё сотни разных по крепости и содержанию напитков с кофейными зёрнами. Но мы расскажем о кофе эспрессо-романо или же просто о кофе с лимоном: действительно ли он так полезен по утрам или лучше не обращать внимание на хвалебные отзывы в сети? Своим экспертным мнением с «Чемпионатом» делится диетолог, нутрициолог Анна Берсенева.

Вопрос-ответ: чего в кофе больше – вреда или пользы? Опасен ли кофе? Сколько чашек можно выпивать? Ищем ответы на самые актуальные вопросы.

Анна: Для кого-то это просто напиток, для других — любимый утренний ритуал. Но, согласитесь, кофе — это целая культура, традиция, искусство!

Кофеин, попадая в организм вместе с чашечкой кофе/чая, всасывается в кровь и ткани организма и подвергается медленному или быстрому расщеплению ферментами печени. Длительность эффекта зависит от множества факторов – это генетика, вредные привычки (курение, употребление алкоголя), заболевания, диета, физические нагрузки, прием лекарственных препаратов (например, гормональных контрацептивов).

Одним из ключевых факторов, который отвечает за расщепление более 90% потребленного кофеина, является определённый фермент. В зависимости от того, как он активен в организме человека, мы тем или иным образом реагируем на кофеинсодержащие продукты. Именно поэтому одни люди пьют кофе с удовольствием и без ощущения раздражительности, нервозности, учащенного сердцебиения, а другие после одной чашечки не могут успокоиться до следующего утра.

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Чем полезен кофе с лимоном?

Для людей, страдающих от мигреней или низкого давления этот напиток станет не только тонизирующим, но и по-настоящему полезным. Дело в том, что весь вред кофе заключается в его основном компоненте – кофеине. Однако сок, который выделяет в чашке кофе долька лимона, уменьшает вредное воздействие этого психостимулятора на организм.

Помимо этого, кофе также полезен людям, заболевшим ОРВИ. Вредный, казалось бы, кофеин, ускоряет работу сердца, которое, в свою очередь, начинает быстрее разгонять кровь по сосудам, имунная система усиливается, и человек в скором времени идёт на поправку. А цитрусовые – лучшие помощники в борьбе с температурой и микробами.

Фото: istockphoto.com

Выпивая по 1-2 чашки кофе с лимоном в день, вы продлеваете жизнь своим клеткам. Дело в антиоксидантах, содержащихся как в кофе, так и лимоне. Органические кислоты, которых много в цитрусе, расщепляют жиры в организме, приводят в норму обмен веществ и притупляют чувство голода, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Витамин С, которым очень богат лимон, помогает поддерживать силы, чтобы любая диета переносилась легко и безболезненно.

Кроме всего, романо способен улучшить обмен веществ, снова благодаря кофеину, который заставляет желудок выделять больше соков.

Анна: Ещё один важный момент о кофе – кофеин способен повысить уровень метаболизма на 3-11%! Часто этот факт используется для более быстрого процесса снижения избыточного веса. За 15-20 минут пьют чашечку кофе, конечно, без сахара и молока. Но очень важно знать, что этот приём может принести и вред. Особенно, если есть хоть малейшие отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.

Поэтому, кофе и крепкий чай (включая матчу и даже какао!) рекомендуется пить всё же до 16:00 и минимум за час до занятий спортом.

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Кому стоит воздержаться от напитка?

В первую очередь, любой кофе запрещён для людей, страдающих язвой и гастритом, так как он

усиливает выработку желудком соляной кислоты. Ещё этот напиток не рекомендуется для людей, страдающих гипертонией, однако, при первой стадии болезни разрешается употреблять его лишь в первой половине дня.

Матчамания: почему все переходят на чай в порошке и чем он лучше кофе Поговаривают, что он справляется даже с мышечной болью.

Удивительно, какую пользу могут принести, казалось бы, самые обыденные вещи. Однако даже если у вас нет проблем со здоровьем, не стоит забывать, что кофеин вызывает привыкание и в очень больших количествах может ухудшить самочувствие.