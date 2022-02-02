Возможно, именно поэтому многие так любят расхаживать из стороны в сторону во время важного разговора.

Спорт делает нас более креативными, выяснили учёные из Германии. Но как это работает?

Правда ли тренировки влияют на активность мозга? Как спорт помогает развивать креативность?



Рассказываем вместе с врачом.

В январе журнал Psychological Research опубликовал результаты научной работы специалистов из Вюрцбургского университета в Германии. По данным исследователей, подвижность оказывает положительное влияние на креативность.

Опытным путём учёные доказали, что наибольшие креативность и оригинальность в решениях наблюдались у людей, которые по правилам эксперимента не имели ограничений в движениях. Но как это объяснить?

Георгий Зильберман врач общей практики Креативность в спорте можно определить как способность вырабатывать оригинальные идеи, тактики и ходы, действуя стремительно с возможностью адаптироваться и быть гибким в принятии решений.



Многие исследования на людях и животных показывают, что мозг меняется в ответ на физическую активность. Отчасти потому, что во время физических упражнений к мозгу приливает дополнительное количество крови, кислорода и питательных веществ.

Откуда берётся креативность?

До сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Раньше это связывали с тем, что спорт улучшает общее настроение человека. Однако позже выяснили, что взаимосвязь между настроением и креативностью как таковая отсутствует, потому что человек мог быть в плохом настроении, но при этом достаточно креативным, и наоборот.

Фото: istockphoto.com

Со временем учёные пришли к выводу, что прямое влияние на мозговую активность оказывает подвижность. Движение способствует свободному творчеству, раскрепощает нас, позволяет отвлечься, способствуя генерации новых идей. Физическая активность стимулирует работу мозга, а порой даже помогает предотвращать психические расстройства.

Каким спортом предпочтительнее заниматься, чтобы быть более креативным?

Георгий: В креативности должны быть новизна и нетипичность. Гибкость помогает находить различные решения для одной и той же ситуации, а скорость реакции — выполнять эти действия с меньшим промедлением.

Большинство видов спорта, как правило, консервативно в той или иной степени. В них для творчества остаётся всё меньше места, что мешает развитию креативного мышления. Однако есть спорт, в котором креативность выходит на первый план. В паркуре, например, чем креативнее мыслит трейсер, тем оригинальнее и эффектнее получаются у него трюки, тем быстрее он преодолевает препятствия.

Фото: istockphoto.com

Что касается менее подвижных видов спорта, то отлично подойдёт йога. Она учит чувству контроля над собственным телом, расслабляет, снимает стресс, эмоционально заряжает, открывая новые возможности для творчества. Даже обычная ходьба может стимулировать работу мозга. Исследование, проведённое в 2014 году в Стэндфордском университете, показало, что мы на 60% креативнее, когда ходим.

Нельзя забывать и про командные виды спорта. Так мы взаимодействуем с бóльшим числом людей, преследуя общую цель, учимся работе в команде и развиваем креативность.

А как на креативность влияют гаджеты?

Сегодня многие проводят время перед экраном не только во время работы, но и в качестве досуга. Конечно, техника способна влиять на широкий спектр когнитивных способностей. Однако исследования на эту тему всё ещё весьма ограничены. Это вполне объяснимо, учитывая, что сами смартфоны появились относительно недавно и постоянно развиваются и меняются.

Георгий: Несмотря на то что количество исследований постоянно растёт, результаты остаются противоречивыми и неубедительными. Можно сказать, что смартфоны, которые есть сейчас почти у 70% людей, скорее, образуют симбиоз с нашими когнитивными способностями. Но это не отменяет того, что нужно уметь отвлекаться от дисплеев и обращать внимание на мир вокруг. Однако, что касается креативности, на мой взгляд, цифровые технологии дают огромные возможности для её проявления: каждый способен быть творцом и создавать нечто уникальное.

Фото: istockphoto.com

Пытаясь придумать нечто оригинальное и необычное, нужно обязательно проявлять активность. Нельзя заставлять себя сидеть на одном месте без движения — это лишь закрепощает мыслительные процессы. Можно ходить по комнате, катать по полу шарик или вообще выйти на прогулку и подумать в неформальной обстановке. Главное — не ограничивайте себя.