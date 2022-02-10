10 упражнений, которые проверят вашу физическую форму
Выглядят они легко, а вот выполнить их будет не так просто.
Какие упражнения на статику существуют?
Отвечает фитнес-тренер.
Если вы уверены, что находитесь в отличной форме, предлагаем испытать себя несколькими упражнениями на статику. Здесь вы точно почувствуете все мышцы, которые не замечали раньше.
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class
Может выглядеть, что упражнение простое: вы же совершенно не двигаетесь. Но находиться в зафиксированном положении очень непросто.
Перед вами 10 статических упражнений. Попробуйте простоять в каждой позиции минимум 30 секунд.
Планка
Техника выполнения
- Встаём в упор лёжа.
- Замираем в этом положении.
- Руки прямые, таз не опускаем, спину держим прямо.
Фото: istockphoto.com
Лодочка
Техника выполнения
- Ложимся на живот.
- Руки вытягиваем вперёд, ноги держим прямо.
- Отрываем от пола руки и ноги. Прогибаемся в спине.
- Удерживаем такое положение.
Фото: istockphoto.com
Уголок
Техника выполнения
- Садимся на пол.
- Отрываем ноги от земли.
- Держим на весу ноги и спину.
- Замираем в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Статический выпад
Техника выполнения
- Стоим ровно, ноги вместе, руки вдоль туловища.
- Вышагиваем левой ногой вперёд.
- Опускаем таз до параллели с полом. Правая нога при этом не опускается на колено, а остаётся на весу.
- Фиксируемся в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Статический присед
Техника выполнения
- Расставляем ноги на ширине плеч.
- Сгибаем колени и опускаем таз примерно до их уровня.
- Руки в замке держим у подбородка.
- Замираем в положении приседа.
Фото: istockphoto.com
Статика в положении для отжимания
Техника выполнения
- Встаём в упор лёжа.
- Сгибаем руки и опускаем туловище.
- Фиксируемся в этом положении.
Фото: istockphoto.com
Стульчик
Техника выполнения
- Облокачиваемся спиной о стену. Отставляем ноги чуть дальше от неё.
- Сгибаем ноги и опускаем таз, как будто пытаемся сесть на стул.
- Руки держим у подбородка.
- Замираем в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Ягодичный мостик
Техника выполнения
- Ложимся на спину. Сгибаем ноги, стопами упираемся в пол.
- Отрываем таз от пола и слегка прогибаемся в спине.
- Упор остаётся на плечах и стопах. Руки лежат вдоль туловища.
- Задерживаемся в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Обратная планка
Техника выполнения
- Ложимся на спину. Упираемся локтями в пол.
- Выпрямляем руки. Ладони должны быть примерно под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию.
- Вес держится на ладонях и стопах.
- Фиксируемся в этом положении.
Фото: istockphoto.com
Горка
Техника выполнения
- Встаём ровно, ноги примерно на ширине плеч.
- Сгибаем туловище и опускаем руки на пол перед собой. Они располагаются на значительном расстоянии от туловища.
- Ноги и руки полностью прямые.
- Удерживаемся в этом положении.
Фото: istockphoto.com
Сложнее всего такие упражнения даются, если выполнять их на повторе с перерывами в 5-10 секунд. Если вы сумели выполнить все 10 в одном сете, поздравляем! Вы в отличной форме.