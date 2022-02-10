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Как быстро проверить свою физическую подготовку, 10 упражнений на статику

10 упражнений, которые проверят вашу физическую форму
Ольга Андрианова Маргарита Зуева
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10 упражнений, которые проверят вашу форму
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Выглядят они легко, а вот выполнить их будет не так просто.
Какие упражнения на статику существуют?

Отвечает фитнес-тренер.

Если вы уверены, что находитесь в отличной форме, предлагаем испытать себя несколькими упражнениями на статику. Здесь вы точно почувствуете все мышцы, которые не замечали раньше.

<a href="https://www.championat.com/authors/4313/1.html">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Может выглядеть, что упражнение простое: вы же совершенно не двигаетесь. Но находиться в зафиксированном положении очень непросто.

Перед вами 10 статических упражнений. Попробуйте простоять в каждой позиции минимум 30 секунд.

Планка

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа.
  • Замираем в этом положении.
  • Руки прямые, таз не опускаем, спину держим прямо.

Фото: istockphoto.com

Лодочка

Техника выполнения

  • Ложимся на живот.
  • Руки вытягиваем вперёд, ноги держим прямо.
  • Отрываем от пола руки и ноги. Прогибаемся в спине.
  • Удерживаем такое положение.

Фото: istockphoto.com

Уголок

Техника выполнения

  • Садимся на пол.
  • Отрываем ноги от земли.
  • Держим на весу ноги и спину.
  • Замираем в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Статический выпад

Техника выполнения

  • Стоим ровно, ноги вместе, руки вдоль туловища.
  • Вышагиваем левой ногой вперёд.
  • Опускаем таз до параллели с полом. Правая нога при этом не опускается на колено, а остаётся на весу.
  • Фиксируемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Статический присед

Техника выполнения

  • Расставляем ноги на ширине плеч.
  • Сгибаем колени и опускаем таз примерно до их уровня.
  • Руки в замке держим у подбородка.
  • Замираем в положении приседа.

Фото: istockphoto.com

Статика в положении для отжимания

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа.
  • Сгибаем руки и опускаем туловище.
  • Фиксируемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Стульчик

Техника выполнения

  • Облокачиваемся спиной о стену. Отставляем ноги чуть дальше от неё.
  • Сгибаем ноги и опускаем таз, как будто пытаемся сесть на стул.
  • Руки держим у подбородка.
  • Замираем в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Сгибаем ноги, стопами упираемся в пол.
  • Отрываем таз от пола и слегка прогибаемся в спине.
  • Упор остаётся на плечах и стопах. Руки лежат вдоль туловища.
  • Задерживаемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Обратная планка

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Упираемся локтями в пол.
  • Выпрямляем руки. Ладони должны быть примерно под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию.
  • Вес держится на ладонях и стопах.
  • Фиксируемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Горка

Техника выполнения

  • Встаём ровно, ноги примерно на ширине плеч.
  • Сгибаем туловище и опускаем руки на пол перед собой. Они располагаются на значительном расстоянии от туловища.
  • Ноги и руки полностью прямые.
  • Удерживаемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Сложнее всего такие упражнения даются, если выполнять их на повторе с перерывами в 5-10 секунд. Если вы сумели выполнить все 10 в одном сете, поздравляем! Вы в отличной форме.

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