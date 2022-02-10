10 упражнений, которые проверят вашу физическую форму

Выглядят они легко, а вот выполнить их будет не так просто.

Какие упражнения на статику существуют?



Отвечает фитнес-тренер.

Если вы уверены, что находитесь в отличной форме, предлагаем испытать себя несколькими упражнениями на статику. Здесь вы точно почувствуете все мышцы, которые не замечали раньше.

Ольга Андрианова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Может выглядеть, что упражнение простое: вы же совершенно не двигаетесь. Но находиться в зафиксированном положении очень непросто.

Перед вами 10 статических упражнений. Попробуйте простоять в каждой позиции минимум 30 секунд.

Планка

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа.

Замираем в этом положении.

Руки прямые, таз не опускаем, спину держим прямо.

Фото: istockphoto.com

Лодочка

Техника выполнения

Ложимся на живот.

Руки вытягиваем вперёд, ноги держим прямо.

Отрываем от пола руки и ноги. Прогибаемся в спине.

Удерживаем такое положение.

Фото: istockphoto.com

Уголок

Техника выполнения

Садимся на пол.

Отрываем ноги от земли.

Держим на весу ноги и спину.

Замираем в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Статический выпад

Техника выполнения

Стоим ровно, ноги вместе, руки вдоль туловища.

Вышагиваем левой ногой вперёд.

Опускаем таз до параллели с полом. Правая нога при этом не опускается на колено, а остаётся на весу.

Фиксируемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Статический присед

Техника выполнения

Расставляем ноги на ширине плеч.

Сгибаем колени и опускаем таз примерно до их уровня.

Руки в замке держим у подбородка.

Замираем в положении приседа.

Фото: istockphoto.com

Статика в положении для отжимания

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа.

Сгибаем руки и опускаем туловище.

Фиксируемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Стульчик

Техника выполнения

Облокачиваемся спиной о стену. Отставляем ноги чуть дальше от неё.

Сгибаем ноги и опускаем таз, как будто пытаемся сесть на стул.

Руки держим у подбородка.

Замираем в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Ложимся на спину. Сгибаем ноги, стопами упираемся в пол.

Отрываем таз от пола и слегка прогибаемся в спине.

Упор остаётся на плечах и стопах. Руки лежат вдоль туловища.

Задерживаемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Обратная планка

Техника выполнения

Ложимся на спину. Упираемся локтями в пол.

Выпрямляем руки. Ладони должны быть примерно под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию.

Вес держится на ладонях и стопах.

Фиксируемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Горка

Техника выполнения

Встаём ровно, ноги примерно на ширине плеч.

Сгибаем туловище и опускаем руки на пол перед собой. Они располагаются на значительном расстоянии от туловища.

Ноги и руки полностью прямые.

Удерживаемся в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Сложнее всего такие упражнения даются, если выполнять их на повторе с перерывами в 5-10 секунд. Если вы сумели выполнить все 10 в одном сете, поздравляем! Вы в отличной форме.