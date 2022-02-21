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Гречневая диета: что будет, если целую неделю есть только гречку

Что будет, если целую неделю питаться только гречкой? Рассказывает нутрициолог
Елена Доронкина Анна Кускова
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Что будет, если целую неделю есть только гречку
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С подобными монодиетами стоит быть осторожными, считает Елена Доронкина.
Так ли полезна гречка? Можно ли есть её целую неделю подряд?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Пожалуй, ни одно диетическое питание не обходится без гречки. Эта крупа не только содержит множество полезных микроэлементов, но и способствует снижению веса. Но что же произойдёт с организмом, если питаться только гречневой крупой в течение семи дней?

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Гречка — один из самых популярных продуктов при похудении. Питаясь ей, вы надолго забудете о чувстве голода и станете меньше перекусывать.

Можно ли есть гречку целую неделю?

Елена: Первый вопрос, который возникает в таком случае, — не вредно ли есть гречку каждый день? Нет, не вредно. Она надолго утолит чувство голода (так как это медленный углевод). А кроме того, входит во множество различных диет, рекомендуемых врачами по всему миру. Поэтому включать её в ежедневный рацион совершенно безопасно.

Фото: istockphoto.com

Среди прочего гречневая крупа:

  • заряжает энергией на весь день благодаря калорийности;
  • если вы занимаетесь спортом, гречка поможет быстрее восстанавливать мышцы, приводить их в тонус;
  • сохраняет и поддерживает здоровье сердца;
  • нормализует сон, улучшает психоэмоциональное состояние;
  • укрепляет кости;
  • предотвращает малокровие, снижает уровень гемоглобина в крови;
  • укрепляет иммунитет;
  • улучшает состояние кожи, волос, ногтей;
  • не способствует набору веса, в ней мало углеводов.

Елена: Гречка содержит все самые важные питательные вещества и витамины. Также в ней есть соли железа и фолиевая кислота.Она эффективный продукт при железодефицитной анемии. В состав входит магний — он избавляет организм от излишней жидкости. Благодаря низкому гликемическому индексу гречка снизит количество сахара в крови, что тоже большой плюс, особенно для диабетиков.

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Как правильно соблюдать гречневую диету?

На протяжении семи дней питание состоит из гречки и воды (около 1 л на 30 кг тела), можно добавить овощи. Гречку можно есть в любых количествах примерно каждые три часа. Не стоит её солить, добавлять в блюдо приправы. А вот соевый соус вполне допустим.

Елена: Что касается времени дня, когда лучше есть гречку, безусловно, это утро. Если есть крупу на ночь, могут возникнуть проблемы с желудком. Поэтому желательно употреблять её в светлое время суток. Но ни в коем случае не мешайте её с кефиром — это может стать поводом для брожения и вызвать вздутие.

Фото: istockphoto.com

Как правильно готовить гречку, мы уже рассказывали тут.

Что будет, если есть гречку неделю подряд?

Плюсы:

  • пожалуй, главный плюс гречневой диеты — снижение веса (примерно 2-4 кг);
  • организм получает полезные витамины и минералы;
  • снижается уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • улучшается состояние волос, кожи, ногтей;
  • утром легче просыпаться, так как желудок не наполнен.

Фото: istockphoto.com

Минусы:

  • нет чувства сытости;
  • высокая вероятность срыва;
  • быстро надоедает питаться одним продуктом;
  • ощущение усталости, тумана в голове;
  • плохое настроение, раздражённость.

Елена: Питание только одним продуктом называется монодиетой. Так можно сбросить до 15 кг лишнего веса за неделю. Безусловно, это станет большим стрессом для организма. Такой рацион может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Минус такого подхода также состоит в том, что вы можете в какой-то момент сорваться и навредить организму.

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Гречневая диета имеет как плюсы, так и минусы. Здоровое питание важно соблюдать в комплексе с другими полезными привычками.

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