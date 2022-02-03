Стресс поможет выжить в критической ситуации, но в обычной жизни может провоцировать серьёзные заболевания.

Как стресс заставляет организм стареть и что с этим делать, рассказали учёные из Йеля

Как стресс влияет на процессы старения? Что с этим делать?



Разбираемся вместе с клиническим психологом.

Не так давно группа учёных из Йельского университета выяснила, что повышенный стресс наносит ощутимый удар по организму и продолжительности человеческой жизни. Действительно ли всё так серьёзно и стресса стоит бояться как огня?

Валерия Замятина клинический психолог ЕМС Стресс играет важную роль в процессе адаптации к меняющемуся миру.

Что думают учёные?

Исследователи из Йельского университета подтвердили, что стресс негативно влияет на ментальное и физическое здоровье. Так, продолжительное эмоциональное напряжение увеличивает риск сердечных заболеваний, зависимостей, перепадов настроения и посттравматических расстройств. Кроме того, это может влиять на обмен веществ, провоцируя избыточный вес и даже диабет. Не говоря уже о том, что стресс не позволяет нам контролировать эмоции и ясно мыслить.

Фото: unsplash.com/@christnerfurt

Чтобы выяснить, правда ли стресс ускоряет старение, учёные из Йеля провели исследование среди 444 людей в возрасте 19-50 лет. Участники сдали анализ крови, который позволяет отследить возрастные изменения, и ответили на несколько вопросов, чтобы определить уровень стресса. Сделав поправки на демографические и поведенческие особенности (вредные привычки, масса тела, раса, уровень дохода), учёные всё равно убедились, что у тех, кто больше подвергается стрессу, более ярко выражены последствия старения. В том числе инсулинорезистентность.

Чем стресс может быть полезен?

Валерия: Стресс необходим человеку как адаптационный механизм. Чтобы преодолеть любую непривычную ситуацию, справиться с экстренными условиями, мы подключаем запасные резервы. Это проявляется так:

учащается сердцебиение;

увеличивается частота дыхания;

мобилизуются все мышцы и органы, считывающие информацию из окружающего мира: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения.

Мы превращаемся в суперсосредоточенный «сканер». В этот момент замедляется пищеварение, у женщин снижается либидо, у мужчин же может, наоборот, появиться необычно сильное влечение.

Как стресс может навредить организму?

Валерия: Но реакция на стресс только в теории звучит как решение всех проблем. На самом деле такая мобилизация приводит к быстрому истощению центральной нервной системы (внимания, концентрации, мышления), кровообращения, общих ресурсов организма.

Ведь предполагается, что мы должны пользоваться этими функциями только в случае опасности, например, при нападении дикого животного или стихийном бедствии.

Из-за чего мы нервничаем чаще всего?

Валерия: Сейчас стресс может вызвать пробка на дороге, некорректное сообщение от коллеги, неосознанное нарушение норм новой этики и многое другое.

Фото: unsplash.com/@austindistel

Мозг в ходе эволюции сформировал отдел, который отвечает за социальную коммуникацию. Сегодня каждый из нас держит в руке источник информации, причём не всегда положительной. Зачастую многие не знают, что такое гигиена поступающих данных. А ведь именно они, окрашенные разными смыслами, становятся источниками самого большого стресса.

Как справляться со стрессом?

Регуляция эмоций, как и навык социальной коммуникации, должен формироваться в семьях, поддерживаться в учебных заведениях. Но сейчас о самопомощи во время стресса узнают, как правило, у психотерапевта или психолога в кабинете.

Сегодня существует множество подходов в психотерапии, которые помогают и обучают правильному эмоциональному реагированию. Яркие представители — техники mindfulness и эмоционально фокусированная психотерапия.

Но не спешите совершенно избегать излишнего или хронического стресса. Важно уметь выходить из нездоровых отношений с партнёром, сразу говорить о своих чувствах и переживаниях в социальном формате, не работать в условиях дискомфорта и напряжения. Но при этом избегать обычного «здорового» стресса не стоит. Он играет важную роль в процессе адаптации к меняющемуся миру, взрослении и личностном росте.