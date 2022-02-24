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Бессоница выходного дня — что это и как с ней бороться

Почему так сложно просыпаться по понедельникам и как это исправить? Рассказывает сомнолог
Екатерина Ишина Дарья Лебедева
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Чем бессонница выходного дня отличается от обычной
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У этого явления есть специальное название, объясняет Дарья Лебедева.
Что такое бессонница выходного дня? Как её распознать и что с этим делать?

Разбираемся вместе с сомнологом.

Многие знакомы с бессонницей не понаслышке и научились воспринимать её как что-то обыденное и даже само собой разумеющееся. Ранний подъём, активности в течение дня, вечер в кругу семьи и простой быт — всё это заставляет чувствовать усталость не только «в моменте», но и когда просыпаемся утром на следующий день. Однако немногие знают, что это может быть связано с бессонницей выходного дня.

<a href="https://www.championat.com/authors/4715/1.html">Дарья Лебедева</a>
Дарья Лебедева
врач-сомнолог

Не зря бессонница выходного дня иначе называется социальный джетлаг. Конечно, вы никуда не летите. Но общество диктует свои правила, и вы, следуя им, нарушаете привычный режим.

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Из-за чего появляется бессонница выходного дня?

Будние отличаются от выходных нормированным графиком. Большинство ложатся спать примерно в 23:00, чтобы успеть выспаться перед новым рабочим днём. Встают рано, в течение дня сталкиваются с ежедневной рутиной: работой и домашними хлопотами. Но что наступает в пятницу?

Дарья: У многих на вечер последнего рабочего дня большие планы, и домой возвращаются, как правило, позже обычного, соответственно, позже ложатся спать.

Фото: istockphoto.com

Более того, зная, что в субботу не нужно рано вставать, мы можем чем-то увлечься на долгое время. Например, посмотреть фильм, посидеть в гаджете и заснуть в два часа ночи. Соответственно, чем позже ложимся, тем позже встаём — уже не в привычные 7:00, а в лучшем случае в 10:00.

Как распознать бессонницу выходного дня?

По сути, социальный джетлаг имеет те же симптомы, что и обычный. Однако об этом вы узнаёте только в понедельник.

Дарья: Сложно будет встать с кровати, потому что вы сбили биологические часы. За выходные организму показалось, будто вы перелетели в страну с другим часовым поясом.

Конечно, при смене режима мы настраиваемся на новый лад, жизнь по новому времени. А тут понедельник — и опять стресс, потому что будильник зазвонил не в 10:00, а снова в 7:00.

Фото: unsplash.com/@vorosbenisop

Дарья: Вы выспались с субботы на воскресенье, и вдруг наступает понедельник. Чтобы адаптироваться к новому времени, организму нужны сутки. Поэтому старайтесь ложиться и просыпаться приблизительно в одно и то же время в любой день недели, ведь один час разницы равен 24 часам адаптации.

Ситуация усугубляется, когда по хронотипу вы истинная сова, но по злому року судьбы приходится вставать рано и идти на работу. А значит, вам постоянно хочется спать. И только на выходных вы можете переключиться на комфортный для себя режим.

Дарья: Так, разница между подъёмом в выходные и в будние составляет примерно 5-6 часов. И чтобы восстановиться, «сове» нужно 5-6 дней, а то и целая неделя.

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Как бороться с социальным джетлагом?

Нужно понимать систему работы организма. Если вы цените своё здоровье и хотите быть бодрыми всю неделю, постарайтесь не валяться до последнего в кровати и не сидеть дома все выходные. Встаньте пораньше, выпейте вкусный кофе, примите контрастный душ, сделайте зарядку. При необходимости поспать можно и днём, но не более 40 минут.

Также рекомендуется не засиживаться за гаджетами перед сном и, естественно, ложиться пораньше.

Фото: unsplash.com/@timberfoster

Дарья: Если силы воли на такое не хватает, попробуйте обхитрить себя. Например, составьте плотное расписание на выходной — пусть и из приятных дел. Так вам точно придётся встать пораньше, чтобы всё не проспать.

Это поможет не только избежать бессонницы выходного дня, но и провести отдых с пользой. Начните заботиться о себе, не откладывайте это дело в долгий ящик.

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