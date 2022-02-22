Как женщине пройти полное медицинское обследование? Чек-лист

Составили список самого необходимого, чтобы точно знать, куда идти и что делать.

Какие обследования нужно проходить женщинам в разном возрасте?



Разбираемся вместе с врачом и специалистом по женскому здоровью.

Можем поспорить, хотя бы раз после посещения врача вы думали: «Ну всё, теперь только здоровый образ жизни, спорт, восьмичасовой сон каждый день». Но как-то на практике эти мысли не находили воплощения. Обращаться за специализированной помощью не всегда приятно, но важно. Куда идти? Что сдавать? Будет ли полученный объём информации полным? Рассказываем, как не упустить здоровье и провести эффективный чекап.

Марина Константинова руководитель программы «Женское здоровье» в «Проекте Кешер» «Маршруты здоровья» помогают выявить заболевания на ранних этапах. Понятный план профилактики помогает осознанно подходить к лечению.

О важности профилактики заболеваний

«Лучше предотвратить, чем лечить», — говорили нам, но мы не слушали. Констатируем печальный факт: многие обращаются за помощью, только когда симптомы становятся нестерпимыми. Почему факт печальный? Например, далеко не все заболевания начинают беспокоить сразу, а проявляются понятными сигналами (например, болью) уже в запущенном состоянии. Профилактика не просто набившее оскомину клише, а действительно важный этап заботы о себе.

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Марина: Грамотно организовать обследование своего актуального состояния — задача каждого. Важно не только мотивировать женщин ответственно относиться к здоровью, но и менять общественное мнение о профилактике как таковой, продвигать здоровый образ жизни среди всех независимо от возраста.

О страхе обнаружить заболевание

Пройти осмотр и узнать, что происходит с организмом, намного лучше, чем жить в неизвестности. Новость о возможном заболевании, безусловно, тревожна. Но в противовес ей есть важный аргумент в пользу диагностики: болезни, обнаруженные на ранних этапах, намного лучше поддаются лечению.

Задача регулярного обследования — увидеть динамику работы каждой системы организма с учётом ваших особенностей. Мы тратим немало времени, чтобы выявить свои вкусы, предпочтения, характер. Так почему бы не узнать себя и с другой важной стороны — здоровья?

Марина: Чтобы облегчить задачу, существуют чек-листы или «маршруты здоровья» — это рекомендации, которые помогут регулярно и в полном объёме следить за своим состоянием. «Памятки» подскажут, на какие диагностические мероприятия нужно обратить внимание, чтобы не пропустить начало болезни.

Важно:

ответственно относиться к сохранению своего здоровья;

знать, что нужно делать для профилактики заболеваний;

заблаговременно обращаться к врачам;

своевременно проходить обследования;

поддерживать физическое и психологическое здоровье вместе с соответствующими специалистами.

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Любое откладывание консультаций, осмотров и диагностических процедур «на потом» не решает проблему, а лишь уменьшает шансы на быструю и своевременную помощь. Часто из страха услышать «плохой диагноз» мы теряем время. Нет неправильных и «стыдных» вопросов. Смело говорите о том, что вас волнует, с грамотными специалистами.

Об осведомлённости и грамотности пациентов

Если в вашем окружении есть знакомые или родственники с хроническими болезнями, вы, возможно, знаете о так называемых «школах здоровья». На таких занятиях обучают важным правилам, позволяющим продлить состояние без осложнений. Они полезны, например, людям с сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Образование пациентов важно, как и любое другое. Вы же не можете выйти на работу, не получив актуальных и подходящих знаний и навыков? Так и со здоровьем: когда не только врач, но и вы сами активно защищаете организм, эффективность лечения и профилактики куда выше.

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Марина: Никогда не поздно начать внимательнее относиться к своему состоянию. И чем больше мы будем знать об организме и возможных угрозах, чем активнее будем стараться снизить факторы риска, тем выше шансы не допустить заболеваний. Поэтому важно не просто читать полезные статьи и блоги, но и реально и регулярно проверять своё здоровье. Чтобы понимать, что пойдёт на пользу именно вам, а где вы сталкиваетесь с мифами и обывательским вымыслом.