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Быстрая тренировка с фитнес-резинкой для ягодиц в домашних условиях

Качаем ягодицы и ноги с фитнес-резинками. 5 простых упражнений для дома
Камила Абдурахманова Елена Старостина
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Тренировка с фитнес-резинкой
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Первые результаты будут заметны уже через месяц регулярных занятий.

Настала пора готовить тело к летнему сезону. Накачанную фигуру хотят не все, а вот немного подтянутую – многие. С этой задачей отлично справятся фитнес-резинки. Их достаточно легко использовать как в зале, так и дома. Мы подготовили лёгкую домашнюю тренировку с фитнес-резинками на ягодицы. Вам понадобятся коврик, сами резинки и хорошее настроение.

<a href="https://www.championat.com/authors/5491/1.html">Елена Старостина</a>
Елена Старостина
фитнес-тренер

В чём смысл резинок? Они дают двойную нагрузку. Первый вид нагрузки – это динамическое движение, например, приседание. Но резинку ещё приходится держать в натянутом положении, поэтому добавляется ещё и статика. Поэтому идёт двойная нагрузка, и на выходе получается более видимый результат, чем при обычных динамических упражнениях.

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Приседания

Техника выполнения

  • Берём кольцевую фитнес-резинку хорошего натяжения и надеваем её чуть выше коленей.
  • Ставим ноги на ширине плеч.
  • Приседаем, отводя таз назад. Делаем небольшой наклон корпуса вперёд с прямой спиной. Для стабилизации колено всегда смотрит в сторону носка, а пятка стоит на полу.
  • Пытаемся растянуть резинку в сторону, как можно больше, садимся параллельно полу.
  • Темп плавный, ровный, без рывков и резких движений.

Выполняем 30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Техника выполнения

  • Надеваем резинку чуть выше колена.
  • Делаем шаг вперёд и остаёмся в этом положении. Ногу сзади сгибаем, опускаемся вниз. В коленях держим угол 90 градусов. Упор идёт на пятку, она не уходит за носок. Если такое происходит, значит, колено пошло вперёд и техника нарушена.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение поочерёдно на каждую ногу по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Наклоны с резинкой или «румынская тяга»

Техника выполнения

  • Надеваем резинку чуть выше коленей. В руки можно взять небольшое отягощение: рюкзак, бутылки с водой, гантели.
  • Отводим таз назад, ноги прямые, и выполняем наклон с прямой спиной вместе с отягощением или же без, не забываем натягивать резинку ногами и держать напряжение.

Делаем 30 повторений.

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Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Ложимся на спину, надеваем резинку чуть выше коленей, ноги немного расставлены, упор идёт на пятки, вся ступня стоит на полу.
  • Поднимаем таз вверх и зажимаем ягодицы. В верхней точке ноги чуть разводим в стороны, натягивая резинку. Важно не поднимать ягодицы сильно вверх, так как сокращаются мышцы спины и движение превращается в другое.
  • Опускаемся в исходное положение.

Делаем 30 повторений. Можно корректировать упражнение под себя, стоять в мостике дольше, ставить ноги шире или чуть уже.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик на одной ноге

Здесь, помимо фитнес-резинки и коврика, нам понадобится опора, это может быть скамейка, стул или диван.

Техника выполнения

  • Надеваем резинку, ложимся лопатками на коврик, ноги ставим на опору.
  • Поднимаем одну ногу вверх, отведя её чуть в сторону, тем самым создавая большее натяжение.
  • Поднимаем таз, как при обычном ягодичном мостике. Не забываем чередовать ноги.

Делаем по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Конечно же, чтобы накачать ягодицы, требуются значительное отягощение и работа с весом. Резинка же даёт нам прекрасный тонус ягодичных мышц. Для поддержания красивой фигуры таких упражнений на ягодицы будет достаточно, но не стоит забывать про остальные мышцы, а также про здоровое питание.

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