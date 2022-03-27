Качаем ягодицы и ноги с фитнес-резинками. 5 простых упражнений для дома

Настала пора готовить тело к летнему сезону. Накачанную фигуру хотят не все, а вот немного подтянутую – многие. С этой задачей отлично справятся фитнес-резинки. Их достаточно легко использовать как в зале, так и дома. Мы подготовили лёгкую домашнюю тренировку с фитнес-резинками на ягодицы. Вам понадобятся коврик, сами резинки и хорошее настроение.

Елена Старостина фитнес-тренер В чём смысл резинок? Они дают двойную нагрузку. Первый вид нагрузки – это динамическое движение, например, приседание. Но резинку ещё приходится держать в натянутом положении, поэтому добавляется ещё и статика. Поэтому идёт двойная нагрузка, и на выходе получается более видимый результат, чем при обычных динамических упражнениях.

Приседания

Техника выполнения

Берём кольцевую фитнес-резинку хорошего натяжения и надеваем её чуть выше коленей.

Ставим ноги на ширине плеч.

Приседаем, отводя таз назад. Делаем небольшой наклон корпуса вперёд с прямой спиной. Для стабилизации колено всегда смотрит в сторону носка, а пятка стоит на полу.

Пытаемся растянуть резинку в сторону, как можно больше, садимся параллельно полу.

Темп плавный, ровный, без рывков и резких движений.

Выполняем 30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Техника выполнения

Надеваем резинку чуть выше колена.

Делаем шаг вперёд и остаёмся в этом положении. Ногу сзади сгибаем, опускаемся вниз. В коленях держим угол 90 градусов. Упор идёт на пятку, она не уходит за носок. Если такое происходит, значит, колено пошло вперёд и техника нарушена.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение поочерёдно на каждую ногу по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Наклоны с резинкой или «румынская тяга»

Техника выполнения

Надеваем резинку чуть выше коленей. В руки можно взять небольшое отягощение: рюкзак, бутылки с водой, гантели.

Отводим таз назад, ноги прямые, и выполняем наклон с прямой спиной вместе с отягощением или же без, не забываем натягивать резинку ногами и держать напряжение.

Делаем 30 повторений.

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Ложимся на спину, надеваем резинку чуть выше коленей, ноги немного расставлены, упор идёт на пятки, вся ступня стоит на полу.

Поднимаем таз вверх и зажимаем ягодицы. В верхней точке ноги чуть разводим в стороны, натягивая резинку. Важно не поднимать ягодицы сильно вверх, так как сокращаются мышцы спины и движение превращается в другое.

Опускаемся в исходное положение.

Делаем 30 повторений. Можно корректировать упражнение под себя, стоять в мостике дольше, ставить ноги шире или чуть уже.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик на одной ноге

Здесь, помимо фитнес-резинки и коврика, нам понадобится опора, это может быть скамейка, стул или диван.

Техника выполнения

Надеваем резинку, ложимся лопатками на коврик, ноги ставим на опору.

Поднимаем одну ногу вверх, отведя её чуть в сторону, тем самым создавая большее натяжение.

Поднимаем таз, как при обычном ягодичном мостике. Не забываем чередовать ноги.

Делаем по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Конечно же, чтобы накачать ягодицы, требуются значительное отягощение и работа с весом. Резинка же даёт нам прекрасный тонус ягодичных мышц. Для поддержания красивой фигуры таких упражнений на ягодицы будет достаточно, но не стоит забывать про остальные мышцы, а также про здоровое питание.