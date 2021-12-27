За пять кругов такой тренировки можно сжечь около 300 калорий.

Как быстро похудеть, не выходя из дома? 5 интенсивных упражнений, которые заменят бег

Кардиотренировки любят далеко не все. Это достаточно энергозатратные занятия, после которых начинаешь чувствовать себя как выжатый лимон. Но как бы вы ни относились к кардио, оно является одним из основных составляющих для похудения и поддержания формы в тонусе. Многие выбирают бег, чтобы разогнать пульс и сжечь немного лишних калорий. Но если пробежки — совсем не ваше, предлагаем попробовать комплекс упражнений, который заставит вас попотеть.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Несложные, но эффективные упражнения, которые сможет сделать каждый. Давайте начнём!

Повторите этот комплекс упражнений пять раз.

Прыжки через скакалку

За пять минут прыжков можно сжечь около 60 калорий.

Техника выполнения:

берём скакалку;

легко отталкиваемся ногами от пола;

руки двигаются вдоль тела, вращая скакалку.

Прыгаем в течение 60 секунд.

Фото: istocphoto.com

Выпрыгивания из приседа

За пять минут можно сжечь около 70 калорий.

Техника выполнения:

встаём прямо. Руки перед собой в «замок»;

делаем обычное приседание;

отталкиваемся ногами от пола и делаем прыжок, прямые руки уводим немного назад;

приземляемся и задерживаемся на секунду в исходном положении.

Делаем упражнение в течение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Выпады со сменой ног в прыжке

За пять минут можно сжечь около 50 калорий.

Техника выполнения:

делаем небольшой шаг назад и опускаемся в полувыпад, немного сгибая левую ногу. Она стоит впереди;

мощным движением выталкиваем себя вверх, делая прыжок;

в прыжке меняем ведущую ногу и приземляемся на правую.

Делаем упражнение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Бёрпи

За пять минут можно сжечь около 100 калорий.

Техника выполнения:

встаём в планку. Тело прямое — спина ровная, пресс втянут;

отжимаемся. Угол в локте должен быть примерно 30 градусов;

ногами прыгаем к груди;

вставая, подпрыгиваем вверх;

приседаем. Руки ставим на пол, а ногами прыгаем назад в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Джампинг-джек

За пять минут можно сжечь около 50 калорий.

Техника выполнения:

исходное положение — руки опущены вдоль туловища, ноги стоят рядом друг с другом;

выполняем прыжок со сменой положения рук и ног — ноги теперь находятся шире плеч, мыски направлены в разные стороны. Руки подняты вверх, немного согнуты в локтях, ладони касаются друг к друга.

Делаем упражнение в течение 60 секунд.

Если делать эту тренировку каждый день в течение месяца в дополнении к уже имеющимся занятиям, результат не заставит себя долго ждать.