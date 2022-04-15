Как размяться в поезде? 7 компактных упражнений для долгой поездки

Этот простой комплекс заставит встать с полки и прокачает всё тело.

Путешествие на поезде бывает долгим – например, от Москвы до Владивостока ехать почти семь дней. Просидеть или пролежать столько часов подряд физически очень тяжело. В отличие от самолёта, в поезде есть возможность встать, походить, выйти на любой остановке и размяться. За время длительной поездки можно успеть привести тело в тонус. Или как минимум остаться в неплохой форме, если уделять физической активности хотя бы по часу в день. Составили для вас подборку упражнений, которые можно выполнять даже в крошечном пространстве.

Эдуард Шакула фитнес-менеджер сети Pride Fitness Какие упражнения можно делать, пока едешь в поезде?

Отжимания

Техника выполнения

Исходное положение: упор лёжа, тело держим прямо.

Опускаемся вниз, сгибая руки в локтях до параллели с полом.

Возвращаемся в исходное положение. Не забываем держать спину прямо.

Локти можно расположить как вдоль корпуса, так и расставить их немного в стороны. В первом случае будут работать трицепсы и дельтовидные, во втором – трицепсы и грудные мышцы.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, ноги расположены чуть шире плеч, носки развёрнуты в противоположные стороны.

Опускаемся вниз до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу.

Возвращаемся в исходное положение.

Спину держим прямо, руки можно вытянуть перед собой.

Выполняя упражнение, не торопимся и следим за техникой выполнения. Важно не заваливаться на носки и не отрывать пятки.

Фото: istockphoto.com

Приседания на одной ноге

Техника выполнения

Исходное положение: стоя на одной ноге, вторая – приподнята вперёд. Рука со стороны опорной ноги лежит на полке, а вторая – на поясе.

Опускаемся в присед на одной ноге, пока бедро не прижмётся к голени.

Возвращаемся в исходное положение. Выполняем упражнение плавно.

Меняем ногу и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

Махи ногой назад

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, ноги вместе, одна рука – на опоре.

Делаем махи одной ногой назад до максимально возможного уровня, при этом тело остаётся прямым, затем опускаем ногу.

Плечи держим опущенными, они должны быть на одном уровне.

При выполнении упражнения прорабатываются задние мышцы бедра и ягодичные.

Фото: istockphoto.com

Отжимания в висе

Техника выполнения

Исходное положение: прямыми руками опираемся на верхние полки, ноги вытянуты вниз.

Сгибаем руки в локтях, опускаясь как можно ниже, и возвращаемся в исходное положение.

Ноги держим вместе слегка согнутыми в коленях.

Бабочка

Техника выполнения

Исходное положение: садимся на полку, сгибаем колени и разводим их в стороны. Сводим пятки вместе и подводим их максимально близко к тазу.

Плавно тянем колени вниз (можно помогать себе ладонями), стараемся коснуться коленями полки.

Удерживаем такое положение 30 секунд. Делаем упражнение плавно, без резких движений.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Исходное положение: лёжа на спине.

Приподнимаем таз, упираясь лопатками на полку.

Задерживаемся на несколько секунд в верхнем положении и повторяем движение. Получается облегчённый вариант борцовского мостика. Прорабатываются бицепс бедра, ягодиц и мышцы кора.

Фото: istockphoto.com

Самый полезный способ скоротать время в поезде – это заняться своим здоровьем.