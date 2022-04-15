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7 простых и эффективных упражнений для тренировки в поезде: как не поправиться в поездке

Как размяться в поезде? 7 компактных упражнений для долгой поездки
Алия Нургалеева Эдуард Шакула
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Чем заняться в поезде?
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Этот простой комплекс заставит встать с полки и прокачает всё тело.

Путешествие на поезде бывает долгим – например, от Москвы до Владивостока ехать почти семь дней. Просидеть или пролежать столько часов подряд физически очень тяжело. В отличие от самолёта, в поезде есть возможность встать, походить, выйти на любой остановке и размяться. За время длительной поездки можно успеть привести тело в тонус. Или как минимум остаться в неплохой форме, если уделять физической активности хотя бы по часу в день. Составили для вас подборку упражнений, которые можно выполнять даже в крошечном пространстве.

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<a href="https://www.championat.com/authors/5579/1.html">Эдуард Шакула</a>
Эдуард Шакула
фитнес-менеджер сети Pride Fitness

Какие упражнения можно делать, пока едешь в поезде?

Отжимания

Техника выполнения

  • Исходное положение: упор лёжа, тело держим прямо.
  • Опускаемся вниз, сгибая руки в локтях до параллели с полом.
  • Возвращаемся в исходное положение. Не забываем держать спину прямо.
  • Локти можно расположить как вдоль корпуса, так и расставить их немного в стороны. В первом случае будут работать трицепсы и дельтовидные, во втором – трицепсы и грудные мышцы.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги расположены чуть шире плеч, носки развёрнуты в противоположные стороны.
  • Опускаемся вниз до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Спину держим прямо, руки можно вытянуть перед собой.
  • Выполняя упражнение, не торопимся и следим за техникой выполнения. Важно не заваливаться на носки и не отрывать пятки.

Фото: istockphoto.com

Приседания на одной ноге

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя на одной ноге, вторая – приподнята вперёд. Рука со стороны опорной ноги лежит на полке, а вторая – на поясе.
  • Опускаемся в присед на одной ноге, пока бедро не прижмётся к голени.
  • Возвращаемся в исходное положение. Выполняем упражнение плавно.
  • Меняем ногу и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

Махи ногой назад

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги вместе, одна рука – на опоре.
  • Делаем махи одной ногой назад до максимально возможного уровня, при этом тело остаётся прямым, затем опускаем ногу.
  • Плечи держим опущенными, они должны быть на одном уровне.
  • При выполнении упражнения прорабатываются задние мышцы бедра и ягодичные.

Фото: istockphoto.com

Отжимания в висе

Техника выполнения

  • Исходное положение: прямыми руками опираемся на верхние полки, ноги вытянуты вниз.
  • Сгибаем руки в локтях, опускаясь как можно ниже, и возвращаемся в исходное положение.
  • Ноги держим вместе слегка согнутыми в коленях.
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Бабочка

Техника выполнения

  • Исходное положение: садимся на полку, сгибаем колени и разводим их в стороны. Сводим пятки вместе и подводим их максимально близко к тазу.
  • Плавно тянем колени вниз (можно помогать себе ладонями), стараемся коснуться коленями полки.
  • Удерживаем такое положение 30 секунд. Делаем упражнение плавно, без резких движений.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Исходное положение: лёжа на спине.
  • Приподнимаем таз, упираясь лопатками на полку.
  • Задерживаемся на несколько секунд в верхнем положении и повторяем движение. Получается облегчённый вариант борцовского мостика. Прорабатываются бицепс бедра, ягодиц и мышцы кора.

Фото: istockphoto.com

Самый полезный способ скоротать время в поезде – это заняться своим здоровьем.

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