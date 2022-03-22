Куда ехать за вкусными впечатлениями? 6 регионов России с уникальной местной кухней

Разбираемся вместе с нутрициологом, какие блюда самые полезные, а на что в поездке налегать не стоит.

Где в России попробовать необычные блюда?



Отвечают эксперты.

Национальную кухню можно смело считать достопримечательностью. Блюда, которыми гордятся местные, раскрывают страну не хуже, чем исторические экскурсии. Продвинутые в этом плане регионы уже давно взяли эту фишку на вооружение и предлагают туристам гастрономические маршруты. Не только за рубежом, но и у нас. Рассказываем, куда поехать за вкусными впечатлениями в России.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com Разбирает блюда местной кухни по полочкам.

Ростов-на-Дону

Ольга Преображенская путешественница, эксперт travelask.ru В Ростове обязательно попробуйте раков. Самыми правильными считаются сваренные на костре, но местные знают ещё много способов их приготовления. Не забудьте про классическую донскую уху, которую готовят из мелкой рыбы и сазана. Ну и вино, конечно. Долина Дона – важный винный терруар.

Елена: Мясо раков содержит большое количество минералов и полезных веществ. Помимо этого, варёные раки богаты витаминами B1 и B2, которые положительно влияют на работу мозга, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Витамин А, также содержащийся в варёных раках, способствует укреплению костей и зубов. Также в варёных раках, как и в рыбе, содержатся фосфор, калий, кальций, магний и железо. Все эти вещества крайне полезны для здоровья человека. В совокупности с вином такой обед укрепит работу сердца и сосудов, а также благотворно повлияет на нервные клетки.

Фото: istockphoto.com

Казань

Эчпочмаки, губадия, балеш, кыстыбый – традиционные блюда, без которых здесь не обходится ни одно застолье. Из местных деликатесов можно попробовать вяленого гуся и татарский хамон, а на сладкое – чак-чак (мучное печенье), баурсак (пончики из пресного теста) или талкыш калеве (сахарные нити).

Елена: Если говорить про мучные и сладкие блюда вроче эчпочмаков, балешей, чак-чака и остальных, безусловно, ими лучше не увлекаться. Их переедание может привести к изжоге, проблемам с желудком и набору лишнего веса. Что касается вяленого гуся и хамона, то это особо полезные блюда для спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни и следит за фигурой. Они содержат магний, цинк, железо, фосфор, натрий, калий и селен. Оба эти продукта повысят гемоглобин в крови, а при частом их употреблении снижается риск развития рака.

Фото: istockphoto.com

Краснодарский край

Сергей Альшевский бренд-шеф Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Черноморское побережье даёт возможность гостям попробовать локальные блюда, которые не найти в других регионах России. Здесь акцент мы делаем на рыбе и морепродуктах. Один из ярких представителей специалитетов – рапана, уникальная по своему вкусу. Этот моллюск используется как основа и для горячих блюд, и для холодных закусок. Например, у нас вы найдёте салаты, мини-чебуреки, рапстроганов (бефстроганов из рапаны) и другие блюда с этим деликатесом.

Черноморские устрицы – ещё один символ этого региона, особенно в дуэте с бокалом холодного игристого. Также можно выделить черноморские мидии, кефаль, хамсу, барабулю, ставриду, сарган, знаменитый черноморский калкан. Речная рыба также хорошо зарекомендовала себя в меню ведущих ресторанов Краснодарского края. Это все виды карповых, сазаны, всевозможные амуры, радужная речная форель.

Фото: istockphoto.com

Елена: Дары Краснодарского края, безусловно, богаты на полезные вещества и витамины. Мясо рапана содержит витамины А, Е и РР, фосфор, натрий, железо, йод и натрий. Рапаны очень полезны для мозга и наполнения наших мышц энергией.

Устрицы являются одними из лидеров среди морепродуктов по наличию полезных веществ. Они богаты белками, углеводами и витаминами А, В, D и PP. Но у них есть и противопоказания – их не рекомендуется употреблять при проблемах с кишечником, желудком, селезёнкой, а также в период беременности.

Фото: istockphoto.com

Новосибирск

Ольга: Любителям пельменей Новосибирск обязателен к посещению. Это одно из самых известных сибирских блюд и визитная карточка города. Пельмени с морским гребешком вы запомните навсегда.

Елена: Лучшими пельменями считаются домашние, поэтому при заказе старайтесь уточнить, кто их лепил и при каких условиях. Употребление пельменей снизит уровень сахара в крови и поможет контролировать вес. Но если у вас проблемы с усвоением мучной пищи, с почками или желчным пузырём, пельмени в таком случае есть не рекомендуется.

Фото: istockphoto.com

Астраханская область

Помимо главного местного деликатеса – чёрной икры, оцените икру щуки со сливочным маслом и зеленью. Тройная уха из окуня, леща, судака и осетровых пород – также обязательная часть программы. Хочется чего-то необычного — присмотритесь к рахманке – довольно нежному блюду из щучьих желудков. Ну и конечно местный десерт – сахарный арбуз. Соблазн привезти его с собой будет очень велик.

Елена: Икра рыбы – один из ценнейших продуктов в мире. Белки, содержащиеся в икре, намного лучше, чем молочные или мясные, усваиваются нашим организмом. Также она содержит йод, фосфор, кальций, фолиевую кислоту и витамины А, Е и D.

Арбуз будет полезен при артритах, подагре, проблемах с лишним весом, анемии, гипертонии и болезнях печени. Но если вы страдаете диабетом, язвой, диареей или болезнями поджелудочной железы, арбуз вам противопоказан.

Фото: istockphoto.com

Якутия

Ольга: В суровой якутской кухне много дичи. В почёте оленина, конина и говядина, а также всевозможные субпродукты, в том числе в сыром виде. Но если строганина, кровяная колбаса (хаан) и говяжьи хвосты не являются основой вашего ежедневного рациона не пытайтесь съесть всё сразу, начинайте с очень небольших порций.

Фото: istockphoto.com

Елена: Дичь считается низкокалорийной едой, поэтому в первую очередь она подойдёт тем, кто следит за своей фигурой. Она также нормализует обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов, повышает иммунитет, положительно влияет на работу желудка и кишечника. Дичь не рекомендуется в больших количествах пожилым людям.