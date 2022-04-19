Когда ехать, как добраться до регионов, где жить и что посмотреть – в одном материале.

Как выгодно отдохнуть на Дальнем Востоке? Гайд для тех, кто едет туда впервые

Что посмотреть на Дальнем Востоке? Когда лучше ехать в этот регион? Где разместиться?



Отвечает эксперт по туризму.

Любую поездку можно совершить на широкую ногу, а можно – бюджетно. Чтобы знакомство с Дальним Востоком прошло приятно и на выгодных условиях, подготовили вместе с экспертами небольшой чек-лист с важными рекомендациями.

Анна Захарина составитель туров проекта «Ключи» и «Ключи пожить» Дальний Восток – это край, который даёт возможность через природу познать самого себя и весь мир.



Приморский край

Когда ехать: благоприятным сезоном для путешествия в Приморский край считается время с мая по сентябрь.

Как добраться?

Самолёт. Из Москвы до Владивостока есть прямые рейсы. Из аэропорта Кневичи в сам город ходит аэроэкспресс. Планируя поездку в Приморский край на лето, покупайте билеты примерно за полгода. Дальше цена будет расти.

Поезд. Транссибирская магистраль – возможность настоящего путешествия по всей России. Из Москвы до Владивостока поезд идёт около недели, поэтому знакомство с регионом начинается уже во время поездки. При этом надо понимать, что поезд – не экономная версия перелёта. В период отпусков цены сильно возрастают, и стоимость поездки в одну сторону можно сравнить с авиаперелётом в обе стороны, оплаченным заранее.

Фото: istockphoto.com

Где разместиться?

Во Владивостоке в связи с повышением туристического спроса растёт и уровень сервиса. Есть хорошие сетевые и несетевые отели, появляются и хостелы. Один из самых выгодных вариантов – гостевые дома. Квартиры и апартаменты можно найти даже в центре города, но и цены будут не совсем региональные. Популярны и базы отдыха на пляжах. Уровень качества и цен может варьироваться.

Что посмотреть?

Маяк Эгершельд. Является одним из самых популярных мест Владивостока. По утрам здесь можно встретить живописный восход. А во время прилива возможность добраться до него станет маленьким приключением, ведь идти придётся по щиколотку в воде.

Заповедник «Земля леопарда». За символическую цену входного билета (около 150 рублей) вы сможете прогуляться по настоящей тайге, где живут тигры и леопарды. В заповеднике есть несколько маршрутов, которые позволяют познакомиться с образом жизни диких кошек.

Фото: istockphoto.com

Мыс Тобизина. Находится рядом с Владивостоком, поэтому добраться до живописных скал можно на машине или даже на такси, не уезжая далеко от города.

Владивосток. Его называют одной из гастрономических столиц России. Морепродукты высокого качества и непередаваемого вкуса здесь можно найти как в дорогих ресторанах, так и на рынках по весьма приятным ценам.

Сахалинская область

Когда ехать: разгаром туристического сезона считается период с июля по сентябрь. При этом как в июле может откровенно не повезти с погодой, так и сентябрь иногда умеет удивлять прекрасным бабьим летом. Но тёплую одежду стоит брать в любом случае – море и ветер могут объединиться против вас.

Как добраться?

Самолёт. Есть прямые рейсы из Москвы. Билеты стоит брать заранее: ближе к датам вылета цены вырастут.

Фото: unsplash.com/@kovah

Поезд + паром. Поскольку Сахалин – это остров, поездом вы сможете доехать только до Хабаровска, дальше на помощь придёт паром из порта Ванино. Однако этот вариант стоит рассматривать тем путешественникам, которые не ограничены во времени. Билеты на паром вы сможете купить только на месте, без предварительного бронирования. А значит, возможность уехать день в день вам никто не гарантирует.

Где разместиться?

Отели, квартиры, хостелы в Южно-Сахалинске стоит начать присматривать заранее. Туристический сезон здесь короткий, а желающих познакомиться с местными достопримечательностями много, поэтому цены выставлены соответствующие. В городах поменьше и посёлках вам также готовы предложить гостиницы, гостевые дома и базы отдыха.

Что посмотреть?

Сахалин – это место, где оживают невероятные пейзажи с фотографий, от которых захватывает дух. Поэтому начинать знакомство стоит именно с природы.

Сахалин Фото: istockphoto.com

Бухта Тихая. Действительно красивое место, где можно почувствовать себя наедине с природой. Залив, чайки, родник с чистой водой, скалы и песчаная полоса.

Гора Лягушка и водопад Айхор. Эта гора, действительно напоминающая лягушку, порадует вас тем, что на неё легко взобраться. Даже с детьми покорение вершины будет напоминать, скорее, приятную прогулку, нежели восхождение на недоступный горный пик. С горы открывается красивый вид. Это место считается энергетическим центром Сахалина.

Южно-Сахалинск. Сам город является достопримечательностью области. Он радует туристов прекрасными видами, краеведческими музеями и спа-отелями. Местный курорт «Горный воздух» по праву признан одним из лучших мест в России для любителей зимних горных видов спорта.

Камчатский край

Когда ехать: лучшее время для поездки на Камчатку – август, когда погода наиболее комфортна для прогулок и путешествий.

Как добраться?

Только самолётом. Аэропорт находится недалеко от Петропавловска-Камчатского, в городе Елизове. На август билеты стоит покупать за полгода, потом цены начинают расти.

Петропавловск-Камчатский Фото: istockphoto.com

Где разместиться?

Присматривать жильё стоит сразу же после покупки билетов на самолёт. Квартиры и отели можно найти на сайтах «Островок», «Авито», «Яндекс.Недвижимость». Будьте готовы, что хорошие варианты в соотношении «цена-качество» есть, но их придётся поискать.

Что посмотреть?

Полуостров Камчатка – поистине удивительное место. Таких пейзажей вы не увидите больше нигде. Край вулканов, бесконечного неба и водной стихии поражает своей красотой.

Мёртвый лес. После извержения вулкана Толбачик в 1975 году живой лес с озёрами, реками и полянами превратился в сюрреалистический пейзаж. Создаётся впечатление, будто жизнь отсюда ушла навсегда. И хотя есть шанс, что в течение десятков лет она все же возродится, сейчас это место завораживает именно её отсутствием.

Природный парк «Налычево». Расположен в долине реки Налычево и привлекает туристов своей богатой флорой и фауной. Благодаря удобной навигации по указателям посетителям здесь легко ориентироваться. Маршруты к водопадам и минеральным источникам пролегают мимо удивительных многовековых деревьев, в кронах которых кипит жизнь.

На заметку: в регион Дальнего Востока входит 11 субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. И хотя сегодня мы рассказали только о трёх из них, каждая область по-своему особенна и привлекательна, со своими направлениями и ценами.