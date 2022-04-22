Вам придётся тренировать не только руки.

Как развить силу удара? 5 простых, но эффективных упражнений для мужчин

Егор Фукалов фитнес-тренер Как развить силу удара? Какие упражнения делать?

Многие любители боевых искусств хотят сделать удар сильнее. Это важно не только профессиональным спортсменам, но и любому человеку – для самообороны. Хороший удар должен быть сильным, быстрым и точным.

Если вы хотите бить мощно и наповал, на помощь придут упражнения. В нокаут нужно вложить мышечную массу всего тела, а не только кулака. При соприкосновении с целью ноги, пресс, спина, плечи, руки должны быть жёсткими. Также немалую роль играет и техника.

Какие мышцы задействуются при ударе?

Ноги и ягодицы. Мышцы ног отвечают за толчок от земли. Вы вкладываете вес всего тела, делая удар максимально мощным. Проводились исследования, где спортсмены выполняли упражнения на ноги, а после этого им измерили силу удара. Учёные сделали вывод, что усталость нижней части тела существенно снизила качество удара.

Руки. Главная функция рук – передача собранных телом усилий противнику или цели. Важнее иметь быстрые и крепкие руки, чем массивные.

Фото: istockphoto.com

Грудь. Грудные мышцы придают ускорение рукам. Пожалуй, они вносят самый большой вклад из верхней части тела в силу удара.

Спина и кор. Крепкое туловище формирует устойчивый центр тяжести. Вы будете лучше держать равновесие.

Плечи. Выносливые дельты важны для выносливости. Если вы хотите бить дольше, чем соперник – тренируйте плечи.

Фото: istockphoto.com

5 упражнений для развития силы удара

Комплекс упражнений выполняем в 2-3 круга.

Приседания со штангой лёгкого веса

Техника выполнения

Берёмся за штангу хватом чуть шире плеч. Снаряд кладём на лопатки. Они должны быть сведены, чтобы придать жёсткости спине.

На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей. Они направлены в стороны, а не внутрь. Спина ровная с небольшим прогибом.

На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.

Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Французский жим с блином

Техника выполнения

Берёмся двумя руками за блин так, чтобы руки были выпрямлены вверх.

На вдохе плавно опускаем снаряд за голову до угла 90° в локтях.

На выдохе мощным движением выпрямляем руки в верхнюю точку. Локти в стороны не разводим.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Броски штанги перед грудью

Техника выполнения

Крепким хватом берёмся обеими руками за гриф. Гриф не должен быть тяжёлым: 5-10 кг – идеально.

Сгибаем руки в локтях так, чтобы гриф был перед грудью, а локти направлены вниз.

На выдохе делаем прыжок и одновременно резким движением выпрямляем руки с грифом перед собой.

На вдохе приземляемся и подтягиваем гриф в исходное положение.

Поясницу слегка прогибаем, спина прямая. Следим за тем, чтобы гриф не выпал из рук.

Выполняем один подход по 10-15 раз.

Разгибание руки с эспандером

Техника выполнения

Плотно фиксируем эспандер. Идеально подойдёт шведская стенка или вертикальная труба.

Берёмся ударной рукой за эспандер и делаем несколько шагов вперёд, чтобы снаряд был в лёгком натяжении.

На выдохе резким движением выпрямляем руку в локте перед собой.

На вдохе быстро сгибаем руку, имитируя защиту подбородка.

Повторяем движение в быстром темпе много раз

Выполняем один подход по одной минуте на каждую руку.

Сгибание кистей со штангой сидя

Техника выполнения

Садимся на скамью, кладём руки так, чтобы кисти свисали с её края.

Берёмся узким хватом за штангу.

На вдохе опускаем кисти со снарядом в нижнюю точку, плавно разгибая пальцы, чтобы гриф висел на них.

На выдохе мощным движение сгибаем кисти, поднимая штангу вверх. Локти во время всего упражнения плотно прижаты к скамье.

Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Делайте этот комплекс упражнений два раза в неделю, и вы со 100-процентной гарантией улучшите ударную мощь через пару месяцев.