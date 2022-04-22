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5 простых и эффективных упражнений для мужчин, которые развивают силу удара

Как развить силу удара? 5 простых, но эффективных упражнений для мужчин
Егор Фукалов
Как развить силу удара?
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Вам придётся тренировать не только руки.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Как развить силу удара? Какие упражнения делать?

Многие любители боевых искусств хотят сделать удар сильнее. Это важно не только профессиональным спортсменам, но и любому человеку – для самообороны. Хороший удар должен быть сильным, быстрым и точным.

Если вы хотите бить мощно и наповал, на помощь придут упражнения. В нокаут нужно вложить мышечную массу всего тела, а не только кулака. При соприкосновении с целью ноги, пресс, спина, плечи, руки должны быть жёсткими. Также немалую роль играет и техника.

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Какие мышцы задействуются при ударе?

Ноги и ягодицы. Мышцы ног отвечают за толчок от земли. Вы вкладываете вес всего тела, делая удар максимально мощным. Проводились исследования, где спортсмены выполняли упражнения на ноги, а после этого им измерили силу удара. Учёные сделали вывод, что усталость нижней части тела существенно снизила качество удара.

Руки. Главная функция рук – передача собранных телом усилий противнику или цели. Важнее иметь быстрые и крепкие руки, чем массивные.

Фото: istockphoto.com

Грудь. Грудные мышцы придают ускорение рукам. Пожалуй, они вносят самый большой вклад из верхней части тела в силу удара.

Спина и кор. Крепкое туловище формирует устойчивый центр тяжести. Вы будете лучше держать равновесие.

Плечи. Выносливые дельты важны для выносливости. Если вы хотите бить дольше, чем соперник – тренируйте плечи.

Фото: istockphoto.com

5 упражнений для развития силы удара

Комплекс упражнений выполняем в 2-3 круга.

Приседания со штангой лёгкого веса

Техника выполнения

  • Берёмся за штангу хватом чуть шире плеч. Снаряд кладём на лопатки. Они должны быть сведены, чтобы придать жёсткости спине.
  • На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей. Они направлены в стороны, а не внутрь. Спина ровная с небольшим прогибом.
  • На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.
  • Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Французский жим с блином

Техника выполнения

  • Берёмся двумя руками за блин так, чтобы руки были выпрямлены вверх.
  • На вдохе плавно опускаем снаряд за голову до угла 90° в локтях.
  • На выдохе мощным движением выпрямляем руки в верхнюю точку. Локти в стороны не разводим.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Броски штанги перед грудью

Техника выполнения

  • Крепким хватом берёмся обеими руками за гриф. Гриф не должен быть тяжёлым: 5-10 кг – идеально.
  • Сгибаем руки в локтях так, чтобы гриф был перед грудью, а локти направлены вниз.
  • На выдохе делаем прыжок и одновременно резким движением выпрямляем руки с грифом перед собой.
  • На вдохе приземляемся и подтягиваем гриф в исходное положение.
  • Поясницу слегка прогибаем, спина прямая. Следим за тем, чтобы гриф не выпал из рук.

Выполняем один подход по 10-15 раз.

Разгибание руки с эспандером

Техника выполнения

  • Плотно фиксируем эспандер. Идеально подойдёт шведская стенка или вертикальная труба.
  • Берёмся ударной рукой за эспандер и делаем несколько шагов вперёд, чтобы снаряд был в лёгком натяжении.
  • На выдохе резким движением выпрямляем руку в локте перед собой.
  • На вдохе быстро сгибаем руку, имитируя защиту подбородка.
  • Повторяем движение в быстром темпе много раз

Выполняем один подход по одной минуте на каждую руку.

Сгибание кистей со штангой сидя

Техника выполнения

  • Садимся на скамью, кладём руки так, чтобы кисти свисали с её края.
  • Берёмся узким хватом за штангу.
  • На вдохе опускаем кисти со снарядом в нижнюю точку, плавно разгибая пальцы, чтобы гриф висел на них.
  • На выдохе мощным движение сгибаем кисти, поднимая штангу вверх. Локти во время всего упражнения плотно прижаты к скамье.
  • Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем один подход по 15-20 раз.

Делайте этот комплекс упражнений два раза в неделю, и вы со 100-процентной гарантией улучшите ударную мощь через пару месяцев.

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