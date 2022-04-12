Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Топ-4 фишек, лайфхаков, советов от тренера по эффективному выполнению упражнения для мужчин — сгибание рук со штангой

Как научиться поднимать штангу с бóльшим весом? 4 совета с видео от тренера
Егор Фукалов
Как научиться поднимать штангу с бóльшим весом?
Комментарии
Значение будет иметь даже то, как вы опускаете снаряд.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Как научиться делать сгибание рук со штангой на бицепс с большим весом?

Сгибания на бицепс со штангой – эффективное и популярное у мужчин упражнение для прокачки рук. Штанга позволяет распределить нагрузку равномерно и взять больший вес, чем гантели. Упражнение помогает задействовать много мышечных волокон, укрепляет суставы, кости, сухожилия и связки. Всё это благоприятно отражается на приросте силы.

Качаем руки с фитнес-резинками. 4 простых упражнения для дома и улицы Качаем руки с фитнес-резинками. 4 простых упражнения для дома и улицы
4 простых упражнения для прокачки рук, которые мы делали неправильно 4 простых упражнения для прокачки рук, которые мы делали неправильно

Как правильно делать сгибания рук со штангой?

Техника выполнения

  • Схватитесь за снаряд руками на расстоянии ширины плеч. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
  • Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу до верха груди.
  • Когда штанга окажется в верхней точке, выдохните и ещё раз напрягите бицепсы. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду.
  • На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.
  • Старайтесь не раскачиваться спиной во время выполнения.

Делайте четыре подхода по 8-12 раз. Отдых между подходами — минута.

Как научиться делать упражнение с бóльшим весом?

У каждого атлета наступает момент, когда бицепс перестаёт расти. Выход – увеличить вес отягощение на штанге. Трудность в том, что новые веса не поддаются. Вот несколько фишек, которые решат эту проблему.

Делайте упражнение только на разгибание рук

Это называется негативной фазой. Для мускулов опускание снаряда в стартовую точку не менее важно, чем подъём. Поднимать большой вес травмоопасно, а вот опускать снаряд не представляет угрозы для здоровья. Говоря попросту, сознательно замедляя негативную фазу упражнения, можно заставить мышцы работать более активно.

Как улучшить показатели в жиме лёжа. 10 советов от тренера Как улучшить показатели в жиме лёжа. 10 советов от тренера
Качаем бицепс и трицепс в тренажёрном зале. 7 эффективных упражнений для мужчин Качаем бицепс и трицепс в тренажёрном зале. 7 эффективных упражнений для мужчин

Техника выполнения

  • Штангу подаёт напарник, или она может лежать на стойках так, чтобы вам было удобно её взять.
  • Исходное положение – стоя. Локти согнуты на уровне груди, зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
  • Схватитесь за штангу руками на расстоянии ширины плеч.
  • На выдохе медленно опускайте штангу в нижнюю точку в течение 5-10 секунд с максимальным напряжением в бицепсе.
  • Далее возвращайте штангу напарнику или на стойку и повторите упражнение на разгибание.

Опускайте и поднимайте штангу медленно

Такая работа задействует больше мышечных волокон и минимально вовлекает инерцию. Ставьте задачу напрячь мышцу в фазе подъёма и растянуть в фазе разгибания.

Используйте обратный хват

Это нужно, чтобы прокачать плечевую мышцу. Она находится глубже бицепса, поэтому, укрепляя и увеличивая её, бицепс выталкивается наружу и становится массивнее. Также увеличивается сила рук.

Техника выполнения

  • Схватитесь за штангу на ширине плеч, чтобы тыльная сторона ладони была направлена вверх. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.
  • Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу до верха груди.
  • Когда штанга окажется в верхней точке, выдохните и ещё раз напрягите бицепсы. Зафиксируйтесь на секунду в этом положении.
  • На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.
  • Делайте упражнение без раскачки спиной.

Вешайте на штангу с одной стороны немного больший вес

Такая ассиметрия создаст условия, когда будет необходимо напрягать одну руку сильнее, чем другую. Так вы максимально прочувствуете работу бицепса. В сочетании с медленным выполнением это даёт крутой эффект.

Помните про технику безопасности! Обязательно используйте замки на штанге. Вес на её концах не должен сильно отличаться. Например, если вы занимаетесь с грифом 10 кг, на одном конце повесьте 2,5 кг, а на другом 5.

Качайте мышцы предплечий и кисти

Иногда бицепс способен ещё на пару повторений, а вот предплечья показали свой максимум. Из-за этого физически невозможно удержать снаряд, если только не привязывать его страховочными лямками. Мощные предплечья и кисти дадут возможность дольше работать на бицепс и с более тяжёлым весом.

Эти фишки гарантированно помогут увеличить бицепс и повысить рабочие веса в сгибании штанги на бицепс.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут? Отвечает тренер
Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут? Отвечает тренер
3 мифа о холестерине. Актуально не только для пожилых
3 мифа о холестерине. Актуально не только для пожилых
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
5 стильных брендов кроссовок на каждый день. Есть и бюджетные варианты
5 стильных брендов кроссовок на каждый день. Есть и бюджетные варианты
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022