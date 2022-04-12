Значение будет иметь даже то, как вы опускаете снаряд.

Как научиться поднимать штангу с бóльшим весом? 4 совета с видео от тренера

Егор Фукалов фитнес-тренер Как научиться делать сгибание рук со штангой на бицепс с большим весом?

Сгибания на бицепс со штангой – эффективное и популярное у мужчин упражнение для прокачки рук. Штанга позволяет распределить нагрузку равномерно и взять больший вес, чем гантели. Упражнение помогает задействовать много мышечных волокон, укрепляет суставы, кости, сухожилия и связки. Всё это благоприятно отражается на приросте силы.

Как правильно делать сгибания рук со штангой?

Техника выполнения

Схватитесь за снаряд руками на расстоянии ширины плеч. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.

Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу до верха груди.

Когда штанга окажется в верхней точке, выдохните и ещё раз напрягите бицепсы. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду.

На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.

Старайтесь не раскачиваться спиной во время выполнения.

Делайте четыре подхода по 8-12 раз. Отдых между подходами — минута.

Как научиться делать упражнение с бóльшим весом?

У каждого атлета наступает момент, когда бицепс перестаёт расти. Выход – увеличить вес отягощение на штанге. Трудность в том, что новые веса не поддаются. Вот несколько фишек, которые решат эту проблему.

Делайте упражнение только на разгибание рук

Это называется негативной фазой. Для мускулов опускание снаряда в стартовую точку не менее важно, чем подъём. Поднимать большой вес травмоопасно, а вот опускать снаряд не представляет угрозы для здоровья. Говоря попросту, сознательно замедляя негативную фазу упражнения, можно заставить мышцы работать более активно.

Техника выполнения

Штангу подаёт напарник, или она может лежать на стойках так, чтобы вам было удобно её взять.

Исходное положение – стоя. Локти согнуты на уровне груди, зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.

Схватитесь за штангу руками на расстоянии ширины плеч.

На выдохе медленно опускайте штангу в нижнюю точку в течение 5-10 секунд с максимальным напряжением в бицепсе.

Далее возвращайте штангу напарнику или на стойку и повторите упражнение на разгибание.

Опускайте и поднимайте штангу медленно

Такая работа задействует больше мышечных волокон и минимально вовлекает инерцию. Ставьте задачу напрячь мышцу в фазе подъёма и растянуть в фазе разгибания.

Используйте обратный хват

Это нужно, чтобы прокачать плечевую мышцу. Она находится глубже бицепса, поэтому, укрепляя и увеличивая её, бицепс выталкивается наружу и становится массивнее. Также увеличивается сила рук.

Техника выполнения

Схватитесь за штангу на ширине плеч, чтобы тыльная сторона ладони была направлена вверх. Локти зафиксированы в одном положении и плотно прижаты к телу.

Мощным движением на выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к туловищу до верха груди.

Когда штанга окажется в верхней точке, выдохните и ещё раз напрягите бицепсы. Зафиксируйтесь на секунду в этом положении.

На выдохе медленно опустите штангу в исходное положение.

Делайте упражнение без раскачки спиной.

Вешайте на штангу с одной стороны немного больший вес

Такая ассиметрия создаст условия, когда будет необходимо напрягать одну руку сильнее, чем другую. Так вы максимально прочувствуете работу бицепса. В сочетании с медленным выполнением это даёт крутой эффект.

Помните про технику безопасности! Обязательно используйте замки на штанге. Вес на её концах не должен сильно отличаться. Например, если вы занимаетесь с грифом 10 кг, на одном конце повесьте 2,5 кг, а на другом 5.

Качайте мышцы предплечий и кисти

Иногда бицепс способен ещё на пару повторений, а вот предплечья показали свой максимум. Из-за этого физически невозможно удержать снаряд, если только не привязывать его страховочными лямками. Мощные предплечья и кисти дадут возможность дольше работать на бицепс и с более тяжёлым весом.

Эти фишки гарантированно помогут увеличить бицепс и повысить рабочие веса в сгибании штанги на бицепс.