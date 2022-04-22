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Почему пахнут кроссовки, как избавиться от неприятного запаха от обуви, как убрать запах в обуви с помощью соды

5 способов избавиться от неприятного запаха из кроссовок в домашних условиях
Анна Кускова Наида Саидова
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От специальных средств до самых неожиданных лайфхаков.

После прогулки или тренировки бывает такое, что появляется неприятный запах из кроссовок. Как же избавиться от запаха, в этой статье расскажем несколько способов.

Почему кроссовки начинают пахнуть

Во время активных движений мы потеем, потеют и стопы ног. Но причиной неприятного запаха является не столько сам пот, сколько жизнедеятельность организмов, которые появляются в ткани и на обувных стельках.

Фото: unsplash.com/@jairusgallimore

Причин может быть несколько:

  • непрерывное ношение кроссовок в течение длительного периода времени;
  • отсутствие должного ухода за обувью;
  • гипергидроз. Чаще всего обильное выделение пота сопровождается неприятным запахом именно в условиях закрытой обуви;
  • плохое качество обуви и наличие синтетических материалов;
  • частое употребление в пищу острых блюд с повышенным содержанием пряностей (это способствует усилению потоотделения);
  • грибковые заболевания.

Прежде чем заняться исправлением ситуации, важно определить причины возникновения запаха. Как только причина найдена, можно приступать к восстановлению кроссовок в домашних условиях.

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Как избавиться от запаха из кроссовок

Сегодня на рынке спортивной обуви можно с лёгкостью найти десятки средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха, но, кроме этого, есть народные методы, проверенные временем и тысячами отзывов:

  • заморозка. В условиях холода бактерии, вызывающие неприятный запах, исчезают. Поместите обувь в пакете в морозильную камеру, оставьте на 12 часов. В этом случае бактерии, провоцирующие неприятный запах, будут уничтожены холодом;
  • пищевая сода или кофе. Вечером насыпьте в кроссовки по 1 ст. л. соды или по горсти кофейных зёрен и оставьте на всю ночь. Сода поглощает влагу — идеальную среду для размножения бактерий, а кофе абсорбирует запахи. Можно чередовать эти приёмы;
  • растворы марганцовки или перекиси водорода. Эти вещества убирают запах, а также обеззараживают материалы. Протрите смоченным ватным диском внутреннюю поверхность кроссовка и оставьте пропитанный диск внутри обуви на всю ночь;
  • белый уксус. Смочите в уксусе бумажное полотенце или ватный диск, обработайте поверхность кроссовок и оставьте до полного высыхания. Как вариант — сначала насыпать в кроссовки соду, а потом капнуть немного уксуса. В ходе реакции выделится углекислый газ, который уничтожит патогенные микроорганизмы. После высыхания обязательно проветрите свои кроссовки;
  • формидрон. Это медицинский препарат антисептического и дезодорирующего действия. Он поможет не просто избавиться от неприятного запаха, но и повлиять на грибковые очаги на обуви. Протрите всю внутреннюю поверхность кроссовок раствором и уберите их в герметичный пакет на сутки-двое. Перед ноской их нужно будет проветрить.

Фото: unsplash.com/@kristianegelund

Наверняка хотя бы одно из этих средств найдётся у вас дома, так что используйте эти способы в борьбе с неприятными запахами. Однако, если вам не хочется возиться с народными средствами, не пренебрегайте специальными:

  • УФ-сушки для обуви;
  • специальные обувные дезодоранты;
  • освежители-ароматизаторы;
  • антибактериальные стики.

Некоторые советуют использовать кошачий наполнитель, апельсиновую или лимонную цедру или чёрный чай, однако действие таких манипуляций окажется очень коротким.

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Как правильно ухаживать за кроссовками

Для того чтобы минимизировать возможность появления неприятного запаха от вашей спортивной обуви, нужно не пренебрегать базовыми правилами ухода:

  • не храните обувь мокрой — именно от сырости появляется неприятный запах;
  • регулярно чистите обувь;
  • старайтесь не носить обувь каждый день, чтобы она успевала просушиться;

Фото: unsplash.com/@blakepnw

  • носите носки;
  • используйте дезодорант для обуви;
  • храните обувь в сухом проветриваемом месте;
  • попытайтесь решить проблему изнутри — сходите к специалисту, чтобы проверить своё здоровье.
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