5 способов избавиться от неприятного запаха из кроссовок в домашних условиях

После прогулки или тренировки бывает такое, что появляется неприятный запах из кроссовок. Как же избавиться от запаха, в этой статье расскажем несколько способов.

Почему кроссовки начинают пахнуть

Во время активных движений мы потеем, потеют и стопы ног. Но причиной неприятного запаха является не столько сам пот, сколько жизнедеятельность организмов, которые появляются в ткани и на обувных стельках.

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Причин может быть несколько:

непрерывное ношение кроссовок в течение длительного периода времени;

отсутствие должного ухода за обувью;

гипергидроз. Чаще всего обильное выделение пота сопровождается неприятным запахом именно в условиях закрытой обуви;

плохое качество обуви и наличие синтетических материалов;

частое употребление в пищу острых блюд с повышенным содержанием пряностей (это способствует усилению потоотделения);

грибковые заболевания.

Прежде чем заняться исправлением ситуации, важно определить причины возникновения запаха. Как только причина найдена, можно приступать к восстановлению кроссовок в домашних условиях.

Как избавиться от запаха из кроссовок

Сегодня на рынке спортивной обуви можно с лёгкостью найти десятки средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха, но, кроме этого, есть народные методы, проверенные временем и тысячами отзывов:

заморозка. В условиях холода бактерии, вызывающие неприятный запах, исчезают. Поместите обувь в пакете в морозильную камеру, оставьте на 12 часов. В этом случае бактерии, провоцирующие неприятный запах, будут уничтожены холодом;

В условиях холода бактерии, вызывающие неприятный запах, исчезают. Поместите обувь в пакете в морозильную камеру, оставьте на 12 часов. В этом случае бактерии, провоцирующие неприятный запах, будут уничтожены холодом; пищевая сода или кофе. Вечером насыпьте в кроссовки по 1 ст. л. соды или по горсти кофейных зёрен и оставьте на всю ночь. Сода поглощает влагу — идеальную среду для размножения бактерий, а кофе абсорбирует запахи. Можно чередовать эти приёмы;

Вечером насыпьте в кроссовки по 1 ст. л. соды или по горсти кофейных зёрен и оставьте на всю ночь. Сода поглощает влагу — идеальную среду для размножения бактерий, а кофе абсорбирует запахи. Можно чередовать эти приёмы; растворы марганцовки или перекиси водорода. Эти вещества убирают запах, а также обеззараживают материалы. Протрите смоченным ватным диском внутреннюю поверхность кроссовка и оставьте пропитанный диск внутри обуви на всю ночь;

Эти вещества убирают запах, а также обеззараживают материалы. Протрите смоченным ватным диском внутреннюю поверхность кроссовка и оставьте пропитанный диск внутри обуви на всю ночь; белый уксус. Смочите в уксусе бумажное полотенце или ватный диск, обработайте поверхность кроссовок и оставьте до полного высыхания. Как вариант — сначала насыпать в кроссовки соду, а потом капнуть немного уксуса. В ходе реакции выделится углекислый газ, который уничтожит патогенные микроорганизмы. После высыхания обязательно проветрите свои кроссовки;

Смочите в уксусе бумажное полотенце или ватный диск, обработайте поверхность кроссовок и оставьте до полного высыхания. Как вариант — сначала насыпать в кроссовки соду, а потом капнуть немного уксуса. В ходе реакции выделится углекислый газ, который уничтожит патогенные микроорганизмы. После высыхания обязательно проветрите свои кроссовки; формидрон. Это медицинский препарат антисептического и дезодорирующего действия. Он поможет не просто избавиться от неприятного запаха, но и повлиять на грибковые очаги на обуви. Протрите всю внутреннюю поверхность кроссовок раствором и уберите их в герметичный пакет на сутки-двое. Перед ноской их нужно будет проветрить.

Фото: unsplash.com/@kristianegelund

Наверняка хотя бы одно из этих средств найдётся у вас дома, так что используйте эти способы в борьбе с неприятными запахами. Однако, если вам не хочется возиться с народными средствами, не пренебрегайте специальными:

УФ-сушки для обуви;

специальные обувные дезодоранты;

освежители-ароматизаторы;

антибактериальные стики.

Некоторые советуют использовать кошачий наполнитель, апельсиновую или лимонную цедру или чёрный чай, однако действие таких манипуляций окажется очень коротким.

Как правильно ухаживать за кроссовками

Для того чтобы минимизировать возможность появления неприятного запаха от вашей спортивной обуви, нужно не пренебрегать базовыми правилами ухода:

не храните обувь мокрой — именно от сырости появляется неприятный запах;

регулярно чистите обувь;

старайтесь не носить обувь каждый день, чтобы она успевала просушиться;

Фото: unsplash.com/@blakepnw

носите носки;

используйте дезодорант для обуви;

храните обувь в сухом проветриваемом месте;

попытайтесь решить проблему изнутри — сходите к специалисту, чтобы проверить своё здоровье.