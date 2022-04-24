Может быть, сегодня вы уже были на пробежке и можете позволить себе пару пончиков.

Сколько нужно тренироваться, чтобы отработать бургер или пирожное? Тест

Никому из нас не чуждо желание съесть чего-нибудь вредненького, даже если идёт ожесточённая борьба за стройное и подтянутое тело. Ни для кого не секрет — чтобы оставаться в форме, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Физическая активность даёт ощущение лёгкости и отсутствие угрызений совести за съеденное. Но хватит ли проведённых на пробежке минут, чтобы сжечь все калории?

Специально для любителей вредной еды мы подготовили тест, в ходе которого вы сможете ответить на конкретные вопросы, а также проверить, как хорошо вы разбираетесь в калорийности еды и цене за гастрономические удовольствия.

Вам предстоит ответить на 10 вопросов, но берегитесь, возможно, ваш аппетит только увеличится!