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Сколько километров нужно пробежать, чтобы съесть бургер, сколько калорий в стакане колы?

Сколько нужно тренироваться, чтобы отработать бургер или пирожное? Тест
Анна Кускова
Сколько нужно пробежать, чтобы съесть бургер?
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Может быть, сегодня вы уже были на пробежке и можете позволить себе пару пончиков.

Никому из нас не чуждо желание съесть чего-нибудь вредненького, даже если идёт ожесточённая борьба за стройное и подтянутое тело. Ни для кого не секрет — чтобы оставаться в форме, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Физическая активность даёт ощущение лёгкости и отсутствие угрызений совести за съеденное. Но хватит ли проведённых на пробежке минут, чтобы сжечь все калории?

Специально для любителей вредной еды мы подготовили тест, в ходе которого вы сможете ответить на конкретные вопросы, а также проверить, как хорошо вы разбираетесь в калорийности еды и цене за гастрономические удовольствия.

Вам предстоит ответить на 10 вопросов, но берегитесь, возможно, ваш аппетит только увеличится!

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