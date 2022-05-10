«Если не похудею, муж побреет меня налысо». Как девушка из Тулы сбросила 22 кг за 3 месяца

Меня зовут Татьяна, и сейчас я работаю фитнес-тренером и организовываю фитнес-марафоны. Сейчас мой вес 53 кг при росте 162 см. На данный момент я помогаю девушкам и парням похудеть, привести тело в красивую форму — не просто к лету, а чтобы это было применимо в жизни. Но так было не всегда.

Татьяна Стуковнина фитнес-тренер Рассказывает, как смогла похудеть и стать фитнес-тренером.

Всё началось с обычного спора

Всю жизнь я была толстенькой девочкой, и в школьные годы у меня было очень много комплексов. Когда мне было 27 лет, я узнала, что в моей школе спустя 10 лет будет юбилейная встреча одноклассников. Как и многие девушки, я решила похудеть к мероприятию, но на это у меня было всего семь дней. Мой бывший муж, который на тот момент уже давно был в фитнесе, предложил мне свою помощь в подготовке.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Мы поспорили, что если я смогу избавиться от шести сантиметров в районе живота, то мы поедем отдыхать. А если нет — он меня побреет налысо.

Для меня это была очень классная мотивация. Я стала ходить в тренажёрный зал, делать кардио и силовые упражнения. И, конечно, пришлось изменить питание. В итоге за неделю мне удалось избавиться только от пяти сантиметров, не хватило совсем чуть-чуть.

Я тогда очень сильно расстроилась, потому что нацеливалась на большее. Муж меня успокоил и сказал: «Ты что? Ты молодец. Всё классно». Так что, несмотря на очевидный проигрыш в споре, моя причёска не изменилась.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Я сходила на встречу одноклассников, а после решила не останавливаться на достигнутом и продолжить начатое. Придерживалась того же плана, что и последние семь дней. Через 2,5 месяца результат был уже очень заметным.

Поскольку город у нас небольшой, люди узнали про меня, начали писать, встречали и говорили: «Таня, как у тебя это получилось?»

Я задумалась, а почему бы мне не начать помогать людям? Появилась идея собрать девочек и тренировать их. У меня получилось набрать пятерых девчонок, с которыми я делала всё то же самое, что и с собой. За месяц наших общих тренировок они хорошо похудели и подтянулись. Мы даже устроили некий выпускной — фотосессию, чтобы отметить успех.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Спустя годы я уже как тренер начала запускать более крупные проекты, и сейчас они приобрели масштабы.

Для меня спор — это лучшая мотивация

Надо сказать, что я и раньше ходила в спортзал. Точнее, то ходила, то не ходила. Ела как хотела, могла наедаться, поэтому результата и не было. Спор стал неким пинком и мотивацией. Просто я такой человек — мне легче поспорить и тогда я обязательно это сделаю. Когда есть ответственность перед кем-то — для меня это 100% мотивация.

На меня не было давления со стороны друзей и родственников

Возможно, если бы моё окружение было «худенькое», то могло быть. Но у меня мама полная, родная сестра тоже была такой, сестра мамы тоже. Моя двоюродная сестра… догадываетесь?

Это не генетическая предрасположенность, дело именно в питании.

Если заглянуть в родительский холодильник, то там можно встретить разные виды майонеза и колбасы. Кстати, подружки тоже в основном были полными на тот момент.

Хорошо, когда тебе помогают знающие люди

К моменту начала «моей новой жизни» я никак не готовилась и не собирала дополнительную информацию. Мой бывший муж долгое время уже был в спорте, можно сказать, качок.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Он давал мне конкретные задания и чётко говорил, что делать. Рассказывал, по какой схеме делать кардио, как выполнять то или иное упражнение, чтобы максимально пропотеть. Консультировал меня во время силовых тренировок и контролировал в процессах питания.

Были кризисные моменты, когда хотелось всё бросить

Когда я худела, такого не было, потому что у меня была бешеная мотивация.

Одновременно с тренировками я пошла на бизнес-обучение, где мне все говорили: «У тебя глаза горят, когда ты рассказываешь о фитнесе. Тебе нужно идти туда». И тогда я приняла решение погрузиться во всё это ещё больше, пошла в обучение на фитнес-инструктора и организатора марафонов. А через некоторое время решилась ещё и выступать профессионально в фитнес-бикини.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Когда ты готовишься к стартам, ты очень дисциплинирован. Тебе принципиально всё равно, кто и что перед тобой ест, пиццу или пельмени, например. Самая жесть начинается в тот момент, когда соревнование позади.

Ты понимаешь, что теперь можно всё. Начинаешь жрать, и очень сложно остановиться.

После выступления, конечно, были кризисы. Во время отдыха начинаешь наедаться, тело находится на гиперкомпенсации, когда ты быстро прибавляешь в весе. Можно 10 килограммов прибавить очень быстро и даже не заметить.

Вот над такими «эпизодами» я очень долго работала психологически. Проходила марафоны и тренинги, чтобы понять себя лучше. Уже больше года я нахожусь в балансе, и кризисов нет.

3 кита новой жизни

Питание — это первый кит. Если хочешь худеть — нужен дефицит калорий в рационе. Например, вы рассчитали, что ваша норма – 1600 ккал в сутки. Соответственно, мы делаем 100-200 ккал дефицита, и всё — худеем на этом.

Питание 100% надо дисциплинировать.

Второй кит — тренировки. Неважно, что вы выберете. Если получаете удовольствие от кардио – пусть будет кардио, от йоги – соответственно, йога.

Нужно найти ту тренировку, от которой обязательно будет кайф, иначе какой смысл ходить тренироваться, если это в тягость.

Я больше «за» тренажёрный зал, потому что с точки зрения построения красивого тела — именно тренажёрный зал подходит лучше всего, но я никогда не настаиваю. Если человек за день проходит 10–15 тысяч шагов — это тоже тренировка и лучше, чем ничего.

Третий кит — это мотивация, которая достигается за счёт окружения и внутренней работы.

Я могу позволить себе питаться так, как хочется

Сейчас я стараюсь придерживаться правильного питания, но не настолько серьёзно, как в период работы с тренером и подготовки к соревнованиям, потому что там постоянно идёт подсчёт БЖУ (белки, жиры, углеводы). Обычно я каждый день тренеру отправляла фото того, что ем.

У меня один и тот же калораж и одинаковое БЖУ, которое мы иногда меняем, в зависимости от необходимых спортивных анализов. Это такой более серьёзный подход, чем просто тренировки. Сейчас я понимаю, сколько ем, и если захочу съесть пельмени со сливочным маслом, то съем, а потом вернусь к своему нормальному питанию.

Фото: Из личного архива Татьяны Стуковниной

Я очень долго к этому шла.

Раньше у меня были «качели», я то переедала, то наоборот — сидела на строгой диете. Сейчас уже как год я пришла к тому, что могу позволить себе питаться так, как хочется. Перебирать с суточным калоражем, но потом возвращаться и продолжать есть правильную еду.