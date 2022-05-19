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Как бороться с аллергией на цветение весной и летом — советы врача

Как бороться с аллергией на цветение. Советы врача
Анастасия Чувирова
Как бороться с аллергией на цветение
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Её симптомы легко спутать с обычной простудой, но лечение в таком случае нужно совсем другое.
<a href="https://www.championat.com/authors/5835/1.html">Анастасия Чувирова</a>
Анастасия Чувирова
аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра

Как справляться с симптомами аллергии? Почему появляется аллергия на цветение?

Весна традиционно становится сложным периодом для людей, страдающих сезонной аллергией. В мире практически нет региона, где не сталкивались бы с реакциями на цветение. Однако сегодня есть способы борьбы с этой проблемой.

Почему возникает аллергия на цветение

Многие из нас весной чувствуют, что состояние здоровья ухудшается: слезятся и чешутся глаза, мучает насморк. Однако ни температуры, ни ломоты в теле, характерных для гриппа и ОРВИ, нет. Скорее всего, вы столкнулись с аллергическим ринитом или конъюнктивитом, которые вызваны пыльцой растений.

Фото: istockphoto.com

Почему возникает аллергическая реакция на цветение? Чужеродный агент, в нашем случае пыльца, попадает на слизистые оболочки носа, глаз, дыхательных путей. Никакой угрозы для здоровья пыльца не несёт, однако организм реагирует на неё с включением определённых механизмов, тем самым отвечая на воздействие аллергена. Так возникают неприятные симптомы. Иногда они похожи на обычную простуду. Но могут оказаться и более серьёзными, вплоть до приступов удушья.

В зависимости от региона периоды цветения различаются. Например, в Москве в зависимости от температуры воздуха это продолжается примерно с середины марта до начала июня. В этот период, согласно календарю цветения, особо активна пыльца ольхи, берёзы, каштана, клёна и орешника.

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Кому стоит быть особенно осторожным при аллергии

Предрасположенность к аллергии имеют люди, члены семьи которых также страдают реакцией на пыльцу и другие аллергены. Однако наверняка предсказать развитие аллергии или предотвратить её медицина не может.

Обычно аллергия впервые проявляется в детстве, даже в младенческом возрасте. Но реакция на пыльцу может возникнуть и после 30 лет, развиться остро с усугублением симптомов в дальнейшем.

Фото: istockphoto.com

Что делать, чтобы снять симптомы аллергии

Чтобы уменьшить выраженность неприятных симптомов при аллергии, достаточно следовать несложным рекомендациям.

  • Не терпите и не ждите, когда насморк, кашель или кожный зуд пройдут сами, — снимайте неприятные симптомы.
  • Обратитесь за рекомендациями к врачу. Несмотря на то что противоаллергенные препараты можно купить в аптеке без рецепта, специалист назначит лекарственные препараты, которые помогут именно при ваших симптомах.
  • Соблюдайте диету при наличии соответствующей рекомендации врача, это также может облегчить симптомы. С биологической точки зрения, многие растения обладают похожими аллергенными структурами, поэтому реакция может возникать не на одно из них, а на всю «родственную группу».

Фото: istockphoto.com

  • Не забывайте делать влажную уборку дома, старайтесь использовать кондиционер, а не открывать окна. Выходите на прогулку преимущественно после дождя, так как в сухую погоду пыльца распространяется более активно.

Можно ли «вылечить» аллергию

И, наконец, можно пройти лечение — сегодня врачи проводят аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая помогает избавиться от неприятных симптомов. С помощью этой терапии можно снизить чувствительность организма к аллергену и в перспективе избавиться от симптомов.

Фото: unsplash.com/@kate_gliz

Сначала врач выполняет тщательную диагностику и точно определяет аллергены для проведения АСИТ. Это можно сделать по анализу крови или на основании кожных тестов. Затем, до начала цветения, пациент начинает принимать специальные препараты (могут быть представлены в виде таблеток, капель, инъекций). В результате иммунная система адаптируется, и это может уменьшить остроту аллергических реакций.

Длительность АСИТ, как правило, составляет 3-5 лет. Благодаря применению этого метода можно и вовсе избежать неприятных симптомов.

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