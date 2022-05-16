Что будет, если регулярно спать в контактных линзах

Можно ли спать в контактных линзах? Что произойдёт, если случайно уснуть в контактных линзах?



Разбираемся вместе с офтальмологом.

Уснуть в линзах и проснуться наутро с ощущением песка в глазах — классика жанра среди обладателей плохого зрения. Возникает вопроc: насколько это критично и к чему может привести?

Елена Павлова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Ночью закрытое веко перекрывает доступ кислорода к глазу.

Можно ли спать в линзах

Многое зависит от вида контактных линз, срока службы изделия, режима ношения. Мягкие контактные линзы изготавливаются из гидрогеля, иногда с добавлением силикона — так они становятся более плотными. Эта мягкость позволяет комфортно носить их в течение дня — до 12-15 часов. Если уснуть в таких, например, в метро после работы, ничего страшного не произойдёт.

Фото: istockphoto.com

Совсем иначе обстоит ситуация в случае ночного сна. Несмотря на то что современные линзы «дышат», ночью доступ кислорода снижается — линзы ограничивают его проникновение сквозь закрытые во время сна веки. Почему так происходит?

Елена: У гидрогеля и силиконгидрогеля очень низкий уровень газопроницаемости — именно это свойство позволяет проникать кислороду и пропускать воздух. Днём, когда глаз открыт, глазному яблоку достаточно воздуха. Но ночью закрытое веко перекрывает доступ кислорода к глазу. Плюс прослойка из гидрогеля в виде линзы провоцирует гипоксию — синдром кислородного голодания.

Утром глазное яблоко будет выглядеть покрасневшим и раздражённым, что затруднит новое использование контактных линз для коррекции зрения. Если систематически спать в линзах, не предназначенных для длительного ношения, это может привести к хронической сухости глаз и чувствительности к яркому свету.

Фото: istockphoto.com

Но отёк и воспаление оболочки глаза – самые безобидные осложнения, которые может вызвать сон в линзах. Помимо прочего, это грозит развитием синдрома сухого глаза, появлением конъюнктивита из-за нарушения гигиены, аллергическими реакциями и даже таким заболеванием роговицы, как кератит.

А как же ночные «жёсткие» линзы?

Елена: Они изготавливаются из жёстких полимерных материалов и имеют 100% газопроницаемость, то есть обеспечивают кислороду доступ к глазам даже с опущенным веком. Именно жёсткость материала позволяет обеспечить лечебный эффект — придаёт внутренней поверхности линз специальную форму, которая позволит менять форму роговицы и за счёт этого улучшать зрение. Пациент надевает линзы вечером, снимает их утром и отлично видит целый день без очков. Ночные ортокератологические линзы — отличная альтернатива очкам и мягким контактным линзам, так как не вызывают сухости глаз и обеспечивают длительный эффект.

Фото: istockphoto.com

Как бы вы ни устали, не забывайте снимать контактные линзы на ночь. А если случайно в них заснули и заметили что-то неладное, всегда можно обратиться за советом к врачу. Причём сейчас это можно сделать в онлайн-формате.

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