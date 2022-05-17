Почему многие известные спортсмены лысые? Отвечает врач

Марина Гайдайчук трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра Можно ли полысеть из-за занятий спортом? Почему многие спортсмены — лысые?

Многие спортсмены, в том числе и мировые звёзды, не могут похвастаться густой шевелюрой. В их числе Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Джордан и, конечно, знаменитый футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Кто-то из них просто предпочитает максимально короткую стрижку, а кто-то столкнулся с проблемой потери волос. В околоспортивной среде даже бытует мнение, что именно нагрузки провоцируют алопецию (выпадение волос). Как обстоят дела на самом деле?

Как связаны тестостерон и облысение

Это сложная зависимость, и прямую параллель тут проводить нельзя. Занятия спортом действительно приводят к повышению уровня тестостерона в крови. Этот гормон может влиять на выпадение волос, но только в том случае, если чувствительность волосяных фолликулов к нему повышена.

Фото: istockphoto.com

По этой причине волосы могут выпадать и у мужчин, и у женщин. Чувствительность волосяных фолликулов к гормону обусловлена генетически и не зависит ни от интенсивности занятий спортом, ни от видов физической нагрузки.

Как связаны стресс и облысение

Спорт, победы и поражения, напряжение во время соревнований — это действительно большой стресс. Один из механизмов приспособления к нему — увеличение выработки кортизола, который так и называют — «гормон стресса». Его повышенный уровень приводит к выпадению волос, и, если спорт связан для вас с постоянным стрессом, он может стать причиной выпадения волос.

Как связаны спортивные добавки и облысение

Некоторые спортсмены-любители самостоятельно начинают делать инъекции тестостерона для роста мышечной массы (причём международные спортивные организации подобные инъекции запрещают). В этом случае, если чувствительность волосяных фолликулов к гормону повышена, подобные действия могут привести к алопеции.

Фото: istockphoto.com

Прочие добавки могут повлиять на состояние волос как положительно, так и отрицательно. Волосы чувствительны к дефициту витаминов, поэтому питание спортсмена и витаминные комплексы тоже должны быть сбалансированными.

Как связаны вода, ультрафиолет, холод и облысение

Не все спортсмены тренируются в зале: многие соревнования проходят на открытом воздухе, а также в бассейне. Именно с этим и связан следующий миф: считается, что хлорированная вода негативно влияет на волосы и приводит к их выпадению. Это мнение часто подтверждают тем, как много пловцов сбривают волосы.

Но на самом деле они делают это не потому, что состояние шевелюры у них плохое. Долгое время считалось, что отсутствие волос (а пловцы избавляются от них не только на голове, но и по всему телу) уменьшает сопротивление воды и повышает скорость на дистанции. Исследователи, проводившие эксперименты, выяснили, что скоростные показатели это действительно несколько увеличивает, но решающего влияния на результат не оказывает.

Фото: unsplash.com/@rinked

В целом же, чтобы надолго сохранить густую шевелюру, рекомендации для спортсменов те же, что для обычных людей, — надо носить головной убор летом, чтобы волосы не страдали от ультрафиолета, и зимой, чтобы беречь и от холода, и от перепада температур.

Так что спорт может быть одним из факторов, который ускорит облысение, но вряд ли главным. Выбирайте вид нагрузки по душе и, конечно, не пренебрегайте общими правилами гигиены.

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