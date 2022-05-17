Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Лысеют ли мужчины от занятий спортом: правда ли, что физические нагрузки ведут к облысению

Почему многие известные спортсмены лысые? Отвечает врач
Марина Гайдайчук
Почему многие известные спортсмены лысые
Комментарии
Некоторые считают, что это связано именно с физическими нагрузками.
<a href="https://www.championat.com/authors/5831/1.html">Марина Гайдайчук</a>
Марина Гайдайчук
трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра

Можно ли полысеть из-за занятий спортом? Почему многие спортсмены — лысые?

Многие спортсмены, в том числе и мировые звёзды, не могут похвастаться густой шевелюрой. В их числе Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Джордан и, конечно, знаменитый футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Кто-то из них просто предпочитает максимально короткую стрижку, а кто-то столкнулся с проблемой потери волос. В околоспортивной среде даже бытует мнение, что именно нагрузки провоцируют алопецию (выпадение волос). Как обстоят дела на самом деле?

Что будет, если регулярно спать в контактных линзах Что будет, если регулярно спать в контактных линзах
Многие люди заклеивают себе рот на ночь. Но это может быть опасно Многие люди заклеивают себе рот на ночь. Но это может быть опасно

Как связаны тестостерон и облысение

Это сложная зависимость, и прямую параллель тут проводить нельзя. Занятия спортом действительно приводят к повышению уровня тестостерона в крови. Этот гормон может влиять на выпадение волос, но только в том случае, если чувствительность волосяных фолликулов к нему повышена.

Фото: istockphoto.com

По этой причине волосы могут выпадать и у мужчин, и у женщин. Чувствительность волосяных фолликулов к гормону обусловлена генетически и не зависит ни от интенсивности занятий спортом, ни от видов физической нагрузки.

Как связаны стресс и облысение

Спорт, победы и поражения, напряжение во время соревнований — это действительно большой стресс. Один из механизмов приспособления к нему — увеличение выработки кортизола, который так и называют — «гормон стресса». Его повышенный уровень приводит к выпадению волос, и, если спорт связан для вас с постоянным стрессом, он может стать причиной выпадения волос.

Как связаны спортивные добавки и облысение

Некоторые спортсмены-любители самостоятельно начинают делать инъекции тестостерона для роста мышечной массы (причём международные спортивные организации подобные инъекции запрещают). В этом случае, если чувствительность волосяных фолликулов к гормону повышена, подобные действия могут привести к алопеции.

Фото: istockphoto.com

Прочие добавки могут повлиять на состояние волос как положительно, так и отрицательно. Волосы чувствительны к дефициту витаминов, поэтому питание спортсмена и витаминные комплексы тоже должны быть сбалансированными.

Как связаны вода, ультрафиолет, холод и облысение

Не все спортсмены тренируются в зале: многие соревнования проходят на открытом воздухе, а также в бассейне. Именно с этим и связан следующий миф: считается, что хлорированная вода негативно влияет на волосы и приводит к их выпадению. Это мнение часто подтверждают тем, как много пловцов сбривают волосы.

Но на самом деле они делают это не потому, что состояние шевелюры у них плохое. Долгое время считалось, что отсутствие волос (а пловцы избавляются от них не только на голове, но и по всему телу) уменьшает сопротивление воды и повышает скорость на дистанции. Исследователи, проводившие эксперименты, выяснили, что скоростные показатели это действительно несколько увеличивает, но решающего влияния на результат не оказывает.

Фото: unsplash.com/@rinked

В целом же, чтобы надолго сохранить густую шевелюру, рекомендации для спортсменов те же, что для обычных людей, — надо носить головной убор летом, чтобы волосы не страдали от ультрафиолета, и зимой, чтобы беречь и от холода, и от перепада температур.

Так что спорт может быть одним из факторов, который ускорит облысение, но вряд ли главным. Выбирайте вид нагрузки по душе и, конечно, не пренебрегайте общими правилами гигиены.

Что значит, если вы сильно потеете во сне. Это может быть симптомом нескольких заболеваний Что значит, если вы сильно потеете во сне. Это может быть симптомом нескольких заболеваний
Когда нельзя делать массаж? Список противопоказаний немаленький Когда нельзя делать массаж? Список противопоказаний немаленький

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022