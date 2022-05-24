Врач рассказала, чем могут быть опасны обезболивающие

Правда ли обезболивающие делают только хуже? Может ли боль стать хронической, если пить таблетки?



Разбираемся вместе с врачом.

Как часто вы сталкиваетесь с болью? Зубная, головная, суставная, мышечные спазмы — все эти неприятности, как правило, застают нас врасплох. И в гонке современной жизни мы всё чаще откладываем поиск причины боли на потом, а иногда и вовсе позволяем себе с ней жить. Но к чему это может привести?

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Анальгетики могут стать причиной серьёзных дисбалансов в организме.

Вредно ли постоянно пить таблетки

Само собой, никто не хочет испытывать постоянную боль, и потому многие заглушают её таблетками. А потом десятилетиями живут с хронической головной болью или болью в суставах, буквально «подсаживаясь» на обезболивающие препараты. Но безопасен ли такой выбор в долгосрочной перспективе? Может ли постоянный приём анальгетиков стать причиной хронической боли?

Фото: unsplash.com/@elsaolofsson

По словам врача, обезболивающие препараты хоть и способны снять боль на короткое время, но делают они это за счёт торможения выработки нейтрофилов, необходимых для жизненно важных процессов в организме.

Светлана: Нейтрофилы — это особые типы клеток, которые помогают организму бороться с воспалением. Они появляются в избытке в месте воспаления на самых ранних стадиях и закладывают основу для восстановления повреждённых тканей. Если нейтрофилы заблокировать, неприятные ощущения могут длиться во много раз дольше, чем при их активном состоянии. Если нейтрофилы не выполняют свою функцию, боль не проходит, а становится латентной и «смазанной».

К чему может привести постоянный приём обезболивающих

Анальгетики могут стать причиной серьёзных дисбалансов в организме. Постоянный приём лекарств может привести к повреждению слизистой желудка и кишечника и к гастриту, спровоцировать возникновение язвы. Дело в том, что приём обезболивающих подавляет образование простагландинов (биологически активные вещества) на слизистых, особенно в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), в результате чего снижается защитная функция слизистых оболочек.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

Светлана: Простагландины среди прочего расширяют сосуды. Если подавлять их активность и выработку, могут пострадать почки. Из-за нарушения циркуляции крови и жидкости в организме органы начинают получать недостаточное количество кислорода и не могут полноценно работать. Что в долгосрочной перспективе может привести к сердечной и почечной недостаточности.

Как избавиться от боли без лекарств

Многие привыкли, что острую боль можно быстро заглушить таблеткой. Но совсем не стоит откладывать полноценную терапию и поиск настоящей причины. Выяснить, что не так, и поставить диагноз может только врач.

Фото: unsplash.com/@heftiba

Помимо медикаментов, существуют и другие способы облегчения боли — симптома, но не первопричины.

Массаж — аккуратные поглаживания над эпицентром боли.

Холод или сухое тепло к болезненной области, что, наряду с массажем, способствует погашению болевого импульса в спинном мозге.

Регулярное выполнение упражнений, направленных на расслабление мышц. Посильная физическая активность препятствует «одеревенению» мышц и подключает головной мозг к занятиям, которые отвлекают его от анализа боли.

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