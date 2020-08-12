Ухаживать за ними нужно по-разному.

Водный дисбаланс: как отличить обезвоженную кожу от сухой?

По статистике самые распространённые типы кожи – комбинированная и сухая. Причём около 40% клиентов дерматологических клиник страдают именно от сухости. Как правило, справиться с ней помогают увлажняющие кремы, маски, сыворотки и другие косметические средства. Однако если кожа сильно обезвожена, ей требуется дополнительный уход. Вместе с врачом-косметологом Еленой Грецовой разбираемся, как распознать кожное обезвоживание и что с этим делать.

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Признаки обезвоженной кожи

Особый уход может понадобиться, если вы заметили следующие признаки:

Ощущение сухости и стянутости – особенно после умывания водой.

– особенно после умывания водой. Тусклый и серый цвет лица – при обезвоживании кожа плохо обновляется и теряет привычный оттенок.

– при обезвоживании кожа плохо обновляется и теряет привычный оттенок. Жирный блеск – при этом кожа шелушится и зудит.

– при этом кожа шелушится и зудит. Мелкие морщинки – обычно появляются на участках с активной мимикой, например, на лбу или вокруг глаз.

– обычно появляются на участках с активной мимикой, например, на лбу или вокруг глаз. Повышенная чувствительность – даже привычные средства вызывают раздражение.

– даже привычные средства вызывают раздражение. Одного слоя увлажняющего крема недостаточно – средство быстро впитывается, и кожа требует дополнительного увлажнения.

– средство быстро впитывается, и кожа требует дополнительного увлажнения. Тональное средство держится плохо.

Фото: istockphoto.com

Елена: Главные причины обезвоженности – естественные возрастные процессы, которые начинаются после 25 лет, и избыточное ультрафиолетовое излучение. Также усугубляющими факторами считаются внутренние заболевания, наличие вредных привычек и нерациональное питание.

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Как отличить обезвоженную кожу от сухой?

Нередко термины «обезвоженная» и «сухая» употребляются как синонимы. На самом деле это разные явления.

Как объясняет дерматолог, сухая кожа – это определённый тип. Для него характерны ощущение стянутости, шелушение, повышенная чувствительность. При сухой коже уровень повреждений находится в самом верхнем слое – эпидермисе. В нём происходит ослабление липидного барьера, и как следствие, увеличивается потеря влаги.

Фото: istockphoto.com

Обезвоженность – это состояние, которое может возникать абсолютно при любом типе кожи. В этом случае, очаг повреждений находится глубже – в дермальном слое. Внешне обезвоженность проявляется в снижении тонуса, потери эластичности, появлении морщин и тусклом цвете лица. Причиной этих изменений становится уменьшение количества коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в коже.

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Что делать, если кожа обезвожена?

Обезвоженность – это временное состояние кожи, которое можно исправить.

Начать стоит с восстановления водного баланса – пейте больше жидкости, преимущественно чистой минеральной воды. Это не только улучшит состояние кожи, но и благотворно скажется на организме в целом.

Фото: istockphoto.com

Вторым шагом станет «внешнее» увлажнение – с помощью кремов, сывороток, масок для лица и других косметических средств. Пользоваться ими нужно регулярно. Они помогут задержать влагу и предотвратить обезвоживание. При этом для умывания следует выбирать продукты, которые не сушат кожу.

Однако для полного восстановления этих шагов не всегда достаточно.

Елена: При обезвоженности повреждения находятся глубже поверхностного слоя, поэтому необходимы более радикальные меры. Очень эффективны аппаратные процедуры, стимулирующие синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, (например, фотоомоложение, радиочастотный лифтинг, безинъекционная мезотерапия), а также инъекции гиалуроновой кислоты и витаминных коктейлей (биоревитализация, мезотерапия). Использование одних только косметических средств не решит проблему обезвоженности.

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Стоп-сигналы для обезвоженной кожи

Если ваша кожа обезвожена, стоит отказаться от умывания мылом, жёстких скрабов и глиняных масок. Также следует временно воздержаться от контрастного душа и походов в баню.

Кроме того, крайне важно подобрать правильные уходовые средства. Дерматолог рекомендует избегать косметики, в состав которой входят «раздражающие» ингредиенты, например, спирты и агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества).

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Также не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами – они оказывают профилактическое действие и помогут предотвратить обезвоживание.