Если всё же решите воспользоваться микроволновой печью, есть одно важное правило.

Чем заменить микроволновку для разогрева пищи, чтобы не вредить здоровью

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем можно заменить микроволновку, чтобы подогреть еду?

Микроволновые печи до сих пор находятся под пристальным вниманием исследователей. Многие учёные заявляют о вреде электромагнитного излучения, которое якобы проникает в пищу при разогреве и может навредить организму.

Для тех, кто с особой осторожностью относится к собственному здоровью, предлагаем безопасные альтернативы микроволновке.

Чем может быть опасна микроволновка

Разогреть пищу в микроволновке — быстрый и удобный способ, но его безопасность под сомнением. Проведённое в 2010 году в США исследование подтвердило, что размораживание замороженных фруктов с помощью микроволнового нагрева способствовало формированию канцерогенов. Даже короткое воздействие волн на сырые, варёные или замороженные овощи превращало их растительные алкалоиды во вредные вещества.

Учёные говорят, что микроволновка отнимает от 60 до 90% пищевой ценности продуктов, при этом значительно снижается биодоступность витаминов группы В, витаминов С и Е, незаменимых минералов и веществ, предотвращающих аномальное накопление жира. Известно, что микроволны разрушают питательные вещества, вызывая дефицит витаминов и микроэлементов, а пластиковая посуда при нагревании в микроволновке выделяет в пищу вредные химикаты.

Жиры при нагревании могут переходить в трансформу, а при разогревании картофеля в микроволновой печи образуется токсичное вещество акриламид, которое не образуется при варке, тушении и даже жарке овоща.

И всё же использование микроволновой печи может быть менее опасным, если соблюдать два правила:

держаться в одном метре от устройства в момент его работы, так как у микроволновки высокий уровень микроволновой энергии;

не разогревать еду в пластиковой посуде.

Фото: istockphoto.com

Пластиковые контейнеры найдутся в каждом доме, но многие из них сделаны из пластика низкого качества. В прозрачном пластике содержится поликарбонат, который впитывают продукты. Кроме того, в пластике есть фталаты, которые нарушают работу эндокринной системы организма и могут стать причиной высокого кровяного давления и резистентности к инсулину у подростков.

Готовить и разогревать еду желательно в стеклянных формах. Стекло химически инертно и не портит вкус блюда окислением и посторонними запахами. Детское питание рекомендую разогревать на только на водяной бане.

Максимально замените пластиковые контейнеры на стеклянные, железные или керамические ланчбоксы, баночки с крышками или выбирайте полиэтиленовые или полипропиленовые контейнеры (безопасные маркировки №2, 4 и 5).

Но и саму микроволновку можно заменить.

Качественная сковорода

К выбору сковороды подойдите со всей ответственностью. Я рекомендую приобретать чугунные сковороды или варианты с безопасным керамическим покрытием: кремний, кислород и углерод.

Чугунные сковородки очень долговечны. Они подходят для профилактики железодефицитной анемии, так как готовка на чугунной сковороде или запекание в ней обогащает пищу железом.

Не храните приготовленную еду в чугуне в холодильнике во избежание процессов окисления. Также не рекомендую приобретать тефлоновую посуду: известно, что покрытие выделяет перфтороктановую кислоту (канцероген) при нагревании выше 260 градусов и повреждениях.

Мраморное, алмазное и гранитное покрытие — тот же тефлон, только с добавлением мраморной или гранитной крошки.

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Удобная мультиварка

Выбирая мультиварку, отдавайте предпочтение моделям с керамической чашей.

Керамика — безопасное покрытие, не выделяет вредных веществ при нагреве, устойчива к механическим повреждениям. При покупке следует выбирать модели не старше 2000 года, так как именно с этого момента производителей обязали заявлять о составе тефлона и материалах, из которых изготовлены мультиварки.

В большинстве мультиварок есть функция «Подогрев» или «Разогрев» для готовых блюд. Если функция отсутствует, можно воспользоваться соответствующими режимами для приготовления. Для разогрева пищи необходимо выложить продукты в специальную чашу, не допуская превышения максимально допустимого объёма.

Духовой шкаф

Классический способ подогреть еду — использовать духовку. Выложите продукты в стеклянный контейнер или посуду из жаропрочного стекла и отправьте в разогретую духовку на 5-7 минут. Минимальная температура нагрева — 100 градусов. Этого достаточно, чтобы предотвратить рост бактерий в блюде и максимально сохранить его вкус.

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Будьте внимательны к посуде и кухонной утвари: от их качества зависит польза и вкус приготовленного блюда. Старайтесь сократить использование микроволновой печи, а лучше готовьте ровно столько еды, чтобы съедать за один раз и не разогревать повторно. Вторичная тепловая обработка лишает продукты ценных веществ и вкуса.