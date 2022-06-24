Как правило, нетипичные симптомы чаще проявляются у женщин.

Как вовремя заметить инфаркт? Врач рассказала о 8 неочевидных признаках

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Какие нетипичные симптомы могут говорить об инфаркте?

Боль — это механизм, который характеризует патологическое состояние и позволяет вовремя принять меры. Гораздо хуже, если проблема возникает внезапно, без предвестников. У 25% пациентов отмечается именно безболевое течение инфаркта, из-за чего возрастает риск летального исхода.

Основные симптомы инфаркта

Признаки и симптомы инфаркта миокарда, которые отмечают 80-90% опрошенных пациентов:

повышение и перепады давления;

затруднённое дыхание и низкая сатурация;

жгучая, давящая, сжимающая, распирающая или острая боль в грудине;

слабость, вялость;

дискомфорт вверху живота;

частый пульс;

повышенная потливость;

бледность.

Также могут возникнуть отёк лёгких, фибрилляция, кардиогенный шок (состояние, когда резко снижается эффективность работы сердца, из-за чего нарушается кровообращение).

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Нетипичные симптомы инфаркта

Из нетипичных проявлений инфаркта выделяют такие:

боль в верхних отделах позвоночника, как при проблемах со скелетом;

рассредоточение, сложность концентрации;

головокружение;

одышка, кашель, как при простуде;

рвота, чувство, как при несварении;

боль в бедре;

икота;

повышение температуры.

При этом у мужчин, как правило, инфаркт проявляется типично. А у женщин приступы могут вызывать болезненные ощущения от грудной клетки до живота и верхней части бедра. Иногда боль переходит в руку, шею и даже челюсть.

За пару дней до инфаркта появляются повышенная усталость, апатия, возникает крайне подавленное состояние. Могут отекать руки, бёдра, стопы, щеки, область шеи. Вздуваются лимфоузлы.

Боли могут быть похожими на панкреатит: появляются икота, метеоризм, тошнота, рвота. Могут возникать признаки, как при астме, например, сухой кашель.

Что делать, если у вас инфаркт

При появлении любых тревожных симптомов необходимо вызвать скорую помощь, в случае с инфарктом очень сложно помочь себе самостоятельно.

До приезда бригады расстегните пуговицы, снимите тесную одежду, откройте окно. Лучше не вставать с кровати, сидячее положение снизит нагрузку на миокард. В аптечке обязательно должно быть средство первой помощи — таблетки нитроглицерина (расширяет сосуды).

Если симптоматика не выражена, но есть подозрения — нужно посетить врача и провести необходимые исследования.

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