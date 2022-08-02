Почему поясные сумки так популярны и с чем их нужно носить женщинам и мужчинам

Поясные сумки вернулись к нам из 90-х и вновь оказались на пике популярности, не сдавая позиции уже не первый сезон. Особенно удобны эти сумки летом. В жару едва ли хочется носить с собой много вещей, ведь чаще летнее настроение диктует лёгкость: карточка и телефон под рукой, значит, ситуация под контролем. Карман в таком случае ненадёжный помощник, а свободные руки для управления самокатом или велосипедом нужны, ведь так здорово прокатиться с ветерком!

Елена Колесникова конструктор одежды, стилист Поясная сумка вас выручит: важные вещи при себе и руки не заняты. Дизайнеры предлагают разные модели, кто-то в буквальном смысле крепит кошелёк классической формы на пояс. Для других это классная возможность обыграть традиционную форму яркими цветами и актуальной геометрией.

Материалы исполнения весьма разнообразны – это и натуральная, и искусственная кожа, легкий и немнущийся полиэстер, футуристическая прозрачная слюда и многие другие современные материалы. Такую сумку можно носить как на поясе, так и через плечо, расслабив фиксирующий ремень и надев сумочку как мини-рюкзак. К тому же вписать такой вид сумок в любой гардероб не так и сложно. К примеру, для офисного дресс-кода выбирайте кожаную поясную сумку строгих форм, а для прогулок — лёгкую тканевую сумку мягкой формы.

Фото: Елена Колесникова

Не стесняйтесь экспериментировать с цветом этого аксессуара, лето щедро на краски. Одна и та же сумочка может дополнять очень разные образы и смотреться уместно при правильном подходе.

Поясная сумка актуальна как в мужском, так и в женском гардеробе. При покупке обратите внимание на параметры модели, если она заявлена как унисекс. Для женского тела размер может быть великоват. А в остальном у вас полная свобода!

Фото: Елена Колесникова

Тем более что в мужских коллекциях поясная сумка выглядит весьма уместно и ярко. Пусть на подиуме всё чуть преувеличено и нарочито сложно стилистически, но вооружиться сочетанием или осмелиться на новые цвета в одежде мужчинам стоит.

О том, как разнообразить мужской гардероб, купив только одну вещь, читайте в нашем материале.

Например, если к яркой текстильной сумке подобрать нейтральную светлую майку и бледно-голубые шорты, подчеркнув мужественность тёмными аксессуарами – кепкой и часами, выглядеть будете стильно и уместно. На случай непогоды стоит прихватить светлую куртку, например, с ярким акцентом.

Фото: Елена Колесникова

Некоторые мужчины избегают носить шорты даже в летнюю жару. В таком случае стоит обратить внимание на лёгкие светлые брюки. Настроения образу добавят яркая футболка и кепка с таким же ярким козырьком, а поясная сумка чёрного цвета будет удачно сочетаться с удобными спортивными тапочками без пятки.

Фото: Елена Колесникова

Шорты или брюки цвета хаки с большими накладными карманами можно носить с тёмной майкой и дополнять этот лук практически любыми аксессуарами, например, яркой кожаной поясной сумкой, огромными очками и массивными кроссовками.

Фото: Елена Колесникова

Стесняться в самовыражении точно не стоит, если оно не в ущерб здоровью и здравому смыслу! Дерзайте!