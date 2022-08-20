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Короткая тренировка с фитболом для упругих бёдер и красивого пресса

Фитбол — прекрасный помощник в домашних тренировках. Он даст возможность проработать все мышцы и сделает занятия разнообразнее. Согласитесь, иногда бывает скучно заниматься без снарядов или только с гантелями.

Предлагаем попробовать нашу тренировку с фитболом: эти упражнения сделают живот плоским, а бёдра и ягодицы — упругими. Но помните, что залог красивой фигуры — регулярность занятий и совмещение разных видов нагрузки. Не забывайте и про здоровое питание.

Наталья Дарашевич фитнес-тренер Каждое упражнение выполняйте в 2-3 подхода. Начните с восьми повторений и увеличивайте их количество с каждой тренировкой. Перед началом сделайте разминку.

Махи рукой и ногой в положении лёжа

Техника выполнения

Лягте на фитбол спиной, таз держите на весу, ноги согнуты в коленях. Руку, которая не будет работать в первом подходе, можно поставить на пол на пальцы.

На выдохе поднимите вверх противоположные руку и ногу, стараясь соединить их в верхней точке. Они должны быть прямыми.

Вернитесь в исходное положение.

Подъём таза

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа так, чтобы ноги лежали на фитболе. Ладони стоят строго под плечами, корпус и ноги образуют прямую линию.

На выдохе поднимите таз вверх, чувствуя напряжение пресса.

На вдохе вернитесь в исходное положение, плавно вытягиваясь в планку. Поясницу не прогибайте.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с мячом

Техника выполнения

Лягте на фитбол спиной, колени не выставляйте за носки, таз держите на весу. В руки возьмите мяч небольшого веса.

На выдохе разворачивайте корпус сначала в одну сторону, а затем в другую. Руками с мячом тянитесь вперёд.

Делайте упражнение плавно, работайте только верхней частью корпуса. Таз остаётся в стабильном положении.

Подъём ног с фитболом

Техника выполнения

Лягте на спину, фитбол зажмите между лодыжек. Руки лежат вдоль корпуса.

Медленно поднимите ноги с фитболом от пола и заводите их за голову. Лопатки прижаты к полу.

Также медленно верните ноги в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Лягте на спину, пятки поставьте на фитбол, руки положите вдоль туловища.

Согните одну ногу в колене и оторвите её от фитбола: она будет находиться на весу в течение всего подхода.

Выпрямите вторую ногу, тем самым откатывая мяч от себя.

Вернитесь в исходное положение, согнув рабочую ногу и подкатывая мяч.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Подробнее о том, чем полезен фитбол и каких результатов можно достичь с его помощью, читайте в предыдущем материале.