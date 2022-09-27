Какие супы лучше не есть каждый день. Рассказал врач

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Обязательно ли есть суп? Так ли полезны первые блюда?

Суп — понятие достаточно абстрактное. Это любая жидкая еда, в которой есть бульон и гуща. Он может быть овощным или мясным. Может быть тёплым (солянка) или холодным (окрошка). И каждый может быть как полезен, так и вреден.

Кстати, о том, что будет, если каждый день есть только суп, рассказали в статье по ссылке.

Если не есть суп — заболит живот?

Когда в детстве родители говорили нам: «Ешь суп, а то заболит желудок», — они скорее следовали традиции, которую получили в наследство от своих родителей. Доказанного влияния или невлияния супов на образование заболеваний желудочно-кишечного тракта нет. В этой связке не работает причинно-следственный характер.

Соответственно, суп не лекарство от всех бед и уж тем более не профилактика болезней. Особенно когда мы говорим о таких первых блюдах, как харчо, лагман, солянка, шурпа. Жирные и пряные супы подойдут далеко не всем, они могут осложнить пищеварение, хотя и содержат много пользы, если были правильно сварены.

Такие пряные супы содержат полезные аминокислоты, антиоксиданты (если добавлены соответствующие специи). А если бульон сварен на качественном свежем мясе, мы получаем необходимые жиры и белки. Но употреблять их можно, к сожалению, не каждому. Это вопрос индивидуальный.

Также есть супы холодные, например, любимая многими окрошка. На самом деле, это блюдо спорное, потому что имеет множество рецептов. Всё зависит от того, что вы кладете в качестве мясного ингредиента, используете квас или минералку, обжариваете ли картофель, добавляете ли редис. Польза будет разниться от рецепта к рецепту.

Рецептом полезной окрошки делимся в статье по ссылке.

Какие супы считаются самыми полезными

Можно говорить о пользе овощных супов, которые содержат много клетчатки. Но они могут не подойти людям с синдромом избыточного бактериального или грибкового роста, а также при раздражённом кишечнике или язвенном колите. Если вы добавляете варёную морковь или свёклу, сначала убедитесь, что уровень сахара в крови в норме.

Резюмируя всё вышесказанное, хочу сказать, что суп — просто традиция, вкусное и питательное блюдо, которое в зависимости от рецепта и ингредиентов может нести абсолютно разную пользу (или вред). Вылечить или предупредить развитие заболевания ЖКТ суп вряд ли сможет. А если вы привыкли есть первое блюдо исключительно горячим, велик шанс повредить слизистые пищевода и желудка.

Супы можно есть, главное — понять, какой из них подойдёт вашему организму. Причём это хороший вариант не только для обеда. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.