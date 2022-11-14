Выяснили, при какой температуре этот предмет одежды будет обязательным.

Зачем носить шапку в холод. Это не просто аксессуар

В холодное время года перед человеком часто встаёт дилемма — надевать шапку или нет. С детства мамы говорят детям о важности сохранения тепла в области головы. Надо сказать, что с точки зрения медицины нет универсального решения — с шапкой или без.

Ирина Юзуп врач-педиатр, нутрициолог Всё очень сильно зависит от нескольких факторов.

Температура на улице. Если говорить о взрослом человеке, шапка просто необходима при температуре +5 градусов, тем более если присутствует ветер. В то время как малыши, дети до трёх лет должны носить головной убор, если на улице +15 градусов.

Индивидуальные особенности. Если у вас есть предрасположенность к ЛОР-заболеваниям (острый ринит, гайморит, аденоиды), не следует пренебрегать шапкой, как только чувствуете необходимость в ней. В противном случае переохлаждение грозит ухудшением состояния здоровья, вплоть до перехода заболевания в хроническую форму.

Можно ли заболеть ОРВИ или гриппом в мороз из-за отсутствия шапки

Нет прямой связи между отсутствием шапки и развитием вирусных заболеваний. Это попросту миф, гуляющий среди людей. Переохлаждение может ослабить иммунитет за счёт снижения кровотока, суженных сосудов, что, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение и защитную функцию слизистых.

Но холод — это не единственная и даже не основная причина повышения процента заболевших людей. В предыдущем материале рассказали, почему мы часто болеем осенью.

Ходить в мороз без шапки можно только закалённым людям, но стоит помнить, что даже такие имеют хронические заболевания, которые могут прогрессировать на фоне переохлаждения.

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Можно прийти к выводу, что шапка всё же нужна как детям, так и взрослым. Этот предмет одежды надёжно защитит от гайморитов, отитов после долгих прогулок при низкой или минусовой температуре.

Слишком кутать себя и ребёнка — не стоит. Если на улице комфортная температура, а вы одеты слишком тепло, то перегрев и излишнее потоотделение скажутся на организме так же плохо, как и отсутствие шапки в мороз.