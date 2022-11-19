В идеальном мире вы должны иметь несколько пар кроссовок. Вот почему

Жизнь — движение. А чувствовать себя комфортно в момент активностей помогает обувь, особенно кроссовки. Это немаловажный атрибут каждого дня. Сразу спойлер: у вас должна быть не одна пара любых сникерсов. Почему? Сейчас расскажем.

Сколько кроссовок нужно иметь?

К вопросу правильного количества обуви нужно подойти основательно. Конечно, можно купить всего одну пару и менять её каждые две недели либо обеспечить себя 20, 30 парами и тоже мучиться, что места для них нет.

Валентин Горшков сникерхед, совладелец federation.market Общий и очень сложный вопрос касательно количества кроссовок. Скажу про сникерхедов. В моём представлении сникерхед должен иметь минимум семь пар кроссовок на каждый день. Чтобы они не снашивались и постоянно менялись. На самом деле, более правильно будет сказать, что в гардеробе у человека должна быть та обувь, которая ему нравится и удобна. Мы всё время ходим, а если наша обувь натирает или в ней потеют ноги — это неправильно. Её количество уже определяется доступным бюджетом в первую очередь и возможностью приобретения как таковой. Если ты сникерхед, то ты не должен быть каждый день в одной и той же паре кроссовок, занашивая её. Сникерсы должны быть всегда в идеальном состоянии.

Чтобы максимально продлить жизнь вашим кроссовкам, их должно быть много, а, скорее, в меру и в зависимости от ежедневных задач. Одним из основных правил ухода и долгосрочного сохранения обуви является то, что она должна всегда оставаться сухой и чистой, чтобы не портились материалы и не появлялись бактерии. Для этого пары должны успевать высохнуть, пока вы их не наденете в следующий раз.

Не знаете, почему кроссовки по всему миру называют «сникерсами»? Вот наш ответ:

Разные задачи — разные кроссовки

«На каждый день» в зависимости от сезона — от трёх до шести пар кроссовок. Ходить в одной обуви круглый год в России точно не выйдет. Слишком много вариаций погоды существует в нашей климатической зоне. В идеале подумайте об обуви на зиму, лето и на осенне-весенний период. Получается минимум три пары на сезон, а если вы носите исключительно кроссовки, то запаситесь ещё одной парой к каждому времени года.

«Для спорта и активного отдыха» — от одной до пяти пар кроссовок. Если вы посещаете тренажёрный зал, групповые занятия по йоге или занимаетесь танцами, то хватит одной, максимум двух пар. В случае когда каждый день у вас встреча с новым видом спорта, необходимо приобрести кроссовки для каждого направления тренировок. Поскольку все активности различны, обладают своей спецификой и требованиями, то и обувь обязана соответствовать. Можете быть уверены, выбрать одну «универсальную» пару не получится.

«На выход» — от одной до двух пар кроссовок. Обычно это оригинальные модели известных и дорогих брендов либо отдельные изделия от известных дизайнеров, предназначенные для светских и культурных мероприятий, а также вечеринок в клубе.

Может возникнуть логичный вопрос: «А правильно ли носить кроссовки каждый день? На этот вопрос мы отвечаем ниже:

Таким образом, в идеальном мире у вас должно быть в среднем около семи пар кроссовок на сезон, включая потребности. Практичные, классические, для всевозможных тренировок и выходов в свет. Сколько их будет, конечно, решать вам, но попробуйте придерживаться двух правил:

не ограничивайтесь одной парой;

не покупайте слишком много кроссовок.

Себя нужно любить и помнить, что комфортная и ухоженная обувь — залог здоровья и хорошего настроения.