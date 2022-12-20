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Успеть до Нового года — что такое нг-дедлайны и как их пережить

Все успеть и не слететь с катушек: как пережить НГ-дедлайны
Инна Анисимова Алёна Нижнева
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Что такое нг-дедлайны и как их пережить
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Чтобы рабочие моменты решились, не навредив здоровью.

Горящие планы, годовые отчёты, начатые, но так и не оконченные домашние дела… Декабрь, как правило, выдаётся напряжённым и задаёт бешеный темп. Успеть всё и сразу невозможно. Что же делать? Научиться распределять нагрузку, отключать перфекциониста и побольше думать о себе.

Всё успеть

Нужно закрыть KPI на проектах, подготовить годовые отчёты для клиентов и пул материалов на период праздников. А ведь ещё — подарки, корпоратив…

<a href="https://www.championat.com/authors/6537/1.html">Инна Анисимова</a>
Инна Анисимова
генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner

Чтобы всё успеть, нужен тайм-менеджмент. В условиях предновогодних недель, когда уровень многозадачности возрастает, он должен стать особенно жёстким. Но также здесь не стоит забывать и о других моментах.

Справиться с повышенной нагрузкой помогают: правильное планирование, самодисциплина и слаженная работа всей команды. Когда дел очень много, их нужно распределять по приоритетности. В первую очередь стоит заниматься срочными и важными задачами. Дальше будут идти те, что попроще, или не имеющие дедлайнов.

Фото: istockphoto.com

Также психологи советуют не драматизировать ситуацию. Оцените масштаб бедствий и попробуйте создать себе комфортную среду для работы. Не забывайте про своё физическое состояние. Еда, сон и прогулки обязательно должны присутствовать в вашем распорядке.

Не слететь с катушек

Чем ближе срок сдачи проектов, тем больше тревоги мы ощущаем. Чтобы сохранить силы и в то же время завершить задачи вовремя, важно трезво оценить своё состояние в текущей ситуации.

<a href="https://www.championat.com/authors/6541/1.html">Алёна Нижнева</a>
Алёна Нижнева
клинический психолог

Попробуйте описать уже имеющиеся результаты, не пытаясь обесценить или преувеличить их. Составьте план и с трезвой головой двигайтесь к цели. Какие шаги вам помогут?

1. Визуализируйте планы

Можно начертить шкалу выполнения проекта, обозначив себя на каком-то конкретном её делении. Затем попробуйте наметить следующие шаги. Последовательное выполнение задач позволит идти в сторону завершения проекта.

2. Соблюдайте режим

Не пренебрегайте отдыхом, чтобы восстановить нервные клетки. Для полноценного сна необходимо не менее семи-восьми часов в сутки. Не менее важно соблюдать пищевой режим. Желательно питаться три раза в день насыщенной белками, жирами и углеводами едой. Это напрямую влияет на самочувствие и здоровье.

Фото: istockphoto.com

3. Делайте перерывы в работе

Можно использовать метод Pomodoro. Это возможность разбить время, разделив труд и отдых. Он предполагает, что 25 минут вы сосредоточенно работаете, а после устраиваете пятиминутный перерыв.

4. Сохраняйте однонаправленность

Важно делать одно дело за раз. Не распыляйтесь сразу на несколько проектов, тем более из разных областей. То, что мы можем быть многозадачными – миф. Исследования доказали, что это не так.

5. Записывайте тревожные мысли

Проговорите или запишите собственные переживания в ситуации дедлайна. Например, это могут быть мысли о том, что вы не справитесь с проектом. Пусть они приходят, не останавливайте их. Это поможет вам понять то, что вы чувствуете в данный момент, и отпустить страхи. Дальше станет легче. К намеченным целям проще идти с холодной головой.

6. Найдите мотивацию

Попробуйте ответить на вопросы: ради чего вы делаете свой проект? Почему это важно? Осознание собственной пользы и ценности помогает сосредоточиться на проекте, усовершенствовать его. Вы ощутите прилив сил.

7. Создайте комфортную обстановку

Отключите уведомления сообщений, чтобы не отвлекаться. Если работаете с музыкой, включите любимый плейлист. Приятная атмосфера поможет снизить градус накала и поднимет настроение.

8. Не откладывайте

Важно не свалиться в прокрастинацию. Отключите в себе перфекциониста, не бойтесь совершить ошибку. Просто делайте.

Дедлайны были, есть и будут. Самое главное — здоровье. Ваша задача — не стараться выполнить всю незаконченную работу и получить невроз, а завершить дела по графику, сохранив нормальное внутреннее состояние.

Если сроки горят, а вы не можете ничего сделать по причине банальной лени, ищите инструкцию по борьбе с ней здесь.
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