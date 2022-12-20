Все успеть и не слететь с катушек: как пережить НГ-дедлайны

Горящие планы, годовые отчёты, начатые, но так и не оконченные домашние дела… Декабрь, как правило, выдаётся напряжённым и задаёт бешеный темп. Успеть всё и сразу невозможно. Что же делать? Научиться распределять нагрузку, отключать перфекциониста и побольше думать о себе.
Всё успеть
Нужно закрыть KPI на проектах, подготовить годовые отчёты для клиентов и пул материалов на период праздников. А ведь ещё — подарки, корпоратив…
Чтобы всё успеть, нужен тайм-менеджмент. В условиях предновогодних недель, когда уровень многозадачности возрастает, он должен стать особенно жёстким. Но также здесь не стоит забывать и о других моментах.
Справиться с повышенной нагрузкой помогают: правильное планирование, самодисциплина и слаженная работа всей команды. Когда дел очень много, их нужно распределять по приоритетности. В первую очередь стоит заниматься срочными и важными задачами. Дальше будут идти те, что попроще, или не имеющие дедлайнов.
Фото: istockphoto.com
Также психологи советуют не драматизировать ситуацию. Оцените масштаб бедствий и попробуйте создать себе комфортную среду для работы. Не забывайте про своё физическое состояние. Еда, сон и прогулки обязательно должны присутствовать в вашем распорядке.
Не слететь с катушек
Чем ближе срок сдачи проектов, тем больше тревоги мы ощущаем. Чтобы сохранить силы и в то же время завершить задачи вовремя, важно трезво оценить своё состояние в текущей ситуации.
Попробуйте описать уже имеющиеся результаты, не пытаясь обесценить или преувеличить их. Составьте план и с трезвой головой двигайтесь к цели. Какие шаги вам помогут?
1. Визуализируйте планы
Можно начертить шкалу выполнения проекта, обозначив себя на каком-то конкретном её делении. Затем попробуйте наметить следующие шаги. Последовательное выполнение задач позволит идти в сторону завершения проекта.
2. Соблюдайте режим
Не пренебрегайте отдыхом, чтобы восстановить нервные клетки. Для полноценного сна необходимо не менее семи-восьми часов в сутки. Не менее важно соблюдать пищевой режим. Желательно питаться три раза в день насыщенной белками, жирами и углеводами едой. Это напрямую влияет на самочувствие и здоровье.
Фото: istockphoto.com
3. Делайте перерывы в работе
Можно использовать метод Pomodoro. Это возможность разбить время, разделив труд и отдых. Он предполагает, что 25 минут вы сосредоточенно работаете, а после устраиваете пятиминутный перерыв.
4. Сохраняйте однонаправленность
Важно делать одно дело за раз. Не распыляйтесь сразу на несколько проектов, тем более из разных областей. То, что мы можем быть многозадачными – миф. Исследования доказали, что это не так.
5. Записывайте тревожные мысли
Проговорите или запишите собственные переживания в ситуации дедлайна. Например, это могут быть мысли о том, что вы не справитесь с проектом. Пусть они приходят, не останавливайте их. Это поможет вам понять то, что вы чувствуете в данный момент, и отпустить страхи. Дальше станет легче. К намеченным целям проще идти с холодной головой.
6. Найдите мотивацию
Попробуйте ответить на вопросы: ради чего вы делаете свой проект? Почему это важно? Осознание собственной пользы и ценности помогает сосредоточиться на проекте, усовершенствовать его. Вы ощутите прилив сил.
7. Создайте комфортную обстановку
Отключите уведомления сообщений, чтобы не отвлекаться. Если работаете с музыкой, включите любимый плейлист. Приятная атмосфера поможет снизить градус накала и поднимет настроение.
8. Не откладывайте
Важно не свалиться в прокрастинацию. Отключите в себе перфекциониста, не бойтесь совершить ошибку. Просто делайте.
Дедлайны были, есть и будут. Самое главное — здоровье. Ваша задача — не стараться выполнить всю незаконченную работу и получить невроз, а завершить дела по графику, сохранив нормальное внутреннее состояние.