«Я — полный ноль»: что такое выученная беспомощность и как её побороть

Состояние, когда у человека опускаются руки, может нести серьёзные последствия. Почему возникает эта беспомощность? Что значит слово «выученная»? Как со всем этим справиться?
К состоянию выученной беспомощности приводит опыт, при котором человек не имел возможности изменить негативные события. Также здесь подключаются деструктивные установки о том, что теперь он не способен ничего изменить. Возникает определённое нарушение связи между усилиями и результатом. Разберём механизм подробнее. Начнём с причин.
Почему возникает и прогрессирует
1. Неудачные попытки что-то изменить
События могут быть как из недавнего прошлого, так и из давнего — глубокого детства. Например, мама говорила ребёнку: «Вот станешь взрослым, тогда будешь самостоятельным, а сейчас во всём слушайся меня».
Фото: istockphoto.com
В этой ситуации родители не задумываются о том, что из тотального послушания сложно вырастить независимость и успешность. Ребёнок же может делать попытки бунта, но постепенно выучивает, что это бесполезно.
Также причиной может стать пережитое психическое или физическое насилие. Факт, что сопротивление ни к чему не приведёт, отпечатывается в психике.
2. Уверенность в отсутствии личного потенциала
Если человек с раннего детства слышал от родителей, что ему не хватает таланта или способностей для чего-либо, став взрослым, он будет мириться с самыми ужасными и неудобными внешними факторами. Нелюбимая работа, неадекватный партнёр — всё это станет восприниматься как неизбежная закономерность.
Фото: istockphoto.com
3. Апелляция к прошлым неудачам
Как правило, здесь будут такие логические цепочки: «Раз я плохо учился в школе, значит, и в университет поступать нет смысла. Всё равно не получится». Человек считает, что факт неуспешности в прошлом определяет будущее. Возможно, здесь есть какая-то связь, но не напрямую всё определяющая.
4. Наличие факторов реальной беспомощности
К таким относят следующее: болезни, наступление старости, инвалидность. Проблема в том, что здесь может сложиться ложное представление, будто теперь человек беспомощен в любой из сфер жизни. Чтобы избежать этого, важно менять отношение к новой действительности.
Фото: istockphoto.com
Чем всё это грозит
Если человек смиряется с внешними обстоятельствами, он перестаёт бороться, а негатив копит в себе. Это приводит к безнадёжности, апатии, лени. Со временем такое состояние может привести даже к клинической депрессии. Также оно отражается в теле, со временем выливаясь в хронические недуги: в сердечно-сосудистые болезни и проблемы с ЖКТ. Всё это, разумеется, снижает качество жизни.
Как побороть это состояние
Психолог Мартин Селигман, который и является автором понятия «выученная беспомощность», разработал метод выхода из этого состояния через положительный опыт. Какой план он предложил?
- Первый шаг. Проанализируйте, на что и как влияет в вашей жизни выученная беспомощность.
- Второй шаг. Составьте список действий, которые помогут исправить ситуацию. Важно при этом не думать, что у вас не получится, меняя мысли на позитивные.
- Третий шаг. Приступайте к действию. Начните выполнять задания из полученного списка. Не торопитесь, не пытайтесь делать всё сразу.
- Четвёртый шаг. Подводите итоги, делая акцент на успехах, а не на неудачах.
- Пятый шаг. Постоянно хвалите себя, чтобы закрепить позитивный опыт.
Также состояние выученной беспомощности характеризуется психосоматикой. Поэтому важно не только изменять жизненные обстоятельства, но и убирать симптоматику. Для этого необходимо работать с телом: нормализовать режим сна, соблюдать водный баланс и заниматься спортом.