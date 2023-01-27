5 признаков по-настоящему умного мужчины. Проверь по списку себя и окружение

Кто-то в определение «‎умный» вкладывает успеваемость в учебных заведениях, наличие успешной карьеры или количество прочитанных книг. А вот учёные утверждают, что умным людям свойственны такие качества, как любопытство, открытость и креативность.

Но все сходятся в одном — ум украшает представителей сильного пола. Считается, что именно такие мужчины способны добиться больших успехов в жизни.

Анна Жюсталь бизнес-коуч, предприниматель, автор книги «Неизбежное счастье» У каждого человека своё представление об умном мужчине. Одни считают, что его отличают хорошая эрудиция и знания в различных сферах. Для других умный — это прежде всего тот, кто умеет быстро находить короткие пути для достижения результата, используя интеллект и креативность.



Я выделю те критерии, на которые стоит обратить внимание при знакомстве.

Он явно умён, если:

1. Легко и быстро ориентируется в потоке информации

Ежедневно человек поглощает большой поток информации, основная часть которой ненужная. Важно уметь её отфильтровывать. Такой мужчина умеет обрабатывать и анализировать новую информацию.

Фото: istockphoto.com

Умный мужчина умеет выделять главное, не тратя свою энергию на осмысление ненужных мусорных данных. Например, он вряд ли будет говорить с вами об очередном вирусном видео, которое бурно обсуждает весь интернет.

2. Имеет чёткую цель

Умный мужчина не действует спонтанно, он планирует свою жизнь, ставит цели и знает, как к ним идти. Именно цель движет мужчинами, заставляет просыпаться каждое утро. Мотивация позволяет покорять города, совершать открытия.

Если у него спросить, чем он будет заниматься через пять лет, он вам расскажет в деталях. А не пожмёт плечами со словами «Дожить ещё надо» или «Человек предполагает, а бог располагает».

Фото: istockphoto.com

3. Проявляет эрудицию

Умный мужчина может поддержать разговор на любую тему. И при этом у него всегда есть собственная аргументированная точка зрения на интересующие его проблемы или какие-то события.

Определить, действительно ли мужчина говорит, что думает, а не пустословит для оказания эффекта, можно по активному движению глаз в разные стороны. Это будет означать мыслительный процесс.

Фото: istockphoto.com

4. Разносторонне развит

Умный мужчина всесторонне развит, он экспертен в той сфере, в которой работает. При этом развивает и другие свои таланты.

Спросите у него, чем он занимается, помимо работы. Это может быть музыка, спорт, шахматы, новые языки и т. д. Чем шире сфера интересов, тем более гибкий у человека мозг.

Фото: istockphoto.com

5. Умеет ладить с окружающими

Умный мужчина успешно выстраивает связи любых уровней. Он может душевно общаться со своей бабушкой, эффективно вести переговоры с важным клиентом и мирно беседовать с человеком, имеющим противоположные взгляды на жизнь.

В ходе знакомства обратите внимание, как он общается с официантами, таксистами и другими людьми, с которыми вы столкнётесь в этот день. Даже по нескольким брошенным фразам можно определить его уровень коммуникации с окружающими. Умный мужчина проявляет уважение к самому себе и окружающим.

А что мы вообще вкладываем в понятие «настоящий мужчина»? Что такое мужественность и как её прокачать? Ищите здесь советы спортивного психолога.