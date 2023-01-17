7 советов стилиста, чтобы визуально удлинить ноги и сбросить пару килограммов

Одежда – это инструмент, который позволяет проявить себя, свою индивидуальность. Но также она помогает внести коррективы, что-то завуалировать и подать в лучшем виде. самый частый женский запрос — визуальное похудение.

Также часто нам хочется поработать с пропорциями: удлинить ноги, сузить бедра и/или талию. На самом деле всё это взаимосвязано. Направляя модные усилия на вытягивание ножек, мы автоматически худеем. Как всё это работает?

Татьяна Минеева стилист Сразу скажу, что стоит смотреть на вещи реально. Даже самый продуманный крой и правильный принт не смогут превратить размер XL в XS. Вытянуть ноги до параметров Ирины Шейк при любых исходных данных тоже не получится. Но тут нужно учесть ещё и то, что порой женщины сами портят неплохие параметры неграмотным оформлением. Как избегать роковых ошибок и улучшать то, что можно улучшить?



Что визуально укорачивает ноги

1. Контраст обуви и колготок по цвету (или заправленных джинсов/брюк). Это разрезает вертикаль ваших ног, отрезая заветные сантиметры.

2. Низкая посадка брюк и юбок. Уберите из своего гардероба вещи, талия которых смещена на бёдра. Также лучше избавиться от брюк с низком шаговым швом и юбок (или широких штанишек) с большими накладными карманами по бокам. Такие модели добавляют объёма бёдрам, делая фигуру приземистой и грузной. Автоматически страдает и длина ног.

Низкая посадка джинсов и обилие горизонталей — отвороты, контраст по цвету Фото: istockphoto.com

3. Обилие горизонталей. Не режьте себя. Как понять, что вы это делаете? Например, короткий жакет одного цвета и юбка-мини другого в тандеме создают два примерно одинаковых квадрата, которые визуально расширяют силуэт. Если при этом колготки и обувь контрастируют по цвету (между собой и с остальными вещами), то получается эффект «детской пирамидки». Горизонтали вас расширяют, укорачивают рост и ломают пропорции.

Как сделать их длиннее

1. Носите нижние вещи с высокой посадкой. Речь про юбки, брюки. При этом важно, чтобы был свободный крой от бедра и акцент на талии. Такие модели поистине творят чудеса. Ноги кажутся бесконечными, а фигура – более стройной.

Пусть талия будет там, где ей положено быть. Фото: istockphoto.com

2. Продумывайте игру пропорций. Укороченный верх не только прекрасно сочетается с юбкой-миди или брюками летящего силуэта, но и зрительно добавляет длины ногам. Приятный бонус – бёдра тоже выглядят стройнее. Есть только одно «но» – такой вариант не подойдёт, если сильно выделяется животик.

3. Подбирайте колготки в тон обуви. Летом носите обувь телесного оттенка. Ноги зрительно удлиняются за счёт совпадения с цветом обуви. Мы получаем непрерывную вертикаль.

Пусть обувь сливается с ногами по цвету Фото: istockphoto.com

4. Используйте правильные принты. Они сработают на создание оптической иллюзии, корректируя пропорции фигуры и создавая нужные акценты. Для нашей задачи – зрительно удлинить ноги – идеально подходят вертикальные принты. И это не всегда только полоска. Могут быть и более плавные линии, но имеющие вертикальную направленность. Даже немного диагональные тоже вполне справятся.

Полоска — это вертикаль, которая вытягивает Фото: istockphoto.com

В качестве лирического отступления замечу, что все эти способы не сработают, если ваша походка будет тяжёлой. И наоборот – если она всегда остаётся летящей, возможно, вам и не нужны какие-то дополнительные ухищрения. Окружающие будут видеть только ваши достоинства.

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