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Как одеваться, чтобы ноги казались длиннее

7 советов стилиста, чтобы визуально удлинить ноги и сбросить пару килограммов
Татьяна Минеева
Как одеваться, чтобы ноги казались длиннее
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Разбираем ошибки, которые их укорачивают, и возможности создать оптические иллюзии.

Одежда – это инструмент, который позволяет проявить себя, свою индивидуальность. Но также она помогает внести коррективы, что-то завуалировать и подать в лучшем виде. самый частый женский запрос — визуальное похудение.

Также часто нам хочется поработать с пропорциями: удлинить ноги, сузить бедра и/или талию. На самом деле всё это взаимосвязано. Направляя модные усилия на вытягивание ножек, мы автоматически худеем. Как всё это работает?

<a href="https://www.championat.com/authors/6625/1.html">Татьяна Минеева</a>
Татьяна Минеева
стилист

Сразу скажу, что стоит смотреть на вещи реально. Даже самый продуманный крой и правильный принт не смогут превратить размер XL в XS. Вытянуть ноги до параметров Ирины Шейк при любых исходных данных тоже не получится. Но тут нужно учесть ещё и то, что порой женщины сами портят неплохие параметры неграмотным оформлением. Как избегать роковых ошибок и улучшать то, что можно улучшить?

Что визуально укорачивает ноги

1. Контраст обуви и колготок по цвету (или заправленных джинсов/брюк). Это разрезает вертикаль ваших ног, отрезая заветные сантиметры.

2. Низкая посадка брюк и юбок. Уберите из своего гардероба вещи, талия которых смещена на бёдра. Также лучше избавиться от брюк с низком шаговым швом и юбок (или широких штанишек) с большими накладными карманами по бокам. Такие модели добавляют объёма бёдрам, делая фигуру приземистой и грузной. Автоматически страдает и длина ног.

Низкая посадка джинсов и обилие горизонталей — отвороты, контраст по цвету

Низкая посадка джинсов и обилие горизонталей — отвороты, контраст по цвету

Фото: istockphoto.com

3. Обилие горизонталей. Не режьте себя. Как понять, что вы это делаете? Например, короткий жакет одного цвета и юбка-мини другого в тандеме создают два примерно одинаковых квадрата, которые визуально расширяют силуэт. Если при этом колготки и обувь контрастируют по цвету (между собой и с остальными вещами), то получается эффект «детской пирамидки». Горизонтали вас расширяют, укорачивают рост и ломают пропорции.

Как сделать их длиннее

1. Носите нижние вещи с высокой посадкой. Речь про юбки, брюки. При этом важно, чтобы был свободный крой от бедра и акцент на талии. Такие модели поистине творят чудеса. Ноги кажутся бесконечными, а фигура – более стройной.

Пусть талия будет там, где ей положено быть.

Пусть талия будет там, где ей положено быть.

Фото: istockphoto.com

2. Продумывайте игру пропорций. Укороченный верх не только прекрасно сочетается с юбкой-миди или брюками летящего силуэта, но и зрительно добавляет длины ногам. Приятный бонус – бёдра тоже выглядят стройнее. Есть только одно «но» – такой вариант не подойдёт, если сильно выделяется животик.

3. Подбирайте колготки в тон обуви. Летом носите обувь телесного оттенка. Ноги зрительно удлиняются за счёт совпадения с цветом обуви. Мы получаем непрерывную вертикаль.

Пусть обувь сливается с ногами по цвету

Пусть обувь сливается с ногами по цвету

Фото: istockphoto.com

4. Используйте правильные принты. Они сработают на создание оптической иллюзии, корректируя пропорции фигуры и создавая нужные акценты. Для нашей задачи – зрительно удлинить ноги – идеально подходят вертикальные принты. И это не всегда только полоска. Могут быть и более плавные линии, но имеющие вертикальную направленность. Даже немного диагональные тоже вполне справятся.

Полоска — это вертикаль, которая вытягивает

Полоска — это вертикаль, которая вытягивает

Фото: istockphoto.com

В качестве лирического отступления замечу, что все эти способы не сработают, если ваша походка будет тяжёлой. И наоборот – если она всегда остаётся летящей, возможно, вам и не нужны какие-то дополнительные ухищрения. Окружающие будут видеть только ваши достоинства.

Если вы хотите выглядеть не только чуть стройнее, но и моложе, ищите анти-эйдж советы стилиста здесь.
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