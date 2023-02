Левши живут меньше правшей: правда или миф? Отвечает невролог

Ринат Гимранов невролог, нейрофизиолог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Существует много исследований, которые отвечают на вопрос: почему кто-то пишет левой рукой, а кто-то правой. В ходе изучения особенностей нашего мозга появилась статистика, что леворукие живут меньше, чем правши. Так ли это?

Каждого из нас можно разделить на правшей и левшей, а кто-то может даже писать двумя руками. Для общества долгое время «левши» считались ненормальным явлением. Даже детей, которые писали левой рукой, переучивали.

Мотивировалось подобное тем, что праворукие — это стандарт, и все предметы делались для их удобства. Леворуким просто неудобно было бы пользоваться многими вещами. В СССР же считали, что человек не должен выбиваться из общей массы и все должны быть одинаковыми. В современном мире больше нет таких стереотипов.

Зарождение мифов

Проводились исследования, согласно которым леворукие люди имели меньшую продолжительность жизни, чем те, кто владеет правой рукой.

В выпуске The New England Journal of Medicine исследователи доктор Дайан Ф. Халперн из Калифорнийского университета и доктор Стэнли Корен из Университета Британской Колумбии, изучавшие случаи смерти 1000 жителей Южной Калифорнии, сообщили, что правши в среднем доживают до 75 лет.

Левши обычно умирают в возрасте 66 лет. Тенденция наблюдалась как у мужчин, так и у женщин. Выяснилось, что первые более чем в пять раз (7,9% против 1,5%) чаще умирают в авариях, часто во время вождения. Авторы работы предположили, что одна из причин заключается в том, что леворукие живут в мире, созданном для правшей.

Мир приспособлен для правшей

В 1989 году доктор У. П. Лондон заявил, что в меньшей продолжительности жизни левшей нет ничего удивительного, так как среди них выше уровень алкоголизма, курения, некоторых неврологических и иммунных расстройств.

Однако в том же году доктор Макс Андерсон сделал противоположное заявление, что у правшей продолжительность жизни больше, чем у левшей. Ещё в 1992 году доктор Чарлз Грэм и его коллеги из Арканзасской детской больницы в Литл-Рок пришли к выводу, что последние действительно живут меньше.

Учёные объяснили это тем, что в мире, приспособленном для правшей, с левшами происходит больше несчастных случаев. Оборудование и медицинские приборы не адаптированы для 11% левшей, что часто имеет катастрофические последствия.

Не стоит прогибаться под изменчивый мир

С научной же точки зрения и левши, и правши — это обычные люди, разница лишь в активности полушария, а то, какое полушарие будет доминантным, определяется ещё в утробе матери. Поэтому леворукость как причину ранней смерти не стоит рассматривать всерьёз.

Проводимые исследования нельзя считать объективными. Они учитывали лишь количество левшей и правшей в пожилом возрасте, но не брали в расчёт тот факт, что в детстве большинство левшей переучивали владеть правой рукой.

