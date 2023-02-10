«Сборы обойдутся в 30-40 тысяч». Сколько стоит отдать ребёнка на спортивную гимнастику?

Если вы думаете, чем занять ребёнка, спорт точно станет верным решением. Там ваш малыш научится концентрироваться на важном, достигать вершин и не бояться трудностей. Не стоит забывать и о том, что спорт – это здоровье, он помогает организму стать выносливее и укрепить иммунитет.

Ольга Дежурко мама гимнаста «Сын с детства сам хотел на гимнастику: ему нравилось делать кувырки, качаться на кольцах и прыгать на батуте. Также была задача создать мышечный корсет и прокачать грудную клетку, так как есть небольшие врождённые деформации».

Одежда для тренировок и выступлений

Для обычных занятий подойдут футболка и шорты, они могут стоить по 500 рублей, а могут и больше. Всё зависит от желания и возможностей. Для выступлений необходимо купить леотард – мужской гимнастический купальник – его стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей. Ещё нужны гимнастические шорты, их цена также от 1,5 тысячи рублей, трико обойдутся в 2 тысячи. И не стоит забывать о таком расходном материале, как белые носки: чем их больше, тем лучше.

В предыдущем материале рассказали, во сколько обходится секция сквоша для ребёнка.

Инвентарь

В профессиональном спорте риск травм очень высок, поэтому нельзя забывать о защите. Цена гимнастических накладок на руки для перекладины около 1,5 тысячи рублей. Есть также отдельные накладки для колец, но на первых юношеских разрядах достаточно только для перекладины. Они подойдут и для колец. Напульсники стоят от 300 рублей. Нейлоновые перчатки — от 80 рублей. Цены на страховочные лямки для перекладины начинаются с 400 рублей.

Фото: Из личного архива Ольги Дежурко

Сумка и бутылка для воды

Чтобы носить всё необходимое, понадобится мешок. Подойдёт обычный на завязках, он может стоить от 300 рублей. Бутылочка для воды стоит также около 300 рублей.

Бóльшую часть инвентаря можно купить онлайн, но в нашем гимнастическом клубе «Динамо» на соревнованиях всегда дают брендированные призы: именной мешок для снаряжения с логотипом клуба, именные футболки. Всего этого инвентаря хватает на один-два года. По мере роста ребёнка нужно менять форму, накладки, лямки.

Занятия, соревнования и сборы

Для детей, зачисленных в спортшколу «Динамо», занятия проходят бесплатно. Чтобы попасть в спортшколу, спортсмену должно исполниться семь лет, а также нужно выполнить второй юношеский разряд на соревнованиях. До зачисления дети ходят в коммерческую группу. Если брать абонементы, стоимость тренировки получается меньше тысячи рублей. Есть скидки для многодетных семей.

Если говорить о соревнованиях, взнос — тысяча рублей, но за эти деньги ребята получают именные призы. Летом проходят сборы на базе санаториев и специальных тренировочных баз России. Часть финансирования берёт на себя школа. Поездка в среднем может обойтись спортсмену в 30-40 тысяч рублей.

Фото: Из личного архива Ольги Дежурко

Не важно, какое место занял ребёнок на соревнованиях, главное, что он идёт к своей мечте, развивается в том, что ему действительно интересно. Вдохновляйте своих маленьких чемпионов на большие победы.

О том, сколько стоит растить дочь-гимнастку, рассказали по ссылке.