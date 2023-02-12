Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Угадай город Росси по фото онлайн — тест

Тест: угадай, в каком городе или регионе России находится достопримечательность
Виктор Обморнов
Тест: угадай по фото город или регион России
Комментарии
Краткий экскурс по природным и архитектурным чудесам нашей страны.

Достопримечательности – это лица городов, те места, ради которых люди готовы преодолевать расстояния в сотни километров, только чтобы посмотреть на чудо природы или памятник архитектуры, которые больше нигде не увидишь.

Россия – страна немаленькая, интересных мест в ней очень много, так что даже заядлые путешественники смогут ответить не на все вопросы.

Давайте проверим ваши знания о городах и регионах нашей страны. Или, может быть, вы везунчик и пройдёте наш тест, полагаясь на интуицию? Попробуйте отгадать, в каких местах были сделаны эти фотографии. Вперёд!

В предыдущем материале рассказали, что ждёт сферу туризма в этом году и о тенденциях, на которые стоит обратить внимание при планировании путешествия.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Ела по два яйца в день на протяжении шести месяцев. Результаты эксперимента и разбор врача
Ела по два яйца в день на протяжении шести месяцев. Результаты эксперимента и разбор врача
«Техника спецназа» для быстрого засыпания за 3 минуты. Мнение врача-сомнолога
«Техника спецназа» для быстрого засыпания за 3 минуты. Мнение врача-сомнолога
TOP 3
20 цитат тренера Теда Лассо, которые вдохновят даже тех, кто отчаялся навсегда
20 цитат тренера Теда Лассо, которые вдохновят даже тех, кто отчаялся навсегда
Мотивация
5 малоизвестных горнолыжных курортов, которые набирают популярность
5 малоизвестных горнолыжных курортов, которые набирают популярность
Впечатления
«Ракетка стоит 15 тысяч рублей. Лучше покупать две». Сколько стоит отдать ребёнка в сквош?
«Ракетка стоит 15 тысяч рублей. Лучше покупать две». Сколько стоит отдать ребёнка в сквош?
Впечатления
© championat.com 2000–2023