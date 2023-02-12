Тест: угадай, в каком городе или регионе России находится достопримечательность

Достопримечательности – это лица городов, те места, ради которых люди готовы преодолевать расстояния в сотни километров, только чтобы посмотреть на чудо природы или памятник архитектуры, которые больше нигде не увидишь.

Россия – страна немаленькая, интересных мест в ней очень много, так что даже заядлые путешественники смогут ответить не на все вопросы.

Давайте проверим ваши знания о городах и регионах нашей страны. Или, может быть, вы везунчик и пройдёте наш тест, полагаясь на интуицию? Попробуйте отгадать, в каких местах были сделаны эти фотографии. Вперёд!

В предыдущем материале рассказали, что ждёт сферу туризма в этом году и о тенденциях, на которые стоит обратить внимание при планировании путешествия.