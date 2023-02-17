Правда ли, что сны запоминают только умные люди? Мнение врача-невролога

Галина Чудинская врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Сновидения — это отражение событий, с которыми мы сталкиваемся в реальности. Они связаны с тем, что происходило с нами в течение одного-двух дней. Уровень интеллекта — не показатель того, запоминает человек сны или нет.

Что говорят учёные

Американские учёные провели интересный эксперимент, в ходе которого выяснили, что запоминать сны способны только умные люди. К такому выводу исследователи пришли после изучения мозговой активности добровольцев во время ночного отдыха.

Большинство из 2000 участников от 18 до 25 лет не смогли вспомнить свои сновидения. Рассказать о своих снах удалось только людям с высоким уровнем интеллекта.

Мнение врача

Сохранение воспоминаний о сновидениях в первую очередь зависит от фазы сна, в которую вы проснулись. Наиболее яркие сновидения человек видит во время фазы быстрого сна. Проснувшись, он может отчётливо вспомнить, что ему приснилось.

Если сон без пробуждений переходит в фазу медленного сна, наутро практически невозможно вспомнить сновидение. Основной фактор, влияющий на запоминание сновидений, — качество сна. Его глубина и количество пробуждений напрямую связаны с уровнем тревожности человека.

Фото: istockphoto.com

Люди, у которых более чуткий и поверхностный сон, запоминают сновидения лучше. Даже при полном погружении в сон они могут реагировать на внешние раздражители.

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Важную роль играет и образ жизни человека. Те, кто употребляет алкоголь и наркотики, обычно не могут вспомнить свои сны. Это связано с пагубным влиянием этих веществ на фазу быстрого сна.

Можно ли сделать так, чтобы сновидения запоминались лучше?

Да, для этого необходим качественный сон. Соблюдайте режим: каждый день ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Так ваш организм будет пробуждаться в фазу быстрого сна. Кроме того, старайтесь запоминать сновидения с помощью дневника.

Фото: istockphoto.com

Сразу после того, как проснулись, запишите то, что вам приснилось. Так вы не только запомните свой сон, но и сможете поразмышлять над его значением. Сновидения связаны с подсознанием, порой наиболее яркие из них человек может помнить всю жизнь.

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