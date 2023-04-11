Качаем спину и грудь с эспандером. 2 самых эффективных упражнения

Тренировки с ленточным эспандером – это удобно и эффективно. Снаряд отлично подойдёт для занятий дома, в зале или на улице. С помощью резинки можно проработать любую группу мышц и мужчинам, и женщинам.

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Мы продолжаем нашу серию тренировок с эспандером, и сегодня вас ждёт прокачка мускулов спины и груди. Упражнений будет всего два, каждое проработает свой сегмент тела. Если вы любите заниматься с этим снарядом, добавьте наши упражнения в свой тренировочный план. Они будут полезны как новичкам, так и опытным атлетам. Не забудьте взять эспандер с комфортным сопротивлением. Вам не должно быть слишком легко или тяжело.

Видеоурок подготовил фитнес-тренер Дмитрий Разваров, проведите качественную разминку, и вперёд!

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