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Тренировка с эспандером на спину и грудь для мужчин и женщин: 2 самых эффективных упражнения

Качаем спину и грудь с эспандером. 2 самых эффективных упражнения
Виктор Обморнов Дмитрий Разваров
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Тренировка с эспандером для мышц спины и груди
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Эти движения станут идеальным дополнением вашего тренировочного плана.

Тренировки с ленточным эспандером – это удобно и эффективно. Снаряд отлично подойдёт для занятий дома, в зале или на улице. С помощью резинки можно проработать любую группу мышц и мужчинам, и женщинам.

Тренировку на ноги с резинкой ищите тут.

Мы продолжаем нашу серию тренировок с эспандером, и сегодня вас ждёт прокачка мускулов спины и груди. Упражнений будет всего два, каждое проработает свой сегмент тела. Если вы любите заниматься с этим снарядом, добавьте наши упражнения в свой тренировочный план. Они будут полезны как новичкам, так и опытным атлетам. Не забудьте взять эспандер с комфортным сопротивлением. Вам не должно быть слишком легко или тяжело.

Видеоурок подготовил фитнес-тренер Дмитрий Разваров, проведите качественную разминку, и вперёд!

Тренировку для прокачки рук с эспандером ищите по ссылке.
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