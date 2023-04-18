3 простых упражнения для растяжки мышц спины. Они помогут снять напряжение

Этот комплекс будет полезен не только для мускулов, но и для позвоночника.

Иван Королёв фитнес-тренер со стажем более 10 лет «Растяжка спины будет очень полезна тем, кто много времени проводит сидя. Например, работая за компьютером. При таком образе жизни человек чувствует скованность в мускулах. Снять напряжение поможет качественная растяжка. Сегодня я покажу три простых упражнения, которые вернут лёгкость вашей спине».

Тренировку для красивой осанки на каждый день ищите по ссылке

Прогиб назад стоя

В чём польза? Развивается грудной отдел в области позвоночника, благоприятно влияет на осанку, укрепляет глубокие мышцы спины.

Как выполнять? Необходимо встать прямо и укрепиться так, чтобы чётко чувствовать под ногами пол. Также важно сохранять баланс. Далее руки кладём в область талии и начинаем прогибаться назад до своего максимального уровня. Чтобы не потерять равновесие, можете подавать бёдра вперёд.

Как упростить? Если растяжка не позволяет выполнить сильный наклон назад, уменьшите прогиб до комфортного состояния. Плюсом к этому можно держаться за стул, чтобы стоять более уверенно.

Фото: istockphoto.com

Поза сфинкса

В чём польза? Упражнение позволяет развить гибкость нижнего отдела позвоночника, снимает зажимы в мышцах и стимулирует вентиляцию лёгких.

Как выполнять? Удобно лягте на живот, при этом нужно упереться на предплечья. Далее потянитесь корпусом вверх, не отрывая таз от пола. Ладони лежат строго параллельно друг другу. Во время выполнения упражнения смотрите прямо, голову не поворачивайте в стороны и не запрокидывайте назад. Вы почувствуете мягкое растяжение от шеи до поясницы.

Как упростить? Это упражнение отлично подходит начинающим. Но если есть проблемы с позвоночником или отдельными частями спины, корпус не поднимайте высоко, задерживая его в позе на две-три секунды.

Фото: istockphoto.com

Прогиб в спине

В чём польза? Делает позвоночник более подвижным в верхнем отделе, отлично растягивает мышечные группы всей спины, снимает неприятные зажимы в мышцах плеч и грудном отделе.

Как выполнять? Лягте на живот, при этом упирайтесь на предплечья. Если такое положение неудобно, можно опереться на ладони. В следующем действии, выпрямите руки вдоль тела и вытяните корпус вверх. В этом положении, вы сразу почувствуете напряжение в мышцах спины и грудного отдела. Ноги во время выполнения упражнения не поднимайте. Голову постарайтесь не запрокидывать, как было в позе сфинкса.

Как упростить? Можно упираться руками в пол, тем самым помогая себе делать прогиб.

Фото: istockphoto.com

Комплекс упражнений на мышцы спины для тренажёрного зала ищите в этой статье